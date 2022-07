Come finirà Stranger Things? Le più grandi teorie sulla stagione 5

La serie di Stranger Things si sta ufficialmente concludendo con la quinta stagione in programma e molte teorie ipotizzano come finirà la battaglia di Hawkins contro il Sottosopra.

Con gli episodi finali della stagione 4 ora in streaming su Netflix, si stanno scatenando le speculazioni su come la stagione 5 di Stranger Things concluderà l’amata serie.

Stranger Things ha debuttato nel 2016 come un successo senza precedenti per Netflix, con lo show fantascientifico che è diventato rapidamente una delle serie originali più popolari del servizio di streaming, se non la più popolare.

Con il passare del tempo, la portata e la posta in gioco della serie – compreso il suo enorme budget – sono aumentate in modo esponenziale. Con il finale della quarta stagione di Stranger Things che ha trasformato Hawkins in una base per l’incursione del Sottosopra, la quinta stagione vedrà l’intero equipaggio allargato riunirsi per affrontare la sfida più grande.

La prima stagione di Stranger Things è iniziata con il dodicenne Will Byers rapito da una misteriosa creatura dopo una partita a Dungeons & Dragons con i suoi amici, mentre la dodicenne Undici, dotata di superpoteri, fuggiva dal laboratorio nazionale di Hawkins. Nel corso degli eventi, i personaggi di Stranger Things sono entrati in lotta con esseri provenienti da un’altra dimensione, il Sottosopra, in cui il mondo alternativo cerca di conquistare completamente Hawkins.

La posta in gioco delle lotte tra Hawkins e il Sottosopra è cresciuta nel corso della serie, che ha visto la morte di molti amati personaggi di Stranger Things. Con il Sottosopra sempre più in vantaggio su Hawkins, Stranger Things si sta preparando a un’enorme battaglia per la fine del mondo per il finale della quinta stagione.

Il finale della stagione 4 di Stranger Things ha lasciato la situazione con un avvincente cliffhanger che ha segnalato il destino di Hawkins, con il cattivo principale della serie, Vecna/Uno/Henry Creel, che ha ufficialmente rotto la barriera tra i due mondi.

Mentre il corpo fisico di Vecna è stato presumibilmente ucciso, il finale della quarta stagione di Stranger Things ha lasciato intendere che potrebbe trovare un ospite in Will Byers e/o Max Mayfield per portare avanti il suo inflessibile piano di distruzione dell’umanità. Tuttavia, i co-creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno rivelato che la serie si concluderà in modo soddisfacente per i personaggi, suggerendo che Hawkins avrà la meglio nel finale della serie.

Mentre gli spettatori speculano sul modo in cui questa vittoria sarà raggiunta, ecco una sintesi delle principali teorie su come finirà la quinta stagione di Stranger Things.

Undici si sacrificherà per distruggere il Sottosopra

Forse la più grande teoria sul finale della quinta stagione di Stranger Things sostiene che Undici si sacrificherà per distruggere il Sottosopra e salvare il mondo. Undici ha aperto il portale che ha permesso a Vecna di tornare nel mondo e i suoi poteri sembrano essere l’unico modo per chiudere definitivamente la barriera.

Poiché nelle precedenti stagioni di Stranger Things la chiusura di singoli portali da parte di Undici le ha causato un’incredibile tensione, l’uso dei suoi poteri per chiudere completamente la barriera potrebbe finire per ucciderla. Se la stagione 1 di Stranger Things fosse stata una miniserie come era stata originariamente pensata, si sarebbe conclusa con la morte di Undici, quindi la stagione 5 potrebbe riutilizzare questa idea nel suo finale per salvare Hawkins.

L’intera serie di Stranger Things si svela essere una partita di D&D

Una delle teorie più controverse (e molto meno probabili) dei fan sul finale della quinta stagione di Stranger Things suggerisce che il finale rivelerà che l’intera serie era solo un’elaborata partita di Dungeons & Dragons di Mike, Will, Dustin e Lucas.

Questa teoria è in linea con lo stereotipo del “era tutto un sogno” o del finale “immaginato” – e sarebbe in effetti simile al piano originale di Wes Craven per il finale di Nightmare – Dal profondo della notte – ma non sarebbe fedele a come le trame emotive di Stranger Things sono progredite.

Tuttavia, invece di rendere falsa l’intera trama di Stranger Things, il finale potrebbe presentare le versioni adulte o adolescenti dei personaggi che giocano a D&D dopo aver sconfitto il Sottosopra.

Kali tornerà per aiutare Undici a sconfiggere finalmente Vecna

Sebbene Kali, alias Otto, non sia tornata nella quarta stagione di Stranger Things, una teoria popolare suggerisce che tornerà per la lotta finale contro Vecna nel finale della quinta stagione. Oltre a Undici, Kali è stata l’unica bambina del Laboratorio Hawkins a sopravvivere al massacro di Uno, poiché era già fuggita dal luogo prima del suo attacco.

