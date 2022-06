Moon Knight: ogni domanda e mistero senza risposta

Sebbene il finale di Moon Knight abbia affrontato i punti più importanti della trama, la prima stagione ha introdotto molte cose nel MCU e ha lasciato la chiusura con un grande ostacolo.

(*Attenzione: contiene SPOILER per il finale di Moon Knight*)

Anche se Moon Knight ha concluso la sua prima stagione, ci sono ancora domande e misteri da chiarire sulla serie. Nel complesso la serie ha fatto un lavoro adeguato nell’introdurre un nuovo personaggio che probabilmente verrà utilizzato maggiormente nella prossima Fase 5 del MCU, sempre che Oscar Isaac voglia tornare a ricoprire questo ruolo.

Isaac si muove con disinvoltura tra più personaggi, interpretando Marc Spector, Steven Grant e, come rivelato nella scena finale di Moon Knight, l’autista di limousine Jake Lockley. Il finale di Moon Knight riporta anche Layla (May Calamawy) e il dio della luna egiziano Khonshu (F. Murray Abraham) dopo che l’ultimo episodio si era concentrato interamente su Marc e Steven nell’aldilà.

Il finale mostra Arthur Harrow (Ethan Hawke) che finalmente libera Ammit del Cavaliere della Luna (l’attrice Saba Mubarak, Amira) dalla sua prigionia. Dopo aver rotto il suo ushabti nella Grande Piramide di Giza, la dea dalla testa di alligatore diventa grande quasi quanto la piramide stessa consumando anime durante un giudizio di massa al Cairo. Il finale conclude altri elementi necessari della serie riportando in vita Marc e Steven e riunendoli a Khonshu.

Con i suoi 44 minuti di durata, l’ultimo episodio di Moon Knight è il più breve dell’intera stagione, il che è una sorpresa per uno show che ha costruito così tanti nuovi elementi per il MCU. Poiché Moon Knight è un progetto relativamente autonomo rispetto ad altre opere del MCU, ha potuto accogliere un maggior numero di nuovi personaggi e introdurre concetti come l’Enneade egizia, la magia degli dei e l’esistenza di molteplici aldilà, il che aiuta Thor: Love and Thunder.

Tuttavia, ci sono molte domande che devono essere affrontate dopo il finale di Moon Knight.

Gli altri dei dell’Enneade sono davvero morti?

Entrando nella Grande Piramide di Giza, Arthur lancia il giudizio di Ammit sugli avatar dell’Enneade. Quattro dei cinque avatar presenti cadono immediatamente dopo l’attacco, mentre l’avatar di Osiride, Selim (Khalid Abdalla), muore più tardi nell’episodio.

Anche se gli dei controllano i loro avatar durante le riunioni usando i loro corpi per parlare e agire, è discutibile se siano morti gli dei stessi o solo i loro avatar. Considerando che gli dei non si manifestano in alcun modo e lasciano i cadaveri dei loro avatar (come Moon Knight ha dimostrato con gli occhi degli avatar che si sono brevemente illuminati d’argento), è probabile che siano morti. Di conseguenza, anche gli avatar sembrano morti.

È una finestra su quanto lontano arrivino i poteri della Bilancia della Giustizia, visto che le Scaglie possono giudicare anche le anime degli dei, Moon Knight prepara Gorr il Macellatore di Dei prima del film di Thor, dimostrando che gli dei del MCU hanno solo un’immortalità condizionata.

Questo crea alcune implicazioni interessanti. Ad esempio, i ruoli di cinque importanti divinità egizie sono lasciati al destino. I ruoli divini sembrano già essere affidati ad altre divinità al momento della loro assenza, come dimostra la presenza di Taweret (Antonia Salib) nel Duat. Questo diventerà oneroso, perché le altre divinità dovranno affrontare un periodo di apprendimento di questi compiti e gestirli in aggiunta ai loro ruoli attuali.

Tuttavia, considerando che nel MCU sembrano esserci più pantheon, il problema del riempimento dei ruoli potrebbe non essere troppo grave. Un’altra implicazione creata dagli dei dell’Enneade morti è l’inevitabile squilibrio per le divinità egizie. Tuttavia, solo il tempo ci dirà quanto questo problema diventerà serio.

Dov’è Anubi? Cosa gli è successo?

