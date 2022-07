The Boys 3, salvato da un colpo di scena tutto particolare. recensione espisodio 7

Come si fa a dare un seguito a qualcosa come Herogasm? A dire il vero, The Boys non è del tutto sicuro di sé, proponendo un penultimo episodio dispersivo che si immerge in profondità nei traumi personali di due dei suoi protagonisti – ma non sa dove si trovano i suoi migliori obiettivi.

La maggior parte dell’episodio riguarda Butcher e Black Noir. Come personaggi, sono completamente opposti – uno loquace, l’altro… molto meno – ma, come scopriamo, sono uniti dai loro traumi passati.

Dopo la fuga di Patriota, Soldier Boy (o come piace chiamarlo a loro ‘Soldatino’ ma io continuerò a rifiutarmi), Hughie e Butcher partono alla ricerca dell’ultimo membro superstite di Payback: Mindstorm, un Supe simile a Medusa che può far entrare in coma chiunque guardi e rivivere ricordi dolorosi.

Butcher è il beneficiario di uno sfortunato viaggio nella memoria e trascorre gran parte dell’episodio rivivendo la sua infanzia, scontrandosi con il padre violento e con il fratello minore Lenny.

A dire il vero, il tempo trascorso con Butcher è un po’ troppo. Anche se non sappiamo esattamente come si sia sgretolato il rapporto con il padre e il fratello, è sempre stato scritto attraverso gli scatti d’ira e la freddezza con cui Butcher trattava Hughie.

Vedere il suicidio di Lenny dal punto di vista di Butcher è un pugno allo stomaco, ma viene spazzato via perché Billy vede la luce solo per un attimo. Dopo aver abbracciato Hughie, torna ai suoi vecchi modi e tutto ciò equivale a un potenziale sprecato.

La storia di Black Noir, per fortuna, è molto più riuscita. È anche un delizioso colpo di scena: il Super, mascherato e muto, si reca da Buster Beaver, il sosia di Chuck E. Cheese (una catena di ristorazione ed intrattenimento). Lì, viene accolto da un cast di personaggi animati simili a Biancaneve che recitano i suoi scontri con Soldier Boy, compreso l’incidente in Nicaragua che ha causato la sua lesione cerebrale.

I segreti (e l’identità) di Black Noir sono sempre stati difficili da svelare, quindi la rivisitazione in chiave dark-comica della Disney è un modo meravigliosamente distorto di farlo e rivela lo staff di sceneggiatori di The Boys al suo meglio creativo.

A parte Black Noir, però, è frustrante capire dove questo episodio scelga di attirare la sua attenzione, Patriota, sorprendentemente, non ha molto da fare, nonostante sia al suo minimo storico, ha un livido bello grosso da accompagnare al suo ego danneggiato.

L’occasione di passare del tempo con il leader dei Sette è quasi troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, ma le sue apparizioni sono poche. Anche a Maeve viene dato poco spazio – continuando la tendenza che la vede poco valorizzata in questa stagione – poiché Patriota minaccia di prelevare i suoi ovuli in modo che possa “vivere” a lungo dopo essere stata uccisa per mano di Vought.

Anche e A-Train e Abisso vengono concessi pochi minuti per concludere alcuni dei loro grandi archi narrativi. Dopo che le sue tendenze sessuali acquatiche si sono spinte troppo in là, la fidanzata tira-fili se ne va. Anche A-Train torna a essere integro, ironia della sorte, grazie al cuore di Falco Blu.

Si tratta di momenti significativi e divertenti, ma non viene dato loro abbastanza tempo per respirare, se a ciò si aggiunge il fatto che MM ha messo KO Todd, che Kimiko è tornata al Compound V e che Starlight ha rivelsto le minacce di Patriota al mondo intero su Instagram Live, ecco il primo vero segno della necessità di sfoltire un po’ la produzione: non è possibile destreggiarsi tra tutte le trame ogni singola settimana e rendere a tutte giustizia.

Tuttavia, quando l’episodio sette prende finalmente la sferzata giusta, lo fa davvero. Quando Starlight scopre che la composto V temporaneo è una condanna a morte, il cappio inizia a stringersi attorno alla gola dell’episodio. Neuman – da sempre il jolly dello show – forma un’alleanza temporanea con Patriota che sicuramente esploderà in faccia a tutti nel finale della prossima settimana.

Anche Butcher e Hughie hanno Patriota nel mirino ma, a loro insaputa, Patriota ha i suoi problemi familiari da risolvere.

L’episodio, quindi, si salva grazie a un colpo di scena tutto particolare: Patriota è il figlio di Soldier Boy. Non è proprio come l’iconica rivelazione della famiglia di Darth Vader, ma ha uno scopo simile. Con il finale in vista, improvvisamente tutto diventa un po’ più ignoto.

Mentre tutto sembrava andare verso una resa dei conti finale, ora ci sono diverse pedine che potrebbero essere messe fuori gioco dall’unione dei due re, Soldier Boy e Patriota.

Anche se Stranger Things potrebbe dominare la conversazione sulla cultura pop questa settimana, non sorprendetevi se sentirete più persone del previsto impazzire per l’ultimo colpo di scena di The Boys. È davvero bello.