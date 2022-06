Ms. Marvel, un’iniezione di energia per l’MCU. Recensione episodio 1

L’episodio 1 di Ms. Marvel è un’iniezione di energia per il MCU: un’irresistibile scarica di energia con ottime vibrazioni.

La Fase 4 del MCU è stata un periodo di sperimentazione per i Marvel Studios. Dopo il culmine della Fase 3 con Avengers: Endgame, c’è stato un cambiamento: la Marvel sembrava aver capito che per molti versi doveva ripartire da zero, costruendo nuovi elementi all’interno del suo universo consolidato. Ma le fondamenta della Fase 4 sono state costruite sulla familiarità.

Abbiamo avuto spinoff per Wanda Maximoff, Sam Wilson e Bucky Barnes, Loki e un prequel di Vedova Nera. Ben presto è arrivato il momento di introdurre nuovi personaggi principali. Shang-Chi fu accolto calorosamente, mentre gli Eterni non altrettanto. Poi, all’inizio di quest’anno, il ramo Disney+ del MCU ci ha ospitato con l’ambizioso, ma divisivo, Moon Knight, e persino alcuni fan Marvel più accaniti hanno iniziato a chiedersi se la Fase 4 non stesse diventando un po’ confusa.

La seconda serie Disney+ a sfornare un nuovo supereroe del MCU quest’anno è Ms. Marvel, però c’è da dire che l’attesa prima di questa serie è stata un po’ troppo in sordina, poco pubblicizzata. Lontana dalla natura oscura e complessa di Moon Knight, Ms. Marvel sembrava allegra e genuina al confronto. Sembra interessante come un’accattivante storia di origini adolescenziali, quello che molti si chiedo è: sarebbe adatta a un pubblico più adulto? Sarebbe davvero importante se non lo fosse?

Beh, nonostante non possa e non voglia rinnegare il passato, ho trovato entusiasmante ogni minuto di questo primo episodio. Per quanto mi riguarda, questo è stato il miglior pilot Marvel Disney+ fino ad ora.

Non posso convincere tutti quelli che si sentono tagliati fuori del target di riferimento, considerato teen, ma sarei almeno leggermente soddisfatta se la maggior parte degli addicted della Marvel si sintonizzasse su Disney+ per guardare l’interpretazione di Iman Vellani del personaggio centrale della serie abbattendo uno stereotipo legato a quello che è per ragazzini in favore dell’apprezzare il personaggio di Kamala Khan.

Guardarlo è stato come tuffarsi nelle sequenze della trilogia di Spider-Man di Jon Watts e lo spirito di Spider-Man: Un nuovo universo: una scarica di energia irresistibile. Siamo passati da un numero praticamente nullo di Easter eggs e di connessioni Marvel in Moon Knight a una quantità quasi spropositata solo nel primo episodio. Passano così velocemente che probabilmente dovrete riavvolgere e rivedere la puntata per coglierli tutti.

Ms. Marvel è un film dalle vibrazioni impeccabili, dalla colonna sonora, che inizia con l’edificante “Blinding Lights” di The Weeknd sopra l’iconica scritta della Marvel, alle riflessioni di Kamala sugli Avengers e sulle sue complesse dinamiche familiari, il primo episodio vanta il tipo di divertimento che ci è stato negato quando la Marvel ha deciso che Spider-Man non aveva bisogno di una storia di origini propria del MCU: un adolescente con problemi di crescita che deve anche affrontare l’improvvisa acquisizione di superpoteri.

La storia delle origini di Kamala è gioiosa perché è già innamorata della vita da supereroe, e ormai abbiamo visto così tanti progetti del MCU che siamo tutti lì con lei, Ms. Marvel è una divertente storia di origini supereroistiche per i fan del MCU, sui fan del MCU e con protagonista una fan del MCU.

Kamala colleziona merchandising e desidera partecipare al primo Avengers Con, idolatra Captain Marvel e non ne ha mai abbastanza delle storie di Scott Lang. Crea e pubblica online i suoi video sugli eroi più potenti della Terra. Kamala è una fan, ma sappiamo tutti come reagiscono i fan più stellati del MCU quando gli vengono rivolte anche le critiche più benintenzionate sui loro eroi, sarà interessante vedere come Kamala elaborerà i difetti dei suoi idoli quando li incontrerà, o quando dovrà affrontare le conseguenze dei loro numerosi errori. È chiaro che deve iniziare a fare i conti con i propri.

Anche se la serie offre una grande quantità di fascino senza sforzo da parte di tutto il cast, Vellani è la star di Ms. Marvel e gran parte del successo di questo episodio poggia sulle spalle della diciannovenne. Vellani interpreta Kamala come una ragazza dolce e gentile, ma spesso egocentrica, dotata di un ottimismo giovanile e di una sicurezza eccessiva che molti avrebbero desiderato a quell’età.

Fin dall’inizio, si può immaginare che la Vellani riprenda questo ruolo ancora e ancora nel MCU, perché cattura Kamala così bene, e anche se ci stiamo ancora concentrando sull’inizio della sua storia, sappiamo che continuerà sicuramente oltre questo show.

Sarà divertente vedere l’entusiasmo di Kamala nel confrontarsi con altri personaggi del MCU in futuro, anche se per ora sono ansiosa di vedere come si evolverà la sua storia prima di arrivare al dopo molto più grande. Al momento, il mondo è di Kamala e noi ci viviamo dentro.