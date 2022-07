Il colpo di scena di A-Train in The Boys rende la sua redenzione persino migliore

A-Train sfiora di nuovo la morte nella terza stagione di The Boys, ma questa volta la sua esperienza di quasi-morte promette un emozionante arco di redenzione.

(*Attenzione! SPOILER per la terza stagione di The Boys.*)

L’attacco di cuore di A-Train nella stagione 3, episodio 6, “Herogasm”, chiude il cerchio del suo arco narrativo, ma l’episodio 7 di The Boys rende questa redenzione ancora più interessante rivelando che è ancora vivo.

Come la maggior parte degli altri supereroi, la morale di A-Train è stata quasi sempre dalla parte sbagliata dello spettro. Tuttavia, la sua temporanea esclusione dai Sette e l’incontro con l’ipocrisia di Blue Hawk lo hanno costretto a fare un passo indietro rispetto al suo ego di supe e a riflettere, per una volta, sulle insidie che si è autoinflitto.

Fin dall’inizio, A-Train non ha mostrato alcuna remora nei confronti delle sue malefatte. Quando ha ucciso la fidanzata di Hughie, l’ha fatto passare con disinvoltura per un incidente. Nonostante sia stato sradicato all’unanimità dai Sette subito dopo, si è comunque piegato al volere di Patriota e si è unito alla Chiesa dei Ragazzi del Collettivo per trovare la via del ritorno ai Sette.

Dopo essere stato in grave difficoltà per due intere stagioni, A-Train raggiunge la fine del suo ingegno quando la furia ignorante di Blue Hawk manda suo fratello all’ospedale. La finzione di Blue Hawk gli fa ribollire il sangue non solo perché ferisce il fratello, ma anche perché rispecchia la sua stessa visione vuota e senza appello nei confronti dei non-sopravvissuti.

Nel tentativo di vendicarsi e redimersi, A-Train lo trascina fino alla morte, per poi cadere a terra pochi istanti dopo, con il cuore che cede alla sua supervelocità.

Gli ultimi momenti di A-Train nell’episodio 6 rappresentano una conclusione quasi perfetta della sua storia. La sua supervelocità, che in passato ha ucciso degli innocenti, diventa ora la sua condanna a morte che lo redime. Tuttavia, l’episodio 7 della terza stagione di The Boys lancia un colpo di scena, mostrando che A-Train è sopravvissuto a un altro attacco di cuore, grazie al supercuore di Blue Hawk che ora batte nel suo petto.

Questo colpo di scena è simbolico, nel senso che rappresenta il cambiamento di cuore di A-Train verso la fine dell’episodio 6. Prima di trascinarlo senza pietà sul viale, il velocista impara a riconoscere i suoi peccati, porge a Hughie delle scuse sincere e poi sacrifica il suo cuore corrotto alimentato dal composto V con un’ultima corsa, per emergere infine come un eroe trasformato.

Come Starlight, ora sembra più consapevole delle sue responsabilità come supereroe e questo cambiamento nella sua caratterizzazione rende la sua redenzione persino migliore.

Anche dal punto di vista della narrazione, la catarsi di A-Train sembra andare di pari passo con i recenti sviluppi della narrazione generale di The Boys. Il finale dell’episodio 7 suggerisce la possibilità di un team-up Patriota-Soldier Boy.

Considerando che Hughie, Butcher e Soldier Boy insieme non sono riusciti a tenere a bada Patriota, la collaborazione padre-figlio si rivelerebbe una forza invincibile con cui fare i conti. Per avere la minima possibilità di vincere contro di loro nella potenziale battaglia culminante della terza stagione, molti supereroi pentiti come A-Train e Starlight dovranno unire le forze.

Anche se il prossimo incontro di Patriota con Soldier Boy non sarà tutto rose e fiori, Butcher avrà bisogno di supes forti come A-Train nella sua squadra per sopraffare l’antieroe con la bandiera. Tutto sommato, da qui in avanti la redenzione di A-Train si farà sempre più interessante.

Essere un tipico supereroe moralmente ambiguo è sempre stata una battaglia persa per A-Train. Passare dalla parte del bene non sarà una passeggiata di salute, ma gli darà l’opportunità di fare ammenda con la sua famiglia.

Ora che il Composto V temporaneo, soprannominato “V-24”, è fuori gioco a causa dei suoi effetti collaterali, è probabile che la banda di Butcher torni a complottare contro Vought, mentre i supereroi come A-Train e Starlight si occuperanno della preparazione al pestaggio. A meno che, ovviamente, The Boys non abbia in serbo colpi di scena ancora più grandi.