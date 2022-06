Wednesday, ecco il primo trailer della serie Netflix, incontriamo la protagonista

Il primo teaser trailer di Wednesday rivela il primo sguardo all’iconico personaggio della Famiglia Addams, ora interpretato da Jenna Ortega di Scream.

Jenna Ortega invita il pubblico a guardare il primo teaser trailer di Wednesday che rivela il primo sguardo al suo personaggio della Famiglia Addams. La commedia soprannaturale sarà incentrata sulla figlia Addams, che si reca alla Nevermore Academy per affrontare i problemi del liceo e gestire i suoi poteri psichici. Poco dopo il suo arrivo, Wednesday viene a conoscenza di una mostruosa ondata di omicidi nella città vicina e scopre un mistero soprannaturale legato alla sua famiglia.

La star di Scream Jenna Ortega guida il cast di Wednesday insieme a Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Riki Lindhome, Jamie McShane, Thora Birch, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Joy Sunday, Gwendoline Christie e Percy Hynes White.

Lo sviluppo della serie della Famiglia Addams è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2020, quando Tim Burton ha firmato per dirigere un progetto senza nome basato sulla serie di cartoni animati, poi rivelatosi essere lo show di Netflix con Alfred Gough e Miles Millar come showrunner e produttori esecutivi insieme a Burton. Le riprese di Wednesday sono iniziate ufficialmente alla fine del 2021 e ora il pubblico sta ricevendo un piccolo assaggio di ciò che verrà dalla serie.

A poco più di un paio di mesi dalla fine della produzione della serie, Netflix ha svelato il primo teaser trailer di Wednesday. Il video rivela il primo sguardo all’iconico personaggio della Famiglia Addams interpretato dalla Ortega e Mano ridisegnata.

WEDNESDAY, una nuova serie contorta con protagonista Jenna Ortega e dalla mente di Tim Burton, arriverà presto su Netflix *snap snap* #GeekedWeek pic.twitter.com/lylMvz7daF — Netflix Italia (@NetflixIT) June 6, 2022

Sebbene il teaser trailer di Wednesday mantenga il riserbo su gran parte dello show, la rivelazione di due personaggi della Famiglia Addams è sicuramente in grado di creare un po’ di eccitazione per i fan del franchise e di Tim Burton. La Mercoledì di Ortega ha le iconiche trecce visti come nei fumetti e nei precedenti adattamenti della Famiglia Addams, in particolare con Christina Ricci nei film degli anni ’90, ma ha anche un tocco unico con la frangia che scende fino agli occhi per un look più gotico/emo del personaggio.

Inoltre, Burton ha infuso il suo gusto per il macabro nella Mano ridisegnata, aggiungendo punti in tutta la figura per creare un look alla Frankenstein.

L’attesa per il Wednesday è stata alta sin da quando è stato annunciato il coinvolgimento di Burton, vista la sua sensibilità gotica riscontrata nei suoi film precedenti.

Burton aveva già tentato in passato di adattare La famiglia Addams per lo schermo, inizialmente era stato chiamato a dirigere il film del 1991 prima che Batman Returns causasse conflitti di programmazione, ed era pronto a co-scrivere e potenzialmente dirigere un film in stop-motion per Illumination Entertainment che è stato silenziosamente cancellato nel 2014.

Con Netflix che ha dato una prima sbirciata a Wednesday, un trailer completo e l’annuncio della data di uscita saranno sicuramente dietro l’angolo prima dell’uscita prevista per la fine del 2022.