Una teoria sui cattivi di Moon Knight precedente al finale ipotizza che Arthur Harrow sia in realtà il dio egizio Anubi sotto mentite spoglie; nella mitologia egizia, infatti, è lui a giudicare con la bilancia, mentre Ammit si limita a divorare le anime degli indegni.

Ma in Moon Knight, Ammit sembra essere sia giudice che boia. Quando Ammit attribuisce la colpa della sua prigionia al fatto di essere stata tradita da “un servitore la cui bilancia si bilanciava perfettamente”, illustra che anche se la bilancia di qualcuno si bilancia, lei potrebbe non attenersi più a quello standard di giudizio. I ruoli che le divinità egizie del MCU ricoprono sembrano essere fluide, con altre divinità che assumono i compiti lasciati in sospeso dalle divinità imprigionate.

Dopotutto, Taweret ha svolto i ruoli di Ammit e Anubi in loro assenza, con le anime squilibrate che venivano semplicemente gettate nelle sabbie della Duat per l’eternità, invece di essere divorate.

Il finale di Moon Knight mostra almeno due modi in cui un dio può essere punito. Viene trasformato in un ushabti e nascosto, oppure viene reso mortale attraverso un avatar sfortunato. Una delle statue del dio intrappolato di Moon Knight sembra assomigliare vagamente ad Anubi nella Camera degli Dei vista nell’episodio 4, il che implica che il suo destino potrebbe essere stato il primo.

Considerando che un dio può tornare semplicemente dopo che il suo ushabti è stato distrutto, è possibile che Anubis appaia nelle future opere del MCU.

Quale supereroe diventerà Layla?

Alla Grande Piramide di Giza, Layla accetta la proposta di Taweret di diventare il suo avatar. Sebbene Layla insista categoricamente sul fatto che sia solo un “avatar temporaneo” dopo aver visto come Khonshu ha usato Marc e Steven, la riconoscibilità del supereroe che diventa lascia adito a dubbi.

Se si aggiunge il fatto che Taweret non sembra essere così abusante e manipolatrice come Khonshu, è probabile che questa relazione tra avatar e dio vada avanti per molto tempo. Con ali dorate e indistruttibili che le conferiscono poteri di protezione e di volo, Moon Knight rende ufficialmente Layla lo Scarabeo dei fumetti.

Nella serie non viene chiamata esplicitamente Scarabeo, ma ci sono molte allusioni che fanno pensare che questo sia il suo nome da supereroe, grazie a tutto il simbolismo che possiede. È stata soprannominata “Piccolo Scarabeo” dal padre, per il quale ha realizzato uno scarabeo.

Layla portava anche una benda a forma di scarabeo nell’ospedale psichiatrico, è un personaggio forte e ben sviluppato di Moon Knight e ora, con la sua introduzione come supereroe ufficiale dell’MCU, si prospettano per lei future apparizioni.

Lotta tra Ammit e Khonshu: la gente potrebbe vederli?

Quando Ammit e Khonshu combattono i loro corpi schiacciano oggetti e causano la caduta di detriti dalla Grande Piramide di Giza, mentre il personale di Khonshu sposta veicoli e rifornimenti su una strada vicina. Il voto dell’Enneade di non interferire con gli eventi umani e di non rivelarsi ha contribuito all’esilio del Cavaliere della Luna e alla recente incarcerazione di Khonshu per il suo trucco di far tornare indietro il cielo notturno.

La distruzione causata dalla lotta tra Khonshu e Ammit va chiaramente contro il voto di non interferenza, ma non rischiano di essere puniti dall’Enneade, ormai apparentemente morta. Tuttavia, per quanto riguarda la loro forma reale, è probabile che non siano visibili alle persone a causa della dipendenza degli dei dagli avatar.

A sostegno di questa tesi c’è anche il fatto che non viene mostrata alcuna reazione agli dei che combattono in piena vista sul Cairo, a meno che la battaglia Khonshu-Ammit non fosse ciò da cui il gruppo che entrava nel furgone stava scappando, oltre – o forse al posto – dello scontro tra Artù e il Cavaliere della Luna.

Perché Jake Lockley parla spagnolo?

Nella scena dei titoli di coda, Jake Lockley viene finalmente rivelato come il misterioso terzo alter ego dopo Marc Spector e Steven Grant. Viene mostrato mentre canticchia un inno guatemalteco e parla solo spagnolo mentre porta Arthur Harrow fuori dall’istituto psichiatrico in cui è detenuto.

