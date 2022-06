Ms. Marvel, adesso è tempo di qualche spiegazione. Recensione episodio 3

Nell’episodio 3 di Ms. Marvel è tempo di spiegazioni e la famiglia più simpatica del MCU si occupa del caso.

Non si può non provare simpatia per Ms. Marvel, non solo la serie sta introducendo un personaggio nuovo di zecca nel MCU, ma Disney+ l’ha messa di fronte a nientemeno che Obi-Wan Kenobi durante i suoi primi tre episodi. È arrivata notizia che solo 775.000 famiglie statunitensi hanno guardato la prima nei primi cinque giorni di messa in onda non è una sorpresa.

Se si confronta questo dato con quello di un’altra première Marvel che si riteneva avesse un riscontro più blando, Hawkeye con 1,5 milioni di spettatori, a prima vista si potrebbe considerare una cattiva notizia. Ma Ms. Marvel sta sicuramente trovando il suo pubblico di riferimento. La première ha attirato più spettatori di età compresa tra i 20 e i 24 anni rispetto a qualsiasi altro show precedente del MCU, con un pubblico più eterogeneo.

Per dirla con Bruce Banner, questa è una vittoria assoluta, soprattutto se si considera che il vecchio Ben Kenobi ha monopolizzato i riflettori.

Nel terzo episodio della serie, “Destined“, è arrivato il momento di avere alcune risposte necessarie sul misterioso braccialetto di Kamala e sulla storia della sua famiglia nell’India occupata dagli inglesi. Ma a chi importa che Kamala Khan sia triste o che la situazione dei Djinn sia inquietante, quando Obi-Wan sta combattendo contro Darth Vader? Beh, dopo il finale di stagione direi a me.

È giunto quindi il momento di analizzare le scoperte di questa settimana. Si scopre che la bisnonna di Kamala, Aisha, e l’attuale leader della Clandestinità, Najma, hanno scoperto quel braccialetto in un’area saccheggiata in India mentre cercavano di sfuggire alla Partizione e alla nostra dimensione. Era attaccato a un braccio blu mozzato, e dovevano essere due. Braccialetti, non braccia. Anche se, probabilmente, anche le braccia.

Il braccialetto non ha aiutato i Djinn a tornare a casa, perché Aisha è scomparsa con esso poco dopo. Non ho letto i fumetti di Ms. Marvel, quindi non so se Kamala sia mai stata collegata all’universo Marvel più ampio al di fuori degli Inumani, ma come fruitrice del MCU, questo braccio blu mi fa pensare ai Kree. Potrebbe essere il collegamento con Capitan Marvel.

Tornando ai giorni nostri, i Djinn vogliono che Kamala usi il braccialetto per aiutarli a tornare nella dimensione da cui sono stati esiliati e a finire ciò che Aisha ha iniziato, ma naturalmente il loro fascino svanisce quando Kamala e Bruno decidono che è troppo pericoloso far sì che ciò accada in questo momento (grazie al dottor Selvig) e Kamala si ritrova presto braccata proprio al matrimonio di suo fratello.

Kamran, la cotta di Kamala, fortunatamente non è d’accordo con la brutta disperazione della madre e tenta di intervenire nella mischia, ma Bruno si fa comunque male e Kamala finisce per esporre i suoi poteri a Nakia, che è sconvolta e confusa per essere stata esclusa dal giro.

Dopo aver avuto la visione di un treno, quando Najma tenta di afferrare il braccialetto, anche Nani lo vede e chiede a Kamala e a sua madre di recarsi immediatamente a Karachi.

Tutta questa azione si svolge negli ultimi dieci minuti dell’episodio, perché, a differenza di altri show del MCU, Ms. Marvel lascia deliberatamente più spazio a una storia incentrata sui personaggi, e questo ci permette di trascorrere del tempo vitale con gli amici e la famiglia della protagonista.

Di conseguenza, non è piacevole vedere Bruno ferito, come è un dispiacere vedere Nakia così sconvolta dal percorso segreto di Kamala come supereroe. Inoltre è difficile non arrabbiarsi perché Djinn ha rovinato il matrimonio di suo fratello dopo due puntate precedenti in cui si stava organizzando tutto.

Anche se probabilmente questo genere di cose faranno dire ad alcuni fan del MCU che lo show è “mediocre” o “troppo lento”, penso davvero che queste scene più ampie della vita di Kamala siano importanti, perché si entra in una vera sinergia con i personaggi come non succedeva da tempo, praticamente dai tempi in cui vedevamo Bucky aiutare a riparare una barca in The Falcon and the Winter Soldier, o quando Loki stava intrecciando una storia d’amore con Sylvie.

Ms. Marvel si oppone alla formula Disney+ MCU per creare qualcosa di più significativo e si prenderà volentieri tutto il tempo necessario per farlo. Certo, è probabile che la seconda metà della serie sia caratterizzata da più azione e da più camei di altre star del MCU, ma la speranza che la tenera e appassionata costruzione dei personaggi non vada persa quando tutto questo accadrà.