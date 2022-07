The Umbrella Academy, lo show perfetto da guardare mentre si aspetta la stagione 4

Anche se l’attesa per la quarta stagione di The Umbrella Academy sarà lunga, c’è una serie perfetta da guardare nell’attesa: la quarta stagione arriverà nell’agosto del 2022.

Dopo due anni è uscita la stagione 3 di The Umbrella Academy e non è chiaro se e quando uscirà la stagione 4, ma c’è uno show perfetto da guardare nell’attesa della stagione 4. Anche The Umbrella Academy 4 non è ancora stata confermata da Netflix, è chiaro che la storia continuerà. Il creatore della serie Steven Blackman ha dichiarato che se verrà rinnovata per la quarta stagione, sarà l’ultima.

Come ormai consuetudine, il finale della terza stagione di The Umbrella Academy ha comportato un altro enorme cliffhanger: gli Umbrella (e Ben della Sparrow Academy) si sono ritrovati ancora una volta in una nuova linea temporale.

Dopo la stagione 1 di The Umbrella Academy è stato necessario un anno e mezzo per l’uscita della seconda stagione. A causa di COVID, la terza stagione ha richiesto ben due anni, il che significa che è difficile dire quando potrebbe uscire la quarta stagione, ma con uno show così complesso e un cast così numeroso l’attesa potrebbe essere lunga.

C’è però una buona notizia: esiste lo show perfetto da guardare mentre si aspetta l’arrivo della stagione 4 di The Umbrella Academy. Doom Patrol si basa sui personaggi dei fumetti DC e vede un gruppo di esseri dotati di superpoteri riuniti sotto la guida di un ricercatore anziano per creare una squadra di eroi.

Ci sono molte somiglianze tra le due serie, tra cui alcuni elementi della storia, la narrazione dei viaggi nel tempo, il cast di supereroi riluttanti trascinati a salvare il mondo e una rappresentazione positiva di importanti questioni LGBTQ+.

Per chi è alla ricerca di cosa guardare dopo la terza stagione di The Umbrella Academy e sta aspettando la quarta, Doom Patrol è una soluzione perfetta e la si trova su Amazon Prime Video, inoltre che uscirà con la sua quarta stagione nell’agosto del 2022.

Potrebbe sembrare strano che Doom Patrol sia così simile a The Umbrella Academy, ma ci sono alcune ragioni interessanti per questo. I fumetti di The Umbrella Academy, scritti da Gerard Way, sono pubblicati da Dark Horse, un’azienda che collabora spesso con la DC e che pubblica Doom Patrol.

Doom Patrol si basa su fumetti di diversi autori, ma gran parte della serie è stata definita dal lavoro di Grant Morrison che ha avuto un’enorme influenza sul lavoro di Gerard Way e ha persino scritto l’introduzione alla prima raccolta di The Umbrella Academy, “The Apocalypse Suite”.

La serie Doom Patrol include anche personaggi creati da Neil Gaiman sotto forma di Dead Boy Detectives. Gaiman e Way hanno gusti e stili simili, e Gaiman ha scritto l’introduzione della seconda raccolta di The Umbrella Academy, “Dallas”.

Bisogna guardare Titans/Arrowverse per guardare Doom Patrol?

Per la maggior parte degli show televisivi della DC la loro interconnessione con altre serie può sembrare una barriera all’ingresso, con l’Arrowverse che è una rete di show molto estesa e Peacemaker che è legato al DCEU.

Tuttavia, per vedere Doom Patrol non è necessario guardare le altre serie dell’Arrowverse. Doom Patrol è stata introdotta nella prima stagione di Titans, ma è apparsa solo in un episodio e la versione dei personaggi è un reboot soft, con Beast Boy che non è mai stato menzionato e il Dr. Niles Caulder che è stato reinserito nella serie.

Sia Titans che Doom Patrol sono stati confermati come ambientati in realtà diverse dell’Arrowverse, quindi Doom Patrol può essere guardato per intero in attesa della quarta stagione di The Umbrella Academy senza rischiare di perdere riferimenti ad altre serie.