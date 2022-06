Come funzionano i poteri di Hughie in The Boys (e quanto è forte?)

La terza stagione di The Boys ha introdotto il Temp V (il composto V temporaneo), un siero che conferisce a Hughie una serie di nuovi poteri. Ora è abbastanza forte da uccidere Patriota?

La terza stagione di The Boys conferisce finalmente dei superpoteri a Hughie Campbell, il protagonista dello show, ma come funzionano? Finora, i ragazzi si sono impegnati ad abbattere i supereroi della Vought, tutti senza poteri di alcun tipo. Tuttavia, la nuova Temp V permette a Hughie e alla banda di avere abilità temporaneamente potenziate, sconvolgendo la formula di The Boys.

La serie segue Hughie Campbell, Billy Butcher e vari altri umani e superumani nel tentativo di distruggere la corrotta società Vought e i suoi supereroi geneticamente modificati. Finora, i ragazzi sono stati in grado di uccidere gli eroi più deboli come Translucent senza poteri, ma per sconfiggere Patriota e i Sette, sapevano di aver bisogno di aiuto.

Per questo motivo, la Regina Maeve, membro dei Sette, ha fatto arrivare a Billy Butcher diverse dosi di un composto V sperimentale che dura solo 24 ore. Questo Temp V ha conferito ai membri di The Boys dei superpoteri, consentendo loro di avere finalmente la possibilità di uccidere Patriota.

Ogni personaggio che assume il composto V ottiene una serie di superpoteri a caso: Billy Butcher sviluppa occhi laser e invincibilità e Kamiko riceve la guarigione. Hughie assume per la prima volta il Temp V nella terza stagione di The Boys, episodio 4 che gli conferisce il potere del teletrasporto. Durante un combattimento in un laboratorio russo è in grado di teletrasportarsi all’interno della stanza, anche se perde i vestiti.

Oltre al teletrasporto, Hughie sembra avere anche un fattore di guarigione, dato che il suo braccio rotto è di nuovo a posto dopo aver preso la Temp V. Sembra anche che abbia una forza maggiore, tanto che riesce a massacrare una guardia russa con un solo pugno. Sebbene i poteri di Hughie siano diversi da quelli dei fumetti, le abilità ultra potenti e ultra imbarazzanti dello show si adattano perfettamente al personaggio, che può teletrasportarsi da qualsiasi situazione.

I poteri di teletrasporto di Hughie spiegati

Finora, Hughie ha preso la Temp V solo due volte, il che significa che The Boys non ha ancora mostrato la portata delle sue capacità di teletrasporto. È stato in grado di teletrasportarsi solo per brevi distanze nelle volte in cui ha avuto i poteri e non sembra che sarà in grado di viaggiare molto più lontano di così.

L’aspetto negativo del potere di teletrasporto di Hughie è che i suoi vestiti non viaggiano con lui, lasciandolo completamente nudo ogni volta che si teletrasporta. Sebbene l’aumento della forza e del fattore di guarigione siano utili, il teletrasporto sembra essere la nuova abilità preferita di Hughie, la usa ogni volta che ne ha l’occasione.

Quanto è forte Hughie rispetto a Patriota?

Sebbene Hughie potenziato sia molto più forte di Hughie normale, non si avvicina nemmeno lontanamente alla potenza di Patriota. Hughie può teletrasportarsi, ma Patriota è così veloce che probabilmente potrebbe raggiungerlo prima. Hughie ha un fattore di guarigione, ma subisce comunque danni, a differenza dell’invincibile e invulnerabile Patriota.

Hughie può persino distruggere un umano che indossa un’armatura, ma nessuno degli eroi della Vought è ancora riuscito a scalfire Patriota, quindi la forza leggermente potenziata di Hughie non rappresenta una minaccia per Patriota. Certo può tenere testa ad alcuni supereroi mentre è sotto l’effetto del Temp V, ma non ha comunque alcuna possibilità di sconfiggere Patriota da solo.

I nuovi poteri di Hughie servono solo a proteggersi, mentre la banda spera di trovare un altro modo per uccidere Patriota entro la fine di The Boys.