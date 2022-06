La stagione 4 di Stranger Things è in lizza per il record di serie in lingua inglese più vista su Netflix

La quarta stagione di Stranger Things sta rapidamente risalendo la cima della classifica per aggiudicarsi il primo porto e un nuovo record!

È giusto che Kate Bush sia stata protagonista della quarta stagione di Stranger Things, perché la serie sta rapidamente scalando la classifica degli spettatori di tutti i tempi di Netflix. La serie fantascientifica ha ancora una volta conquistato il mondo e ora la sua quarta stagione, molto popolare, è destinata a diventare la serie in lingua inglese più vista sulla piattaforma.

Al momento, lo show si trova a 621,80 milioni di ore di visione in soli dieci giorni, il che lo pone a breve distanza da entrambe le stagioni di Bridgerton, che si trovano a 625 milioni di ore per la Stagione 1 e a 656 milioni per la Stagione 2.

La stagione 4 Volume 1 di Stranger Things è partita nel migliore dei modi, strappando alla serie di Shonda Rhimes il record del maggior numero di ore viste in un fine settimana di première, con la ridicola cifra di 286,79 milioni di ore. Da allora, ha mantenuto un ritmo molto solido con 335,01 milioni di ore di visione nella sua prima settimana completa con Netflix.

Con l’interesse per la serie ancora alto e 18 giorni ancora a disposizione per accumulare altre ore di visione, la serie dovrebbe superare facilmente il traguardo della seconda stagione di Bridgerton. In termini di tutte le serie, Stranger Things 4 si assicura il secondo posto in classifica, anche se è difficile che riesca a raggiungere il gigante globale che è stato Squid Game e i suoi insondabili 1,65 miliardi di ore viste.

Ciò non significa che il successo globale sia stato un problema per la serie fantascientifica, che è diventata la prima serie in lingua inglese a raggiungere il primo posto in 91 Paesi.

Stranger Things ha avuto il vantaggio di essere uno dei fiori all’occhiello di Netflix da anni ormai e la lunga preparazione alla stagione 4 ha solo intensificato l’hype.

Per sottolineare ulteriormente il dominio quasi esilarante del franchise in questo momento, i vertici delle classifiche di audience di Netflix della scorsa settimana sono stati completamente occupati dalla serie. Le stagioni dalla 1 alla 4 occupano i primi quattro posti, mentre solo il dramma diretto da Manuel Garcia-Rulfo, The Lincoln Lawyer, si trova nella stessa posizione in termini di audience. Con il ritorno alla ribalta delle stagioni precedenti, l’intera serie ha totalizzato ben 515,8 ore di visione nello stesso periodo.

La cosa forse più impressionante è il continuo impatto culturale di Stranger Things, anche quando l’era dello streaming, in continua espansione, diversifica i contenuti. La serie non ha mai mancato di generare un interesse diffuso per i suoi personaggi e il suo mondo, raggiungendo anche le più grandi celebrità e influenzando direttamente altri elementi dell’intrattenimento. Questa volta, grazie alla serie, il classico di Bush del 1985 “Running Up That Hill” è entrato nella Top 10 di Billboard all’ottavo posto, più in alto rispetto al suo picco originale al 30.

Con altri due episodi in arrivo nel volume 2, tra cui un finale di oltre due ore, Stranger Things avrà un’altra occasione per gonfiare i suoi numeri quest’estate. Il primo volume ha riunito la banda sei mesi dopo la Battaglia di Starcourt per risolvere un nuovo mistero che coinvolge un nuovo macabro cattivo.

la serie è interpretata da Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Winona Ryder, David Harbour, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke e Charlie Heaton, oltre a numerosi ospiti come Priah Ferguson, Matthew Modine, Paul Riser, Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn, Eduardo Franco, Gabriella Pizzolo e Cara Buono.