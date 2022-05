The Umbrella Academy 3, il nuovo trailer vede il ritorno di Pogo e la scoperta di una nuova minaccia

Il trailer ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy rivela il ritorno a sorpresa di Pogo nella linea temporale alternativa e la nuova minaccia.

La nuova stagione, basata sulle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, vedrà gli Umbrellas tornare finalmente nel presente, solo per scoprire che hanno creato un paradosso temporale che ha portato il loro padre adottivo Reginald Hargreeves ad adottare un altro gruppo di ragazzi nel passato e a creare la Sparrow Academy, guidata dall’ex defunto Ben.

Mentre combattono con gli Sparrow, gli Umbrellas apprendono anche che un’entità distruttiva si sta scatenando e minaccia di consumare il mondo intero.

Elliot Page guida il cast di The Umbrella Academy insieme a Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min e Ritu Arya. Sviluppata da Jeremy Slater, sceneggiatore di Moon Knight, e creata dallo showrunner Steve Blackman, la serie ha ricevuto recensioni ampiamente positive da parte di critica e pubblico per il suo tono unico, la narrazione del viaggio nel tempo e lo sviluppo dei personaggi.

Poiché The Umbrella Academy ha dimostrato di essere un forte concorrente per gli ascolti di Netflix, la serie ha ricevuto un rinnovo per la terza stagione nel novembre 2020 e il pubblico sta finalmente avendo un assaggio di ciò che succederà nel prossimo capitolo della serie.

Mentre la serie si prepara finalmente al suo ritorno, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di The Umbrella Academy, sulle note della cover di “Ballroom Blitz” dei The Sweet, il video mostra nuove immagini degli Sparrows che combattono contro gli Hargreeves, compresi i poteri di Ben di evocazione dei tentacoli, oltre a rivelare il ritorno a sorpresa di Pogo e la nuova minaccia dei Kugelblitz, mangiatori di mondi.

Introdotto nella prima stagione della serie, Pogo è stato visto come una figura paterna da molti membri dell’Umbrella Academy a causa del trattamento distante e al limite dell’abuso che Reginald Hargreeves ha riservato ai suoi figli adottivi.

Nonostante il loro amore per Pogo, la sua stretta relazione con il patriarca degli Umbrella lo portò anche a mantenere una serie di segreti con il gruppo, tra cui il fatto che la Viktor di Page, ex Vanya, avesse dei poteri dopo che le era stato spesso detto che non ne aveva, con il risultato di farle uccidere Pogo dopo la sua trasformazione nel Violino Bianco nel finale della prima stagione.

Pogo farà una breve apparizione nella seconda stagione di The Umbrella Academy, quando Diego e Cinque si intrufoleranno negli uffici della società di Reginald nel 1963 e si imbatteranno in una versione giovane dello scimpanzé parlante.

Con la terza stagione di The Umbrella Academy, in cui gli Hargreeves si ritrovano in una linea temporale sconosciuta, sarà interessante vedere come verrà affrontato il ritorno di Pogo, che chiaramente conserva ancora il livello di intelligenza acquisito da Reginald, anche se sembra usarlo come esecutore per una banda di motociclisti.

È inoltre interessante notare che il trailer della terza stagione di Umbrella Academy rivela la nuova location dell’Hotel Obsidian, che sembra contrastare le precedenti anticipazioni sull’introduzione dell’Hotel Oblivion dei fumetti, soprattutto per la sua ambientazione in centro città, anche se, con la nuova minaccia del Kugelblitz che sembra essere stata creata in una struttura sotterranea simile a quella che ospitava un essere simile nei fumetti, potrebbe essere un cambiamento fatto per lo show per mantenere le cose un po’ più concrete.

Solo il tempo ci dirà quali altre emozionanti rivelazioni lo show ha in serbo per il pubblico quando la terza stagione di The Umbrella Academy debutterà il 22 giugno.