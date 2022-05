Moon Knight 2, data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Moon Knight è solo una fase oppure possiamo aspettarci qualcosa di più dopo il sorprendente finale di stagione?

Moon Knight ci chiede di abbracciare il caos, e ora i fan dello show stanno chiedendo alla Marvel di fare lo stesso. Perché, allo stato attuale, la Disney ha commissionato Moon Knight solo come serie limitata, cioè un accordo one-and-done.

Ma questo potrebbe cambiare? Moon Knight è stato presentato nella categoria delle serie limitate agli Emmy, proprio come Hawkeye, ma è interessante notare che un tweet ufficiale che descriveva il trailer del finale della prima stagione ha accidentalmente usato la frase “finale di serie” prima di sostituirla con “finale di stagione”.

Dopo che i primi due episodi sono andati in onda su Disney+, lo sceneggiatore Mohamed Diab ha detto a Collider che “Moon Knight rimarrà per molto tempo”. Ma anche lui non è sicuro se questo significa che avremo un’altra stagione, o se il Pugno di Khonshu apparirà semplicemente da qualche altra parte nel MCU.

Fate un respiro profondo e unitevi a noi mentre condividiamo tutto quello che dovete sapere sulla seconda stagione di Moon Knight su Disney+.

Data di uscita di Moon Knight 2, quando tornerà su Disney+?

Se Moon Knight non è davvero solo una fase, allora una seconda stagione richiederà probabilmente almeno un paio d’anni per tornare. Questo perché la Marvel si sta destreggiando tra più progetti di quante personalità abbia Marc, quindi ciò significa che Moon Knight dovrà mettersi in fila dietro a tutti gli altri show nuovi e di ritorno programmati prima di arrivare su Disney+.

Chi troveremo nel Cast di Moon Knight 2

Prima che Moon Knight facesse il suo debutto alla Marvel, Oscar Isaac ha detto a Variety che era “reticente” ad entrare nel MCU, poi ha proseguito, “E se c’è un qualche tipo di futuro, penso che dipenda solo dal fatto che alla gente piaccia, se la gente vuole vedere di più, e se troviamo una storia che vale la pena raccontare”.

Da allora Isaac ha affrontato di petto la possibilità di una seconda stagione spiegando che la storia è stata un successo, ma al momento non c’è nessun piano per il futuro, quindi dipenderà da molti fattori.

Non tutte le speranze sono perse però, come Isaac ha continuato, “Detto questo, amo essere Steven. Lo adoro e basta. È come se, fisicamente, fosse così divertente essere lui. Quindi se ci fosse una storia che ha davvero senso, sarei felice di farne parte”.

Quindi se Oscar tornerà, sarà probabilmente affiancato da May Calamawy come Layla El-Faouly e Khonshu, forse anche da Ethan Hawke come Arthur Harrow, anche se è improbabile visto come si è svolto l’ultimo episodio.

Un membro del cast che purtroppo non tornerà è Gaspard Ulliel a seguito di un tragico incidente di sci avvenuto prima della prima dello show nel 2022. Al momento non è chiaro se la Marvel avesse in programma di portare il suo personaggio, Anton Mogart, di nuovo in episodi futuri.

La trama di Moon Knight 2

Moon Knight è volutamente strano e sperimentale, almeno per la Marvel, quindi questo rende più difficile del solito prevedere cosa potrebbe succedere in un secondo momento.

Tuttavia, dato che Jake Lockley – il terzo personaggio principale di Moon Knight – fa finalmente il suo debutto nella scena post-credits, immaginiamo che continuerà a giocare un ruolo chiave più ci addentreremo nella storia. Ma è un amico o un nemico degli altri alter? Quel “colpo” finale nella prima stagione suggerisce certamente che Jake è qualcuno con cui non si vuole scherzare.

Brevi accenni ai classici cattivi dei fumetti come Bushman potrebbero anche dare frutti in futuro, ma tutto questo presuppone che Moon Knight ritorni per una seconda stagione. Moon Knight può essere plasmato in molti stili diversi, a seconda dello sceneggiatore di turno. Così, mentre potremmo facilmente immaginare Khonshu combattere al fianco di eroi di strada come Daredevil, possiamo anche immaginarlo combattere con – o contro – gli Avengers, a seconda dell’umore che ha quel giorno.

Dopo il finale, il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, ha rivelato di essere ancora all’oscuro di quale forma potrebbe assumere lo show. Se Diab dovesse rimanere parte di questo progetto, vorrebbe dare il via alla seconda stagione con un’immersione profonda nella vita di Jake Lockley:

“Voglio vedere il suo mondo. Tutti sono così intrigati da lui e voglio vedere cosa succede tra quei battiti di ciglia e chi è, cosa ama e chi ama. È molto interessante per me.Mi piace che le piccole cose che abbiamo messo in tutto l’episodio hanno fatto sì che la gente, ad ogni episodio, aspettasse Jake. Penso che sia stato introdotto al momento giusto proprio alla fine”.

E che dire di Layla? Cosa riserva il futuro alla nuova Scarlet Scarab? Sempre durante un’intervista la stessa May Calamawy ha detto che il personaggio è stato volutamente tenuto aperto ad altre possibilità, questo potrebbe essere solo l’inizio per lei e che non sarebbe male vedere come si sviluppa la storia tra lei e il suo avatar, con due caratteri completamente diversi.

Inoltre il personaggio di Layla odia l’idea di essere un super eroe, con il tempo potrebbe cambiare idea e imparare a essere una potente eroina, il suo arco narrativo potrebbe dare grandi soddisfazioni.

Abbiamo un trailer di Moon Knight 2?

Continuiamo a chiedere a Khonsu di andare avanti veloce nelle notti per accelerare le cose, ma anche così, non ci aspettiamo di vedere nuovi filmati per la seconda stagione di Moon Knight per ancora molto tempo. Tra l’altro tutto questo solo se la serie dovesse essere rinnovata, notizia che aspettiamo con impazienza.

Se volete sapere tutto su Moon Knight 2 salvate l’articolo, lo aggiorneremo appena avremo nuove informazioni preziose.