The Office: cosa farebbe Dwight nel 2022, ce lo dice proprio Rainn Wilson

L’attore di The Office Rainn Wilson condivide le sue idee su cosa farebbe il suo personaggio Dwight nel 2022, compreso il suo lavoro alla Fattoria Schrute.

La star di The Office Rainn Wilson pensa che Dwight sarebbe stato molto impegnato nel 2022. Mentre The Office era pieno di personaggi memorabili come Michael, Pam e Jim, il Dwight di Wilson si è distinto nel corso delle nove stagioni dello show. È stato il responsabile di molti dei momenti più divertenti della serie, contribuendo al suo tono irriverente.

Dwight è stato anche coinvolto in alcuni degli episodi ricorrenti più forti di The Office, tra cui la sua guerra di scherzi con Jim. Quando la serie si è conclusa nel 2013, Dwight aveva appena sposato Angela ed era direttore regionale della Dunder Mifflin.

Da quando The Office è andato in onda la serie è sempre rimasta attuale. Nel decennio trascorso dalla sua conclusione, una nuova generazione di spettatori ha scoperto questo show grazie allo streaming. Le star di The Office parlano spesso del periodo trascorso insieme e condividono storie dietro le quinte.

Questo fenomeno è aumentato negli ultimi anni grazie a Office Ladies, un podcast di rewatch di Jenna Fischer e Angela Kinsey che vede la partecipazione delle loro co-star, tra cui Wilson. In effetti, sembra che ci sia più interesse per The Office oggi che negli anni immediatamente successivi al finale della serie.

In un video per Gizmodo è stato chiesto a Wilson di parlare della serie, in particolare di cosa potrebbe fare Dwight nell’anno 2022. Wilson pensa che Dwight avrebbe molte cose da fare, tra cui mandare avanti la Fattoria Schrute e persino una carriera in politica. Ecco cos’ha detto:

Si è preparato per l’apocalisse zombie, che non è mai arrivata. Ma probabilmente avrebbe fatto un grande lavoro di costruzione di bunker sotterranei, stoccaggio di cibo e armi. Questo avrebbe occupato molto del suo tempo. Probabilmente sta escogitando dei modi per rendere la fattoria più redditizia, probabilmente una bancarella della Fattoria Schrute con le barbabietole in cima.

È un capitalista, quindi avrà comprato molti altri edifici a Scranton e dintorni. Forse anche in una sorta di folle schieramento di destra. Non una destra razzista, non credo che sia da Dwight, ma forse una lista di destra dei terrapiattisiti, in corsa per un posto di consigliere comunale a Scranton.

La risposta di Wilson dimostra quanto conosca bene Dwight, anche se è passato molto tempo dall’ultima volta che lo ha interpretato. Una storyline memorabile di The Office prevedeva che Dwight consumasse le sue scorte di cibo scaduto per poterle sostituire con scorte fresche in vista di una potenziale apocalisse.

È logico che abbia anche bunker e armi sotterranee. Inoltre, in alcuni episodi di The Office è stata presentata la fattoria Schrute e ogni volta Dwight ha chiarito quanto fosse importante per lui. È facile immaginare che questo aspetto rimanga al centro dell’attenzione anche nel 2022.

Per quanto sia allarmante pensare a Dwight in una qualsiasi posizione di potere a livello cittadino, sarebbe nel suo carattere cercare una carica politica. Dato che è stato nominato manager regionale solo verso la fine di The Office, a questo punto potrebbe essere stanco di quel lavoro e in cerca di qualcosa di nuovo. Gli spettatori dovranno aspettare un film di The Office o un revival per vedere se Wilson ha ragione sulla vita di Dwight nel 2022.