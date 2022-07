Il primo dettaglio di Loki Stagione 2 annulla il più grande colpo di scena del finale della Stagione 1 (perché?)

Il primo dettaglio della seconda stagione di Loki rivela che la Marvel ha annullato il più grande colpo di scena del finale della prima stagione e ha un buon motivo per farlo.

Sono emersi nuovi dettagli e indicano che la seconda stagione di Loki annullerà il più grande colpo di scena del finale della prima stagione – ma i Marvel Studios hanno una buona ragione per farlo. Sono iniziate le riprese della seconda stagione dello show guidato da Tom Hiddleston. Sebbene i Marvel Studios siano tipicamente silenziosi sui dettagli della seconda stagione di Loki, sono emerse immagini e video dal set che forniscono nuove informazioni su cosa aspettarsi quando il Dio dell’inganno tornerà su Disney+.

Nel corso della prima stagione di Loki, il cattivo diventato antieroe ha incontrato nuovi amici, tra cui Mobius (Owen Wilson), un agente della Time Variance Authority (TVA), con cui ha sviluppato un legame simile a quello di un fratello. Alla fine di Loki è stato rivelato che il Dio dell’inganno è stato invece inviato in un’iterazione alternativa dell’organizzazione, gestita personalmente dalla variante più spietata di Colui che resta (Jonathan Majors), Kang il Conquistatore, dove ha incontrato una versione diversa di Mobius, che non sa chi sia.

Questo è stato un chiaro trampolino di lancio per il futuro del personaggio, con la seconda stagione immediatamente confermata.

Il contatto di Loki con un Mobius diverso e separato da quello originale lo avrebbe costretto ad affrontare da solo il disastro incombente del multiverso in tilt, sembra però che non sarà più così, dato che questo particolare colpo di scena è già stato ribaltato. Dalle nuove immagini del set della seconda stagione di Loki, Loki e Mobius si sono riuniti.

Entrambi indossano uno smoking e partecipano a una cerimonia formale, le foto implicano che i personaggi si sono in qualche modo riuniti, annullando di fatto il finale della prima stagione e il suo più grande colpo di scena. Sia che questo significhi che Loki si è riunito con il Mobius originale o che si è riavvicinato a questo nuovo, il fatto è che i due personaggi lavorano di nuovo insieme e che non deve più affrontare questa nuova missione da solo.

Perché Loki e Mobius sono tornati insieme nella seconda stagione?

L’annullamento del colpo di scena del finale della prima stagione di Loki è inevitabile, perché la dinamica di Loki e Mobius era una delle cose migliori della serie. Mentre la relazione tra il Dio dell’inganno e Sylvie ha suscitato delle divergenze, la sua amicizia con l’agente della TVA è stata subito ben accolta. Sarebbe sciocco per i Marvel Studios sbarazzarsene completamente.

Ora si appoggiano ad essa, non solo per la narrazione complessiva, ma anche per l’intero arco di film e serie di Loki, da quando il principe asgardiano è stato introdotto nel MCU, nel lontano Thor di Kenneth Branagh, è rimasto per lo più da solo, senza un alleato costante e con pochi amici su cui contare. Anche se Loki e Thor (Chris Hemsworth) trovano sempre un modo per lavorare insieme, non è come avere un compagno e un confidente costante, come potrebbe essere Mobius.

Mentre il principe asgardiano continua il suo arco di redenzione nel MCU, sarebbe bello vedere il suo amico della TVA al suo fianco in ogni momento.

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato una data precisa per la seconda stagione di Loki, detto questo, l’uscita è prevista per l’anno prossimo, quindi un trailer ufficiale potrebbe essere ancora lontano.

Tuttavia, dato che le riprese dello show sono già in corso, ci aspettiamo che altri contenuti sul set rivelino nuovi dettagli su ciò che attende il Dio dell’inganno e sul suo rapporto in evoluzione con Mobius.