Stranger Things 4, il finale di stagione spiegato in dettaglio

La quarta stagione di Stranger Things, volume 2, si è conclusa in modo epico con importanti rivelazioni che cambieranno Hawkins per sempre. Ecco il finale spiegato.

Il finale di Stranger Things, stagione 4, volume 2 è un finale esplosivo che ha importanti risvolti per la quinta stagione. La posta in gioco è stata più alta che mai, con l’introduzione di Vecna, un mostro terrificante che alla fine si è rivelato essere il Numero Uno del Dr. Brenner. Vecna possiede tutti i poteri di Undici e li usa per commettere omicidi dal Sottosopra; ogni morte ha aperto una piccola porta.

Netflix ha diviso la stagione 4 di Stranger Things in due sezioni. Sebbene il secondo volume contenga solo due episodi, è il più lungo in assoluto, con l’episodio finale che dura ben 2 ore e 22 minuti. In questo episodio tutti gli eroi di Hawkins fanno la loro parte, con Max che si mette in grave pericolo per attirare Vecna in una trappola.

La situazione le si sarebbe ritorta contro se non fosse stato per l’inaspettato supporto psichico a lungo raggio di Undici, che ha ingaggiato Vecna in un duello psichico. Nel frattempo, in Russia, Hopper e Joyce hanno fatto del loro meglio per creare interferenze per le loro famiglie, causando ulteriori danni alla mente alveare.

La quarta stagione di Stranger Things ha un tono più oscuro, ma, nonostante gli avvertimenti dei fratelli Duffer, non ci sono molte vittime. Purtroppo, questo non significa che i vari eroi di Hawkins ne escano trionfanti. La quarta stagione di Stranger Things, volume 2, si conclude con la rivelazione di una vittoria di Pirro, di cui Hawkins sta pagando il prezzo. Ecco tutte le rivelazioni.

Vecna ha creato il Mind-Flayer: la rivelazione del sottosopra spiegata

Il finale della stagione 4, volume 2 di Stranger Things rivela che Vecna è sempre stato il cattivo dello show. Vecna presenta un altro flashback, rivelando di aver capito rapidamente che il Sottosopra non era un purgatorio, ma una dimensione non toccata dagli esseri umani.

All’inizio divenne un esploratore, vagando per il Sottosopra e godendo di un regno che non era stato toccato dall’umanità. Alla fine, Henry si imbatté in una misteriosa nube di particelle, da cui formò il Mind-Flayer. Queste particelle sembrano essere la base della mente alveare, perché tutto ciò che le ingerisce ne rimane invischiato.

Si tratta chiaramente di una ricostruzione, ma in realtà si adatta piuttosto bene alla seconda stagione di Stranger Things. In quel caso, Will – che era caduto sotto l’influenza della mente alveare – è stato liberato dall’influenza del Mind-Flayer utilizzando un calore estremo. Il presunto “virus” si manifestava infine come un flusso di particelle che usciva dal corpo di Will verso il cielo notturno.

È interessante notare che Vecna sembri ignorare la sua stessa natura. La sua lamentela contro l’umanità è che le persone hanno imposto una struttura al mondo fisico; eppure, per quanto sia così, quando Vecna è entrato nel Sottosopra ha deciso di imporre il proprio ordine, ancora più rigido, creando una mente alveare onnipresente.

Tutti i migliori cattivi hanno un certo grado di ipocrisia, un difetto nella loro filosofia di cui sono personalmente inconsapevoli e Vecna non fa eccezione.

Come fa Vecna a essere ancora vivo? Come può essere ucciso?

Vecna subisce una quantità fenomenale di danni nel finale della stagione 4, volume 2, Undici lo sconfigge con successo in un altro duello psichico, mentre Nancy, Steve e Robin attaccano il suo corpo con molotov e un fucile a canne mozze. Il corpo di Vecna, gravemente ferito, cade a terra attraverso la finestra, una caduta che avrebbe dovuto essere fatale, ma incredibilmente il suo corpo era già scomparso quando il trio si è precipitato giù per le scale.

Il corpo e la mente di Vecna sono chiaramente resistenti, ma è ragionevole pensare che la sua fuga sia stata aiutata dalle creature del Sottosopra che controlla.

Cosa succede a Hawkins alla fine di Stranger Things 4

Purtroppo la vittoria è arrivata troppo tardi, perché Vecna è riuscita a uccidere Max, i terremoti nel Sottosopra erano chiaramente il risultato di un’instabilità dimensionale, con il Sottosopra – che sembra essere una sorta di dimensione tangibile naturale – che si avvicinava sempre di più al mondo reale attraverso la creazione di portali.

