Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una nuova immagine da una sbirciata ai personaggi

Una nuova immagine della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere offre uno sguardo più ravvicinato ai nuovi di Hobbit della serie, gli Harfoot.

Una nuova immagine de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere rivela un nuovo aspetto di tre personaggi Hobbit della serie. Basato sugli iconici romanzi di J. R. R. Tolkien, il prossimo film di Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere trasporterà il pubblico nell’amato mondo fantasy della Terra di Mezzo. La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson e promette di introdurre nuovi personaggi, luoghi e battaglie mai visti prima sullo schermo.

La serie presenta molte delle etnie che i fan del franchise si aspettano, tra cui uomini, elfi, nani e hobbit. Un primo trailer dello show ha anticipato alcune delle caratteristiche che il pubblico può aspettarsi da questa nuova rivisitazione del materiale originale di Tolkien, tra cui l’introduzione di una specie di Hobbit mai vista prima sullo schermo: gli Harfoot. La serie, creata da Patrick McKay e John D. Payne, vanta un cast di prim’ordine, tra cui Morfydd Clark nel ruolo di Galadriel, Peter Mullan, Benjamin Walker, Nazanin Boniadi, Lenny Henry e Cynthia Addai-Robinson.

Una nuova immagine di Empire Magazine offre ai fan uno sguardo ravvicinato ad alcuni dei personaggi dello Hobbit di Harfoot in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, tra cui il Sadoc Burrows di Henry. L’immagine ritrae Sadoc e altri due Harfoot in un ambiente notturno, con il personaggio di Henry che osserva qualcosa in lontananza.

Gli Harfoot sono una delle tre razze Hobbit descritte nelle opere originali di Tolkien, mentre gli altri due sono gli Stoor e i Fallohide. Sebbene la nuova immagine non riveli molto su ciò che il pubblico può aspettarsi dagli Harfoot nella serie, rafforza il fatto che questa nuova razza di Hobbit condividerà almeno alcune somiglianze con Frodo, Sam, Bilbo e gli altri Hobbit rappresentati nella trilogia di Jackson.

La nuova immagine lascia intendere che gli Harfoot, come gli Hobbit della trilogia di Jackson, godranno di uno stile di vita relativamente semplice e pacifico, sfoggiando un abbigliamento modesto e non impegnandosi nelle pratiche più industriali per cui i Nani sono noti.

La trilogia del Signore degli Anelli di Jackson è amata da innumerevoli fan in tutto il mondo e la pressione è comprensibilmente alta per Amazon, che deve realizzare uno show all’altezza delle aspettative create dalla trilogia originale. Sebbene il trailer del prossimo show mantenga vivo gran parte del mistero, suggerisce che Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere manterrà alcuni elementi della trilogia di Jackson, pur andando avanti nel proprio percorso.

L’ultima immagine di Sadoc Burrows e degli altri Harfoot conferma, tuttavia, che gli Hobbit continueranno ad avere un ruolo importante nella Terra di Mezzo anche in futuro.