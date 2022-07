Le 9 migliori sitcom degli anni 2000, secondo Ranker. Siete d’accordo?

Da The Big Bang Theory a The Office, è impossibile non guardare con affetto a quello che è stato un decennio incredibile per le sitcom.

Nonostante l’abbondanza di nuove sitcom tra cui scegliere, la televisione continua a ripiegare sui franchise che sono diventati enormi negli anni 2000 con spin-off come Young Sheldon e How I Met Your Father. Le sitcom di quell’epoca avevano qualcosa di speciale.

Un decennio di grandi titoli come The Big Bang Theory, Friends, Modern Family e molti altri, gli spettatori avevano l’imbarazzo della scelta quando si trattava di commedie televisive degli anni 2000. Ranker ha chiesto ai fan della TV quale fosse la migliore, ottenendo risultati interessanti.

Nota: le liste di Ranker sono aggiornate e continuano ad accumulare voti, quindi alcune classifiche potrebbero essere cambiate dopo questa pubblicazione.

South Park

Sebbene sia stato presentato per la prima volta nel 1997, South Park ha iniziato a raggiungere il suo apice negli anni 2000, quando l’ambiente culturale e politico del decennio ha fornito la base perfetta per una satira sfacciatamente irriverente. Diretto, offensivo e disposto ad affrontare le questioni più oscure, South Park si distingue ancora oggi tra le sitcom animate.

Inoltre, è ricca di battute eccellenti e di personaggi esilaranti. Cartman, Kenny e gli altri non saranno i personaggi più affascinanti della storia delle sitcom, ma rendono divertente ogni secondo in cui sono sullo schermo e questo è altrettanto importante.

Malcolm

Considerando che è in competizione con serie che sono andate avanti fino alla fine degli anni 2000 e oltre, è sorprendente che uno show iniziato all’inizio del decennio e andato in onda solo fino al 2006 sia ancora così popolare tra i fan di Ranker. D’altronde, Malcolm non è una serie qualunque.

Interpretato dalla deliziosa Jane Kaczmarek e da Bryan Cranston, ora famoso per Breaking Bad, nei panni dei genitori di alcuni ragazzi tipicamente problematici, Malcolm è uno show pieno di creatività. Dal suo formato insolito fino al modo in cui sono girati gli episodi, tutto ciò che riguarda lo show lo distingue nel mondo delle sitcom ed è ancora un gioiello.

I Griffin

Sebbene sia nato negli anni Novanta, I Griffin ha qualcosa di quintessenzialmente anni Duemila, con le sue trame assurde, i continui stacchi e l’umorismo consapevole che lo distinguono dai Simpson degli anni Novanta. Grazie al talento creativo di Seth MacFarlane e a una delle sequenze di apertura più accattivanti della TV, I Griffin era destinato a diventare un successo.

Sebbene alcuni dubitassero che potesse riuscire a fare la differenza per distinguersi dai Simpson, la sua popolarità duratura è la prova migliore che è stata in grado di uscire dall’ombra dello show più vecchio. Con un formato più sciolto, I Griffin si è adattato bene al di là degli anni 2000 e ha chiaramente mantenuto una forte base di fan fedeli.

Scrubs

Un ospedale sembra l’ultimo posto in cui una sitcom dovrebbe essere ambientata ma, grazie a un cast di personaggi assolutamente unici, Scrubs è riuscita a diventare molto più di una commedia medica di nicchia. Dai monologhi interiori di J.D. alle esilaranti sfuriate del dottor Cox, sembra che ogni personaggio di Scrubs abbia una propria caratteristica che lo rende unico e divertente da guardare.

Il cuore di Scrubs era la volontà di affrontare alcuni dei problemi unici che sorgono in un ambiente di lavoro così teso e ad alto rischio, dallo stress di dover fare tutto bene per i pazienti alle relazioni interpersonali a volte tese del personale. Nonostante sia terminato nel 2010, Scrubs è rimasto così popolare tra i fan che non sarebbe una sorpresa vederlo tornare in futuro.