Un terremoto di oltre 7 gradi della scala Richter colpisce Hawkins al momento della morte di Max, a significare lo spostamento finale, con l’apertura di fessure in tutta la città. L’invasione di Hawkins da parte del Sottosopra sembra essere stata posticipata dalle ferite di Vecna, o forse dall’interferenza di Undici nella morte di Max, ma alla fine ha luogo due giorni dopo.

Cumuli di cenere del Sottosopra si alzano dal suolo, depositandosi nell’area intorno a Hawkins. Undici contempla una visione apocalittica, perché l’inferno sembra davvero essere arrivato in città.

Curiosamente, tutto questo è in linea con la Bibbia della serie originale di Netflix, quando Stranger Things si chiamava Montauk. In quel caso si accennava a eventi che avrebbero consumato un’intera città:

“Nel corso della serie, lo ‘strappo’ che separa il loro mondo dal nostro inizierà a diffondersi a Montauk come un cancro soprannaturale. Questo cancro si manifesterà in modi paranormali sempre più bizzarri. I campi elettrici saranno disturbati. Strani funghi cresceranno su strutture e persone.

Una nebbia pesante arriverà dall’Atlantico. La temperatura crollerà. Il cibo marcirà. La gravità fluttuerà. Le persone scorgeranno entità bizzarre nelle loro case e nelle loro aziende. Ci sarà un numero crescente di “sparizioni”. L’intera città diventerà “infestata” e in grave pericolo. Se le persone possono scomparire… può farlo un’intera città?”.

È significativo che la stagione 4, volume 2, di Stranger Things si concluda con erba e fiori che marciscono mentre il Sottosopra si espande, apparentemente in linea di questo concetto originale.

Max morirà in Stranger Things?

Il cuore di Max si è fermato per un minuto, il che significa che era clinicamente morta. Undici, però, non è riuscita ad accettarlo e ha usato tutto il suo potere per cercare di riportare in vita la sua amica.

Sembra che abbia avuto un parziale successo: Max è viva, ma in coma. Quando Undici entra nella sua mente, scopre che Max è cerebralmente morta, è inquietante notare che l’invasione del Sottosopra si è scatenata poco dopo, forse a indicare che Vecna è in qualche modo legato a Max e ha percepito l’intrusione di Undici nella sua mente.

Sarebbe in linea con il suo personaggio aspettare che Undici torni fisicamente a Hawkins, ci deve essere un motivo per cui Max non è ancora morta in Stranger Things, il che significa che il personaggio avrà un ruolo importante nella quinta stagione. Dato che la sua morte ha unito le dimensioni, è possibile che in qualche modo avrà un ruolo nel separarle ancora una volta.

Perché Eddie si è sacrificato nel finale?

Stranger Things sembra avere l’abitudine di introdurre nuovi personaggi per poi ucciderli. L’Eddie Munson di Joseph Quinn diventa il vero eroe della quarta stagione di Stranger Things, sacrificandosi per continuare a distrarre la mente alveare.

Eddie si era sempre immaginato come un eroe nelle sue battaglie di Dungeons & Dragons, ed era rimasto insoddisfatto delle sue azioni nel corso della stagione, in particolare del suo fuggire dal soprannaturale piuttosto che osare affrontarlo. Ispirato da Dustin e Steve in particolare, decise di scegliere di uscire da eroe.

Stranger Things 4 conferma che Will Byers è gay

Da tempo Stranger Things lascia intendere che Will Byers sia gay. Persino la Bibbia della serie dei fratelli Duffer lo lasciava intendere: Will veniva descritto come “un ragazzo dolce e sensibile con problemi di identità sessuale”. Questo è stato reso quasi ufficiale negli ultimi episodi, con Will che ha condiviso diverse conversazioni sull’essere gay, pur evitando di dire qualcosa di troppo concreto.

Will ama chiaramente Mike, ma le sue emozioni sono troppo turbolente perché sappia come gestirle, soprattutto in una società molto meno tollerante del mondo moderno (il che è tutto dire). Will è veramente altruista nel suo amore per Mike, offrendo persino consigli sulle relazioni per far capire a Mike la sua importanza per Undici.

Jonathan si rende conto di ciò che sta accadendo e offre a Will il suo sostegno, non viene detto nulla di esplicito, i personaggi girano intorno alla verità, ma la dinamica è piuttosto chiara.

Le scene finali della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, sono intriganti, con Undici in piedi davanti a Hawkins. Dietro di lei ci sono tre coppie: Jonathan e Nancy, Hopper e Joyce e Will e Mike. Due di queste coppie saranno fondamentali per la quinta stagione: Joyce e Hopper sono finalmente una coppia, mentre Nancy e Jonathan sono sull’orlo di una rottura.

