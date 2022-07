The Boys 3, il passato di Butcher prevede grandi cambiamenti per lui nella quarta stagione

La tragica storia di Butcher significa che il personaggio di Karl Urban sarà un uomo cambiato nella quarta stagione di The Boys – ma questi cambiamenti saranno in meglio o in peggio?

(*ATTENZIONE: Spoiler per la stagione 3, episodio 7, di The Boys*)

Non guarderemo più Billy Butcher allo stesso modo dopo che la terza stagione di The Boys ha finalmente messo in scena la sua storia – cosa significa questo per la prossima stagione 4 di Amazon? Il Billy Butcher di Karl Urban è arrivato in The Boys come un tour de force di violenza e linguaggio colorito, ma la seconda stagione ha iniziato a scrostare la sua scorza ruvida.

Durante una visita alla zia Judy di Butcher, l’aspirante Walter White dai capelli d’argento ha menzionato il defunto fratello minore di Billy, Lenny, che a quanto pare adorava. Il leader dei Boys ha poi incolpato il padre (interpretato da John Noble) per la morte di Lenny, ma i Boys non hanno rivelato cosa sia successo esattamente tra fratelli.

Grazie ai superpoteri mentali di Mindstorm, la terza stagione racconta in modo vivido la tanto attesa storia delle origini di Billy Butcher. Prevedibilmente, è profondamente sconvolgente. Billy e Lenny Butcher hanno iniziato ad essere vicini come possono esserlo fratelli che tifano per squadre di calcio diverse, con il figlio maggiore che proteggeva abitualmente il fratello dagli abusi fisici del padre.

Crescendo, Butcher ha adottato sempre di più il carattere irascibile del padre, mentre Lenny è rimasto fedele a se stesso, creando una distanza emotiva tra i due. Billy colpì accidentalmente il fratello durante un incidente con la spillatrice a scuola, ricevendo poi elogi dal padre mentre Lenny veniva preso a calci e umiliato. Alla fine, Butcher è scappato, abbandonando Lenny al suo destino. Incapace di sopportare gli abusi senza il fratello, Lenny si tolse la vita da adolescente.

Il miglior trucco di The Boys per raccontare la storia di Butcher consiste nell’evitare i flashback convenzionali. Invece di mostrare al pubblico la terribile infanzia di Billy e Lenny, Butcher stesso rivive il trauma come spettatore impotente, per gentile concessione di Mindstorm. L’illusione costringe persino Butcher a guardare Lenny che si spara, cosa che ovviamente non è un ricordo vero, ma piuttosto un momento che Butcher ha passato decenni a immaginare.

Mindstorm, costringendo Billy Butcher a rigurgitare il suo immenso senso di colpa nei confronti di Lenny, porterà sicuramente a un drastico cambiamento nel personaggio di Karl Urban in vista della quarta stagione di The Boys.

La sua reazione angosciata e vulnerabile subito dopo il risveglio dimostra che rivivere quei brutti ricordi ha segnato profondamente l’antieroe senza emozioni di The Boys. Ma Butcher troverà la motivazione per diventare un uomo migliore? O continuerà a essere il boss più diabolico del mondo?

La storia di Lenny potrebbe ispirare Butcher a ravvedersi nella quarta stagione di The Boys. Si spera che assistere ai vecchi errori in una vivida prigione mentale in terza persona sia il campanello d’allarme di cui Butcher aveva bisogno. Da questo momento in poi, forse il capobanda smetterà di trascinare Hughie sulla stessa strada che è costata la vita a Lenny.

Vedendo suo padre comportarsi in modo orribile con le persone del passato, forse Billy riuscirà finalmente a tracciare una linea di demarcazione tra la rabbia controllata verso i supereroi corrotti e l’abuso egoistico delle persone a lui più vicine. Il modo in cui si scusa in modo ansioso con Hughie (scambiandolo per Lenny) dopo che Mindstorm ha dissipato l’illusione potrebbe segnare l’inizio di un arco di redenzione per Billy Butcher nella quarta stagione di The Boys.

Ovviamente vorrà ancora uccidere Patriota, ma potrebbero essere finiti i giorni in cui trattava Kimiko e Frenchie come cani da guardia, massacrava inutilmente i supereroi a sangue freddo e feriva le persone a cui teneva? O questa previsione è un po’ troppo ottimistica?

La storia di Lenny della terza stagione ha dimostrato senza ombra di dubbio che la natura violenta e la mancanza di compassione di Butcher sono state ereditate dal suo ripugnante padre. Il collegamento è così evidente che persino Butcher stesso deve essersene reso conto guardando la sua controparte più giovane usare su Lenny lo stesso insulto orribile che usava il padre.

Eppure, nei momenti finali della terza stagione di The Boys, l’episodio 7 vede Billy Butcher mentire spudoratamente a Hughie, rifiutandosi di trasmettere l’avvertimento di Starlight che il composto temporaneo V-24 è una sostanza fatale.

La contorta decisione di Butcher potrebbe dimostrare che si è spinto troppo oltre. Forse ha accettato di essere il figlio di suo padre e sta raddoppiando la sua oscurità credendo che il cambiamento non sia possibile dopo così tanto tempo.

In qualunque modo la storia di Lenny influenzi la quarta stagione di The Boys, Butcher sarà un uomo molto diverso. Il personaggio di Karl Urban intraprenderà la strada del perdono, creando uno scenario futuro in cui Butcher si redimerà per la morte di Lenny salvando Hughie.

Oppure la determinazione sanguinaria di Butcher si rafforzerà e emergeranno altre sfumature di suo padre. Questo potrebbe portare al finale del fumetto originale The Boys di Garth Ennis, in cui Butcher uccide nemici, amici e chiunque altro nella sua crociata contro la guerra ai super.

Costringendo Billy Butcher a confrontarsi con i peccati del passato, Mindstorm potrebbe aver garantito lo stesso bagno di sangue nel live-action.