Mentre Undici non è riuscita a sconfiggere il controllo di Vecna con i suoi soli poteri nel finale della quarta stagione, potrebbe riuscirci lavorando insieme a Kali nella quinta. Dal momento che Kali possiede uno dei poteri di Vecna che nessuno degli altri “fratelli” condivide, le sue abilità unite a quelle di Undici potrebbero finalmente essere il modo in cui Uno/Henry Creel verrà distrutto.

I personaggi viaggiano indietro nel tempo per rimediare ai loro errori

Una delle teorie più plausibili sul finale della quinta stagione di Stranger Things prende spunto da Avengers: Endgame per salvare il mondo. In questa teoria, i personaggi di Stranger Things, in particolare Undici, viaggiano indietro nel tempo per rimediare agli errori commessi nel non riuscire a distruggere Vecna e il Sottosopra.

La quarta stagione di Stranger Things ha rivelato che il Sottosopra è bloccato al 6 novembre 1983, la data in cui Undici ha aperto il portale e Will Byers è stato rapito da un Demogorgone, rendendolo il giorno perfetto per tornare indietro per un finale “a tutto tondo”.

La quarta stagione di Stranger Things ha già introdotto il concetto di viaggio nel tempo per i personaggi (più o meno), quindi Undici potrebbe essere in grado di usare le capacità di Vecna di viaggiare nel tempo per tornare al giorno fatidico in cui il Sottosopra è bloccato nel 1983.

In tal caso, Undici potrebbe essere in grado di evitare di toccare il Demogorgone nel vuoto e di aprire un portale tra Hawkins e il Sottosopra, impedendo così a Will Byers di essere catturato e a Vecna di raggiungere nuovamente il mondo normale.

Questo creerebbe inevitabilmente una nuova linea temporale per Stranger Things che annullerebbe molti dei momenti più belli della serie, ma potrebbe anche essere l’unico modo per distruggere il Sottosopra e salvare il mondo.

I personaggi di Hawkins sconfiggeranno il Sottosopra (con morti minime)

Il finale della quarta stagione di Stranger Things ha visto la morte di alcuni personaggi importanti come Eddie Munson, ma molti si aspettano un bagno di sangue più grande per il finale della serie. Nella lotta finale contro il Sottosopra, si prevede che Stranger Things ucciderà alcuni personaggi importanti come Undici, Hopper, Steve, Jonathan, Will e altri che si sacrificheranno per salvare il mondo.

Tuttavia, il cupo finale di Stranger Things, stagione 4, prevede un finale più felice, in cui la morte non è necessaria per avere una conclusione d’impatto. Undici si è costruita una vita felice e normale e si è resa conto di non essere mai stata un “mostro”, quindi ucciderla nel finale di Stranger Things annullerebbe la sua progressione verso una persona che non è solo un supereroe capace di distruggere le masse.

Allo stesso modo, un finale soddisfacente per la serie non richiederebbe la morte di molti personaggi, che potrebbero ancora lavorare insieme per fermare il piano del Sottosopra di Vecna senza che la missione sia ampiamente fatale. Per questo motivo, una teoria importante sul finale della quinta stagione di Stranger Things suggerisce che i personaggi di Undici e Hawkins sconfiggeranno finalmente il Sottosopra/Vecna per sempre, ma non richiederà vittime di massa che molti temono.

La morte di Will uccide Vecna e chiude il portale per il Sottosopra

Proprio come Undici, la stagione 1 di Stranger Things è iniziata con il legame di Will con il Sottosopra ed è destinata a concludersi con esso. Nei momenti finali della quarta stagione di Stranger Things, Will ha sentito un formicolio al collo mentre rivelava che Vecna non era stato sconfitto e non si sarebbe fermato finché non avesse distrutto tutto e tutti.

Vecna aveva già posseduto Will nella stagione 2 di Stranger Things e molte teorie ipotizzano che Will possa essere usato come altro ospite nella stagione 5, soprattutto perché il corpo fisico di Henry Creel è stato presumibilmente distrutto.

Se Will si sacrifica alla fine della stagione 5 di Stranger Things mentre Vecna lo abita, potrebbe distruggere definitivamente il cattivo della serie. Così come sono state necessarie diverse morti per aprire i portali tra il Sottosopra e Hawkins, potrebbero essere necessarie alcune morti per chiudere la barriera per sempre.

Dal momento che il legame tra Vecna e Will sarà uno dei punti principali della trama della quinta stagione di Stranger Things, si prevede che il finale della serie sarà caratterizzato da una battaglia fatale tra i due per porre fine ai poteri di Henry Creel su di lui.