Modern Family

Dato che è iniziata nel 2009 e si è conclusa solo nel 2020, Modern Family ha un’atmosfera molto più contemporanea rispetto ad altre sitcom degli anni 2000. Stravagante, creativa e ricca di battute a raffica che assicurano a ogni episodio almeno un paio di momenti da sbellicarsi dalle risate, Modern Family ha stabilito molte delle tendenze che le sitcom intelligenti del 2010 avrebbero poi seguito.

Sebbene sia giusto dire che non è la sitcom più anni Duemila in termini di stile, lo show ha ottenuto un’enorme popolarità fin dall’inizio, il che significa che il suo stile era già molto ricettivo per il pubblico dell’epoca. Naturalmente, è cresciuta negli anni successivi, il che significa che c’erano molti fan che volevano vederla tra le migliori sitcom.

The Big Bang Theory

Il successo di qualsiasi sitcom creata dai veterani Chuck Lorre e Bill Prady era quasi garantito, ma nemmeno loro potevano prevedere quanto sarebbe diventato grande il loro show su un gruppo di amici nerd e la loro nuova vicina di casa. Generando alcuni dei personaggi più divertenti di tutti i tempi e rendendo il cast delle vere e proprie star, The Big Bang Theory è uno dei programmi più sensazionali del decennio.

Sebbene ci si potesse aspettare che la sua popolarità cominciasse a scemare ora che la conclusione dello è avvenuta da qualche anno, il successo dello spin-off Young Sheldon significa che lo show e uno dei suoi migliori personaggi sono rimasti ben presenti nella memoria popolare.

Friends

Iniziata nel 1994, ma dominante nei primi anni 2000, Friends è stata la serie che ogni sitcom avrebbe voluto essere. Con la sua semplice premessa di seguire le vite di un gruppo di amici di Manhattan, l’ilarità di Friends emergeva nelle interazioni tra i suoi caratteristici personaggi.

Caratteristici è quasi un eufemismo. Ognuno dei personaggi principali di Friends era così unico nel suo fascino e nel suo senso dell’umorismo che i loro nomi sono diventati persino sinonimi di personalità. Nonostante l’età, i fan di quella che un tempo era la sitcom più grande del mondo non sono mai scomparsi e hanno costituito una grossa fetta dei votanti di Ranker.

How I Met Your Mother

Presentata nel 2005, How I Met Your Mother è quasi la quintessenza della sitcom post-Amici. Ha una dinamica di gruppo più o meno simile che l’ha resa un ottimo sostituto per i fan della serie precedente, ma fa anche molto di diverso per attirare un’intera nuova generazione di fan della sitcom. Una di queste è la premessa centrale che inquadra l’intero show come una storia che il personaggio centrale Ted Mosby racconta ai suoi figli.

Chiunque avesse pensato che questo avrebbe reso la serie una semplice commedia sentimentale sarebbe rimasto deluso, perché ci sono così tanti colpi di scena e grovigli nel racconto di Ted che devono infastidire i suoi figli tanto quanto divertire il suo nucleo di fan. Il recente spin-off How I met Your Father ha indubbiamente ricordato a molti quanto fosse bella la serie originale.

The Office

Non c’è serie più quintessenziale degli anni 2000 di The Office, una sitcom che racconta l’insolito ambiente di lavoro della filiale di Scranton della Dunder Mifflin Paper Company. Nonostante all’inizio abbia avuto un riscontro contrastante, in quanto cercava di imitare un po’ troppo da vicino lo show britannico originale, è riuscita a raggiungere il suo apice nelle stagioni successive, in particolare grazie alla relazione tra Jim e Pam che ha aggiunto un nuovo elemento di fascino.

The Office ha guadagnato sempre più fan con il miglioramento degli ultimi anni 2000, i suoi momenti iconici e le sue esilaranti battute sono ancora oggi oggetto di discussione e riferimento. Negli ultimi anni, la serie ha anche avuto una seconda spinta quando è stata aggiunta a Netflix, ma la sua immensa popolarità e l’acclamazione di critici e fan se l’è guadagnata molto tempo fa.