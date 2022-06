The Midnight Club, data di uscita, trama, trailer e tutto quello che sappiamo sul nuovo horror Netflix

Il creatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, Mike Flanagan torna su Netflix con un’altra emozionante serie horror intitolata The Midnight Club.

Il prossimo horror di Mike Flanagan per Netflix è The Midnight Club, in arrivo sul servizio di streaming nel 2022. Maestro dell’horror moderno, Flanagan si è fatto conoscere sul grande schermo come regista di Oculus, Oujia: L’origine del male e Doctor Sleep. Il suo talento si è però rivelato un’accoppiata perfetta con Netflix: The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass hanno ottenuto un ampio consenso da parte della critica e degli abbonati.

Flanagan sembra avere un talento naturale per la creazione di storie horror efficaci, anche se non ha ancora ricevuto i riconoscimenti che giustamente merita. Con The Midnight Club, Flanagan – al fianco della collega di The Haunting of Bly Manor, Leah Fong – si propone di adattare l’omonimo romanzo horror per adolescenti dell’autore Christopher Pike.

Con un interessante colpo di scena, però, questo libro non sarà l’unica fonte di ispirazione per la serie The Midnight Club, che renderà omaggio anche ad altre opere di Pike.

Anche se The Midnight Club potrebbe non essere un gruppo a cui la maggior parte delle persone vorrebbe unirsi, questo sarà probabilmente uno show che la maggior parte delle persone vorrà guardare. Considerati i precedenti di Flanagan in fatto di eccellenza di Netflix, gli spettatori attendono già con impazienza l’arrivo in streaming della serie.

Con questo spirito, ecco tutto ciò che si sa attualmente sull’adattamento di The Midnight Club.

The Midnight Club è collegato agli altri show di Mike Flanagan su Netflix?

Flanagan ha una lunga storia nella scelta di riunirsi ripetutamente con gli attori con cui lavora bene, inserendoli in più spettacoli e film da lui diretti. Questo non è diverso per quanto riguarda The Midnight Club, che condivide gli attori di Midnight Mass tra gli altri film e spettacoli Netflix di Flanagan. Tuttavia, sembra che non ci sia alcun legame tra The Midnight Club e i precedenti show di Flanagan su Netflix.

Il cast di The Midnight Club

In quella che sarà sicuramente una piacevole aggiunta per i fanatici dell’horror, l’eroina di Nightmare – Dal profondo della notte Heather Langenkamp sarà un membro regolare del cast di The Midnight Club, interpretando un personaggio che gestisce il ricovero per adolescenti morenti al centro della storia. Non sono disponibili molte informazioni specifiche sui personaggi, ma Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkot completano il cast di giovani malati terminali.

Gli attori di Midnight Mass Zach Gilford e Samantha Sloyan interpretano ruoli di supporto, così come l’icona di X-Files William B. Davis (alias L’uomo che fuma).

Su cosa di basa la storia di The Midnight Club

I dettagli della trama sono stati ancora, come è ovvio, molto riservati, ma la premessa di base dello show è molto simile a quella del libro che porta il suo nome. Un gruppo di sette giovani vive insieme nella struttura di ricovero Rotterdam Home, riunendosi ogni sera per raccontarsi storie di terrore. I ragazzi fanno un patto: chi morirà per primo si metterà in contatto con gli altri dall’oltretomba, e questo accordo viene inaspettatamente rispettato, dando vita a un’atmosfera soprannaturale e inquietante.

Data di uscita di The Midnight Club

The Midnight Club debutta su Netflix il 7 ottobre 2022. In questo modo l’ultima avventura di Flanagan sarà visibile in prima serata nel periodo che precede Halloween. Questa programmazione ha funzionato bene per The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, che hanno dominato la stagione del terrore rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Abbiamo un trailer?

Ebbene sì, è uscita un teaser e si apre con l’immagine della Rotterdam Home, un ricovero per bambini malati terminali gestito da un misterioso medico. Un gruppo di otto adolescenti decide di forma un club di storie horror proprio a mezzanotte mentre aspettano il loro inevitabile destino. Dopo l’introduzione della grande sala vuota della Rotterdam Home, il filmato mostra il cast principale della serie, composto da Iman Benson, Adia, Igby Rigney. Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Cymone, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota.‎ Ecco il teaser trailer sottotitolato in italiano.

