Loki 2, il video del set mostra Morbius e il Dio dell’inganno di nuovo insieme

Un nuovo video del set della seconda stagione di Loki rivela che il Loki di Tom Hiddleston e il Mobius di Owen Wilson lavorano di nuovo insieme dopo le conseguenze del finale della prima stagione.

Loki e Mobius sono tornati insieme in un nuovo video del set della seconda stagione di Loki. La serie esclusiva Disney+ ha debuttato il 9 giugno 2021 ed è stata rinnovata per la seconda stagione il mese successivo.

Come accade per altre serie Marvel in streaming come WandaVision e Moon Knight, la prima stagione di Loki è durata in totale sei episodi e la seconda stagione sembra seguire lo stesso schema. Attualmente detiene il titolo di serie Marvel Disney+ più vista, battendo una concorrenza agguerrita.

Con Tom Hiddleston nel ruolo del protagonista, Loki segue l’omonimo dio imbroglione mentre viene strappato da una linea temporale alternativa di cui interrompe il flusso. Si ritrova alla mercé della Time Variance Authority (TVA), un’organizzazione incaricata di garantire che il flusso della Sacra Linea Temporale rimanga ininterrotto.

Mobius, interpretato da Owen Wilson, è un agente della TVA incaricato di occuparsi del caso di Loki, i due ben presto si alleano per dare la caccia a una variante di Loki proveniente da un’altra linea temporale. La prima stagione si è conclusa con alcuni gravi cambiamenti apparentemente apportati al flusso del tempo, facendo sì che Mobius non abbia mai incontrato il Loki di Hiddleston.

Ora su Twitter è apparso un nuovo video che mostra le riprese della seconda stagione di Loki, con Hiddleston e Wilson di nuovo insieme. Sia Loki che Mobius sono vestiti in smoking e sullo sfondo si vede un autobus rosso a due piani. Le riprese della seconda stagione sono iniziate a Londra a giugno, con il ritorno dell’intero cast della serie.

Sebbene non siano ancora stati rilasciati dettagli sulla trama della seconda stagione, Hiddleston ha promesso che alcune delle domande più importanti della prima stagione troveranno risposta. Dopo l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ha debuttato nelle sale a maggio 2022, ci sono state molte teorie su tutti i nuovi modi in cui Loki può esplorare il multiverso del MCU.

Con tanti interrogativi sul destino della Sacra Linea Temporale – e sul suo rapporto con il multiverso – che permangono dal finale della prima stagione, almeno i fan possono consolarsi con la certezza del ricongiungimento tra Loki e Mobius.

Oltre a Wilson, diversi altri membri del cast di Loki hanno confermato che appariranno anche nella seconda stagione, tra cui il segretario della TVA Casey di Eugene Cordero.

Lo stesso Cordero ha dichiarato che non gli è stato permesso di svelare alcuna parte della seconda stagione a causa delle rigide politiche della Marvel, quindi è improbabile che i fan sentano molto su ciò che la seconda stagione ha in serbo per Loki fino a quando non verrà rilasciato altro materiale promozionale.

Fino ad allora, però, i fan possono essere certi che la seconda stagione di Loki vedrà Mobius e Loki riunirsi, che si ricordino o meno l’uno dell’altro.