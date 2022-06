The Umbrella Academy 3, perché sono nati 16 bambini nella linea temporale della Sparrow Academy

Nella linea temporale originale della Umbrella Academy, 43 bambini sono nati spontaneamente con poteri. Nella linea temporale degli Sparrow sono solo 16. Perché questa differenza?

Come mai nella linea temporale Sparrow di The Umbrella Academy sono nati solo 16 bambini dotati di superpoteri e non i soliti 43? Le scene iniziali della terza stagione di The Umbrella Academy rispecchiano deliberatamente quelle della prima stagione, con una ragazza adolescente che partorisce in pubblico senza essere incinta poco prima, Sir Reginald Hargreeves che la insegue e sette bambini che vengono poi adottati come suoi.

Anche la voce fuori campo rimane identica… più o meno. Mentre il misterioso narratore distaccato della prima stagione di The Umbrella Academy pronunciava la frase “Alla dodicesima ora del primo giorno di ottobre 1989, 43 donne in tutto il mondo hanno partorito”, la terza stagione aggiorna la citazione in “Alla dodicesima ora del primo giorno di ottobre 1989, 16 donne in tutto il mondo hanno partorito”.

Il viaggio dei fratelli Hargreeves a Dallas nel 1963 ha cambiato il futuro, questo lo sappiamo. L’incontro con Sir Reginald in passato ha spinto l’eccentrico uomo d’affari ad adottare bambini completamente diversi e a sostituire la sua Umbrella Academy con la Sparrow Academy, ma questo non dovrebbe avere un impatto diretto sul numero di bambini effettivamente nati, soprattutto una riduzione così drastica da 43 a 16.

La risposta è da ricercare in Harlan Cooper, o Lester Pocket, come è noto. Viktor credeva di aver rimosso i poteri accidentali di Harlan nel finale della seconda stagione di The Umbrella Academy, ma il trasferimento è stato un fallimento totale e da allora Harlan ha lottato per domare le sue temibili capacità.

Come descrive Harlan, il suo potere si connette agli altri bambini dotati di superpoteri tramite vibrazioni ed è amplificato da forti emozioni. Poche emozioni potrebbero essere più forti della morte di sua madre, avvenuta stranamente il 1° ottobre 1989. Quando Harlan esplose di dolore, la sua connessione psichica raggiunse le future madri Hargreeves poco prima che i loro figli spontanei potessero nascere provocando emorragie cerebrali in ciascuna di esse.

Il massacro di Harlan fu del tutto involontario, ma apparentemente impedì la nascita di 27 dei 43 bambini, compresi tutti e sei gli Umbrella che aveva conosciuto nel 1963.

Perché alcuni bambini sono nati ancora nel 1989?

Se l’onda d’urto mentale di Harlan Cooper era così potente nel 1989, perché 16 bambini sono sfuggiti alla rete? Forse Harlan ha semplicemente trattenuto le sue emozioni prima che potessero essere causati altri danni e i 16 bambini rimanenti sono stati solo dei fortunati sopravvissuti.

La spiegazione di Harlan implica che l’incontro con Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinque e Viktor nel 1963 ha fatto sì che le sue vibrazioni fossero già in sintonia con quei sei individui specifici, rendendoli facili bersagli per il suo sfogo in ospedale e spiegando perché tutte le madri della Umbrella, a parte quella di Ben, erano tra i 27 morti.

Un’altra possibile spiegazione per i 16 sopravvissuti è la vicinanza delle madri ad Harlan il 1° ottobre 1989. A parte la Umbrella Academy, che era già condannata per aver conosciuto personalmente Harlan, le altre 21 vittime di emorragia cerebrale potrebbero essere state le 21 madri più vicine all’ospedale californiano in cui è morta Sissy Cooper.

I 16 sopravvissuti (compresa la Sparrow Academy) potrebbero aver vissuto tutti fuori dal raggio dell’esplosione.

La terza stagione di The Umbrella Academy non rivela esplicitamente dove sia nata la maggior parte degli Sparrow, ma l’episodio 1 conferma almeno che Ben Hargreeves proviene da Seoul, in Corea del Sud, molto lontano dall’epicentro di Harlan.

La distanza potrebbe quindi essere un fattore che spiega perché 16 bambini sono nati con successo. Christopher Hargreeves potrebbe fornire un altro indizio. L’origine di questo cubo sgargiante rimane misteriosa in The Umbrella Academy, ma è plausibile che il Numero Sette sia extra-terrestre.

Se Christopher proviene da un’altra parte della galassia, Reginald Hargreeves potrebbe aver avuto bisogno di cercare il suo ultimo figlio adottivo oltre la Terra, perché Harlan ne ha spazzati via tanti altri.