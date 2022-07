Netflix non perde tempo e sforna serie tv una dietro l’altra; dopo le ultimissime novità succulente, ecco anche la conferma della nuova stagione di Valeria, rinnovata per la terza stagione. Siamo pronti a scoprire tutto su Valeria 3.

La Spagna sfoggia la sua versione di Sex And The City

Valeria, la serie tv spagnola che ha conquistato il cuore dei telespettatori, grazie alle storie personali, professionali e sentimentali delle sue quattro protagoniste, richiama un po’ una versione low cost della serie cult, Sex And The City.

Un mix tra Carrie e le sue amiche, tra le protagoniste di Quattro Amiche e Un Paio di Jeans e un tocco di drama spagnolo: ed ecco qui la perfetta trama di Valeria!

La serie è stata rinnovata da Netflix per la nuova stagione, la terza, che sarà anche l’ultima; lo svelano le protagoniste stesse, in un mini trailer rilasciato dall’account Twitter di Netflix Spagna.

Confirmamos que un pintalabios rojo es capaz de remontar hasta el peor día. Los dramas de #ValeriaNetflix regresarán para una tercera y última temporada. pic.twitter.com/kClSswDVPX — Netflix España (@NetflixES) October 28, 2021

Ma dove eravamo rimasti?

“Un rossetto rosso può risollevare anche le giornate peggiori”. Con questa frase Netflix introduce l’ultima stagione della serie tv. Ma dove eravamo rimasti?

Il finale della seconda stagione aveva smosso qualcosa: Valeria e Victor sono ancora sul filo del rasoio, ignari del futuro della loro relazione; le quattro amiche si separano temporaneamente per inseguire i loro sogni e le loro ambizioni, per trovare la strada giusta da percorrere; un nuovo personaggio, uno scrittore, viene introdotto in modo ambiguo e poco trasparente, con un’inquadratura sulle sue gambe, all’interno di un ascensore, accanto a quello in cui si trova la nostra Valeria.

Il cast di Valeria 3

Gli attori principali risultano essere tutti confermati per Valeria 3. Diana Gómez (Valeria) (anche new entry nel cast de La Casa Di Carta), Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen) e Teresa Riott (Nerea), tornano per una serie di nuove avventure. Con loro Maxi Iglesias (Victor) e Aitor Luna (Sergio), pronto a sconvolgere sempre di più la vita di Lola.

Qualche incertezza per Ibrahim Al Shami (Adrian) che non avrebbe più un ruolo rilevante nella serie, dopo aver divorziato ufficialmente dalla protagonista ed essendo stato poco presente già nella seconda stagione.

Visti gli imminenti preparativi matrimoniali tra Carmen e Borja, si presume un ritorno sul set anche di Juanlu González.

La trama di Valeria 3

Abbiamo già parlato della trama della serie in questo articolo, e ricordiamo che si basa sui romanzi di Elísabet Benavent; la serie letteraria si compone di quattro volumi: ma allora gli ultimi due testi verranno condensati in un’unica stagione?

Le domande sono davvero molte, le risposte ancora non definitive. Tutto ciò che ci è dato sapere è che si tratta dell’ultima stagione, pertanto sarà molto probabile che i due libri finali vengano riassunti in una serie di 8 episodi conclusivi.

Altra ipotesi molto gettonata è che Netflix riproponga un gioco già visto, una strategia che usa spesso per generare curiosità, interesse e, infine, mantenere più a lungo gli spettatori sul catalogo (e legandoli a periodi di abbonamenti più lunghi): la suddivisione dell’ultima stagione in due parti. In questo modo, anche gli ultimi due libri dell’autrice verrebbero messi in scena senza troppe rivisitazioni alla trama.

Data di uscita: prossimamente sugli schermi Netflix

L’autrice dei romanzi era stata coinvolta nella messa in scena della seconda stagione di Valeria ed è stata la prima ad annunciare il suo ritorno sugli schermi Netflix. Per questo motivo si presume che la serie verrà ultimata anche grazie al suo contributo e alla sua supervisione.

Non si sa ancora nulla, in definitiva, sulle possibili date di rilascio. Si sa che Netflix agisce di impulso e coglie sempre di sorpresa, dunque state attenti, fan di Valeria: la terza stagione è proprio dietro l’angolo e il 2022 sarà un anno scoppiettante!

Da ultime informazioni sappiamo che sono iniziate proprio la settimana scorsa, quindi con la fine di giugno 2022, le riprese dell’attesissima terza stagione. Se non dovessero esserci ritardi allora possiamo aspettarci di vedere la Valeria e le sue amiche già all’inizio del 2023.

Se volete sapere tutto di Valeria 3 ricordatevi di salvare l’articolo, che aggiorneremo appena ne sapremo di più e attivate le notifiche.