Essendo Jake il nuovo avatar di Khonshu, tutto, dal nuovo costume di Jake Lockley per Moon Knight alla sua futura presenza nel MCU, è ora aperto alle speculazioni. Nei fumetti, Jake era un tassista di New York con una vena violenta. Pertanto, mentre le sue abilità di combattimento e la sua limousine non sono una sorpresa, lo è sicuramente lo spagnolo.

In un’intervista con il regista di Moon Knight, Mohamed Diab ha rivelato che è stata una decisione di Oscar Isaac quella di far parlare Jake in spagnolo per aiutare a differenziare gli alter ego. È per questo motivo che Isaac ha deciso di rendere Steven Grant britannico. Isaac, che ha origini guatemalteche, parla correntemente lo spagnolo e ha scelto di agire d’istinto quando ha creato Jake.

Ammit è morto?

Ammit è stato intrappolato nel corpo di Arthur tramite un incantesimo per renderlo più facile da uccidere. Tuttavia, anche in forma mortale, Ammit e la dinamica dei poteri del Cavaliere della Luna di Arthur su Khonshu e Marc li rendono una squadra formidabile.

Nella scena post-credit, Jake Lockley spara ad Arthur sul sedile posteriore della sua limousine su indicazione di Khonshu, ma la morte avviene fuori campo. Ad aumentare la confusione di questa conclusione apparentemente semplice, Arthur ha accettato il ruolo di avatar di Ammit.

Mentre l’incantesimo ospita Ammit nel suo corpo, il fatto che lui sia il suo avatar potrebbe in realtà annullare l’incantesimo e proteggere entrambi. Mentre i poteri di Ammit hanno ucciso l’Enneade nella Grande Piramide di Giza, dimostrando così che gli dei non sono del tutto immortali, un colpo di pistola potrebbe non essere sufficiente per uccidere un avatar.

Di certo non lo è per Moon Knight, che non può essere ucciso sotto la protezione di Khonshu. Tuttavia, questo potrebbe essere condizionato solo per l’avatar di Khonshu. L’incantesimo potrebbe anche annullare i poteri dell’avatar, rendendo Ammit e Arthur entrambi ufficialmente morti.

Perché Marc non è consapevole del suo alter ego Jake Lockley

Né Marc né Steven sembrano essere consapevoli dell’esistenza di Jake dopo le volte in cui è intervenuto violentemente, il che implica che Jake è entrato nelle loro vite con discrezione. Moon Knight accenna a una ragione più profonda, sconosciuta a Marc, per cui Khonshu ha scelto lui.

Non è chiaro se Khonshu abbia già percepito Jake all’interno di Marc o se Jake sia stato creato inconsciamente da Marc per eseguire gli ordini più violenti di Khonshu, ma in ogni caso Khonshu chiede a Marc e Steven di fare cose che vanno contro la loro morale. Gli alter ego si proteggono a vicenda, ed è per questo che Steven non sapeva dell’infanzia violenta di Marc.

Jake, quindi, potrebbe fare la stessa cosa nascondendosi. A loro volta, né Marc né Steven indagano ulteriormente sui loro misteriosi vuoti di memoria indotti da Jake. Conoscendo Khonshu, però, è anche possibile che abbia ordinato a Jake di non rivelarsi a Marc e Steven, ritenendo che avrebbero rovinato i suoi piani, proprio come voleva che Marc non si rivelasse mai a Steven.

Moon Knight avrà una seconda stagione?

A seconda che la seconda stagione di Moon Knight si realizzi o meno, il finale fornisce certamente materiale per questa possibilità. Il contratto di Oscar Isaac con il MCU dura solo per la prima stagione di Moon Knight, il che significa che non è obbligato a tornare nel ruolo.

Tuttavia, l’attore ha espresso il suo interesse per il ritorno del personaggio, gli show Disney+ del MCU hanno sempre ottenuto buoni risultati: Moon Knight, uno show del MCU con un rating relativamente basso, ha registrato oltre 400 milioni di minuti di streaming per la sua prima stagione, battendo show come The Book of Boba Fett.

Tuttavia, la seconda stagione di Moon Knight non è ancora stata confermata. L’aspetto che potrebbe esplorare è il rapporto che Marc e Steven potrebbero avere con Khonshu dopo aver lasciato la sua servitù – o almeno pensando di averlo fatto.