La scena potrebbe quindi simboleggiare che la dinamica tra Will e Mike sarà altrettanto importante.

Perché Will è collegato a Vecna?

La quarta stagione di Stranger Things, volume 2, rivela che Will è ancora collegato a Vecna. Il legame tra Will e il Mind-Flayer è stato stabilito nella stagione 1, quando è stato salvato troppo tardi dal Sottosopra – avendo ingerito alcune particelle del Mind-Flayer.

È stato bandito nella seconda stagione, ma sembra che sia rimasta una connessione psichica residua, quando Will torna a Hawkins scopre che l’indebolimento delle barriere dimensionali gli permette di percepire i pensieri di Vecna.

Sarà interessante vedere come questo si svilupperà nella quinta stagione di Stranger Things; Will potrebbe essere di grande aiuto nel comprendere le azioni di Vecna. In alternativa, potrebbe diventare l’agente involontario di Vecna se quest’ultima scoprisse il collegamento.

Sembra che Stranger Things sia in qualche modo parallelo a Harry Potter. In quel caso, Harry Potter e Voldemort erano legati a causa della folle Maledizione dell’Uccisione di Voldemort; allo stesso modo, Will e Vecna sembrano essere collegati a causa dei piani miopi di Vecna nelle stagioni precedenti.

Sarà interessante vedere se questi parallelismi continueranno, con Will – la vittima della stagione 1 di Stranger Things – che diventerà colui che alla fine sconfiggerà Vecna.

Robin e Vickie si metteranno insieme in Stranger Things 5?

Stranger Things ha come protagonisti degli adolescenti, il che significa che le vite amorose sono diventate sempre più una sottotrama importante. La quarta stagione ha visto Robin prendersi una cotta per un’altra ragazza, Vickie, per poi scoprire che lei ha un fidanzato.

Il successivo incontro tra le due, però, è molto più promettente: Vickie rivela di aver rotto con il suo ragazzo e le due scoprono di essere molto simili. Sembra davvero che Robin possa trovare l’amore nella quinta stagione di Stranger Things, soprattutto se si considera che tutti gli abitanti di Hawkins dovranno lavorare insieme per sopravvivere, il che significa che lei e Vickie saranno costrette a dipendere l’una dall’altra.

Cosa significa il finale di Stranger Things 4 per la stagione 5

La stagione 4 di Stranger Things segna una svolta per l’intera serie TV di Netflix, con eventi che si spostano su una scala mai vista prima. Le stagioni precedenti avevano avuto a che fare con incursioni limitate che potevano essere respinte, con portali più piccoli che potevano essere chiusi.

Ora, però, il Sottosopra ha invaso Hawkins e Vecna intende chiaramente passare da lì alla distruzione dell’umanità. Fortunatamente, il ritardo di due giorni nell’invasione di Vecna è stato un espediente piuttosto conveniente per dare a tutti i personaggi il tempo di riunirsi a Hawkins.

Stranger Things si conclude con la quinta stagione ed è facile capire perché: questo è il culmine drammatico, il culmine di tutto ciò che i fratelli Duffer hanno fatto per tutto il tempo, come accennato nella stessa Bibbia della serie.

Cosa significa veramente il finale della stagione 4 di Stranger Things

In termini tematici, il finale della quarta stagione di Stranger Things ribalta il franchise. Le stagioni precedenti si erano sempre concluse con un comodo insabbiamento e il governo tenta di fare lo stesso nella stagione 4, fingendo che ci sia stato semplicemente un terremoto. Ma ora il confine tra Hawkins e il Sottosopra è stato aperto in modo spettacolare e tutti questi segreti verranno a galla.

Questo sarà probabilmente il tema della quinta stagione di Stranger Things, quando le verità nascoste verranno finalmente rivelate – forse spiegando perché lo show sta ancora evitando di confermare esplicitamente che Will è gay ai suoi amici, semplicemente perché questo coming out si adatterà al tema. Sarà emozionante vedere come gli abitanti di Hawkins affronteranno tutte queste verità.

Le dinamiche relazionali e gli intrecci sono il cuore di Stranger Things, non solo perché lo show ha come protagonisti degli adolescenti, ma anche perché il romanticismo si è intrecciato con le vite di Hopper e Joyce.

Le inquadrature finali della quarta stagione di Stranger Things, volume 2, sembrano sottolineare questo aspetto: Robin inizia a legare con Vickie a Hawkins e poco dopo Undici si trova di fronte a tre “coppie”.

La sua separazione dal gruppo potrebbe alludere a un finale inquietante e tragico per la storia di Stranger Things, poiché la ragazza che si è imbattuta nelle loro vite e le ha trasformate rischia tutto per tenerle in vita.