Ms. Marvel, il trailer ha un sorprendente collegamento con No Way Home

Il nuovo trailer dell’ultima serie Disney+ dei Marvel Studios, Ms. Marvel, mostra il ritorno del Dipartimento per il Controllo dei Danni degli Stati Uniti.

Un nuovo trailer dell’ultima serie Disney+ dei Marvel Studios, Ms. Marvel, rivela un sorprendente collegamento con Spider-Man: No Way Home. Dopo Moon Knight e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo grande progetto del MCU vede il debutto di Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan. In attesa del suo debutto sul grande schermo in The Marvels del 2023, Ms. Marvel presenta al pubblico il personaggio principale, un’adolescente pakistano-americana di Jersey City.

Oltre alla Vellani, la serie è interpretata da Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Mohan Kapur, Azhar Usman, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Laith Nakli, Travina Springer e Nimra Bucha.

Ms. Marvel inizia con la sua protagonista come umile scrittrice di fan fiction, giocatrice e ossessiva di supereroi, con un particolare apprezzamento per Capitan Marvel. A prescindere dai suoi interessi, Kamala ha difficoltà a inserirsi sia a casa che a scuola. Questo fino a quando non entra in possesso un paio di braccialetti dai poteri cosmici, che le conferiscono i propri superpoteri.

I trailer e le clip della serie di Bisha K. Ali hanno presentato Ms. Marvel come un’accattivante storia di crescita, simile alla trilogia Homecoming di Jon Watt. Tuttavia, i trailer precedenti hanno indicato che la nuova eroina potrebbe avere un inizio difficile e che avrà bisogno di aiuto per limitare i danni.

Marvel Entertainment ha condiviso un nuovo trailer di Ms. Marvel, che rivela il ritorno del Dipartimento degli Stati Uniti per il controllo dei danni. Al minuto 30, il video mostra l’agente speciale DDC P. Clearly (Adrian Moayed) che sta indagando su Kamala Khan non molto tempo dopo aver trattenuto Peter Parker (Tom Holland) in No Way Home.

Inizialmente una società affiliata allo SHIELD, il DODC è un dipartimento esecutivo federale specializzato nella gestione delle operazioni di pulizia all’indomani di conflitti armati, come in Iron Man e The Avengers. Il DODC si vede nella scena iniziale di Spider-Man: Homecoming, quando il dipartimento pone fine al contratto privato di Adrian Toomes dopo la battaglia di New York.

In No Way Home, l’agente Clearly e il DODC arrestano Peter dopo che Mysterio rivela la sua identità segreta e lo coinvolge come assassino. Fino a Ms. Marvel, gli agenti del DODC erano apparsi fisicamente solo nella trilogia di Homecoming.

Alcuni hanno criticato il fatto che Ms. Marvel abbia cambiato i poteri della sua protagonista. Tuttavia, il trailer e le clip che lo hanno preceduto (per non parlare delle prime reazioni entusiastiche) sembrano essere di buon auspicio per la simpatia della protagonista e il tono generale. L’inclusione del DODC è solo un altro esempio dell’interconnettività del MCU e, forse, implica lo status di Ms. Marvel come visione canonica essenziale.

Dopo il suo debutto nel 2013, Kamala Khan è diventata rapidamente uno dei personaggi più popolari dei fumetti Marvel, e sembra che i Marvel Studios stiano preparando Vellani per un futuro molto brillante quando Ms. Marvel uscirà con l’episodio 1 l’8 giugno.