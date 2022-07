Perché nessuno guarda Ms. Marvel, nonostante la sua straordinaria qualità?

Tra gli show del MCU Disney+, Ms. Marvel ha il punteggio più alto su Rotten Tomatoes ma il più basso di spettatori. Perché la sua qualità non è apprezzata dal pubblico?

Il nuovo show Disney+ Ms. Marvel è stato presentato con recensioni entusiastiche, allora perché così poche persone lo guardano? La serie che introduce Kamala Khan nel MCU ha attualmente un punteggio del 98% su Rotten Tomatoes, il che la rende il film o lo show meglio recensito del franchise. È stata anche un successo per gli spettatori in generale, con un punteggio medio dell’82%.

I numeri degli spettatori, tuttavia, sono stati piuttosto scarsi, soprattutto se confrontati con le prestazioni dei suoi predecessori del MCU Disney+. Ms. Marvel ha aperto con 775.000 spettatori, mentre Loki ha esordito con 2,5 milioni, The Falcon and the Winter Soldier e Moon Knight con 1,8 milioni, WandaVision con 1,6 milioni e Hawkeye con 1,5 milioni.

Dato che Ms. Marvel sta facendo un ottimo lavoro per mantenere le tematiche ad ampio spettro per il nuovo pubblico che lo guarda, e che non è ancora finito, perché sta lottando con gli ascolti? Ecco alcuni motivi per cui lo show non sta andando bene come dovrebbe.

In primo luogo, è ovvio che Ms. Marvel era in concorrenza fin dall’inizio, dato che ha debuttato mentre andava in onda Obi-Wan Kenobi, che ha avuto il più grande weekend di apertura di tutti gli show Disney+. Ms. Marvel ha debuttato anche in concomitanza con i nuovi episodi di The Boys e Stranger Things. Tutti e tre gli show hanno diversi punti a loro favore che Ms. Marvel non ha (ancora).

Innanzitutto, il pubblico conosce bene i personaggi e sa cosa aspettarsi, al contrario, Ms. Marvel non è un eroe noto a molti spettatori. Iman Vellani è assolutamente fantastica nel ruolo, ma è sconosciuta. Non c’è nemmeno una star famosa nel ruolo del cattivo, quindi la serie manca di un ulteriore aggancio.

Nel frattempo, Obi-Wan Kenobi aveva la promessa di Darth Vader nelle indiscrezioni che precedevano lo show, insieme a una star di primo piano come Ewan McGregor, che probabilmente ha contribuito a far salire gli ascolti.

Vale anche la pena notare che, a differenza delle altre serie in onda nello stesso periodo, all’inizio nessuno sapeva bene cosa aspettarsi da Ms. Marvel, a questo proposito, il marketing della serie è stato davvero minimo, al di là dei cartelloni pubblicitari e degli annunci sugli autobus che mostrano Ms. Marvel in uniforme completa, cosa che il pubblico non ha ancora visto.

I trailer, inoltre, hanno delineato una serie che sembra destinata a un pubblico giovane, quindi è possibile che gli spettatori più anziani ne siano rimasti lontani a causa del suo aspetto da “Disney Channel”, niente di più sbagliato.

Ms. Marvel è anche molto stilizzata, con messaggi di testo che appaiono sullo schermo come parte della decorazione del set o dello sfondo, traendo influenza da proprietà sovversive che hanno una stilizzazione simile, come Scott Pilgrim vs. the World. L’aspetto dello show, quindi, probabilmente distoglie alcune persone perché non lo percepiscono come “serio” come altri show Marvel come The Falcon and the Winter Soldier e Moon Knight.

Nonostante il basso numero di spettatori, però, dalle recensioni positive e dall’accoglienza è chiaro che chi ha deciso di dare fiducia a Ms. Marvel ne sia pienamente ripagato e molto divertito. La serie si colloca ai primi posti tra gli spettatori della Gen Z, con quelli di età compresa tra i 20 e i 24 anni che la guardano più di qualsiasi altra serie del MCU.

Anche le famiglie con spettatori neri, ispanici e asiatici guardano Ms. Marvel in misura maggiore rispetto agli altri, il che significa che lo show sta ottenendo i risultati sperati dal suo pubblico di riferimento grazie alla sua inclusività.

Dato che Ms. Marvel è il predecessore dell’imminente sequel di Captain Marvel, The Marvels, e con la sua accoglienza positiva da parte della critica, sembra probabile che la serie sia un successo più lento per gli spettatori, ma alla fine diventerà molto popolare.