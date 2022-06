Thor: Love and Thunder, il nuovo trailer mostra il ritorno di Fat Thor di Endgame

Un nuovissimo trailer di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi rivela un assaggio del Fat Thor di Chris Hemsworth dopo Avengers: Endgame.

Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi si riuniscono per la seconda volta nel MCU per il quarto film standalone del Dio del Tuono. Ambientato dopo gli eventi della Saga dell’Infinito, Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Jane Foster (Natalie Portman), che diventa Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder presenta molti aspetti in evoluzione, come il coinvolgimento dei Guardiani della Galassia, l’arrivo di Mighty Thor e il regno di Re Valchiria nella Nuova Asgard. Nel frattempo, Christian Bale si unisce al MCU nel ruolo di Gorr il macellatore di dei, il cattivo principale della narrazione. Al centro della storia rimane comunque Thor, che sta attraversando una crisi di mezza età e sta cercando di capire cosa lo aspetta dopo la Saga dell’Infinito.

Alcuni potrebbero rimanere sorpresi dal suo nuovo aspetto in Thor: Love and Thunder, dato che non porta più i chili di troppo accumulati dopo lo schiocco di Thanos.

Con l’avvicinarsi della data di uscita del film, il materiale promozionale continua a crescere e, come parte di esso, Marvel Entertainment ha condiviso un nuovissimo trailer. La clip presenta una serie di nuove scene e persino un nuovo dialogo del Gorr di Bale. Probabilmente però l’aspetto più importante dello spot è l’ultima apparizione di Fat Thor dopo Avengers: Endgame.

Waititi è stato chiaro fin dall’inizio sul fatto che non aveva alcun interesse a mantenere Fat Thor in Thor: Love and Thunder, inoltre, Hemsworth ha dichiarato di essere il più grande e il più forte che abbia mai interpretato il Dio del Tuono, quindi è decisamente il capolinea per il fisico di Thor in Endgame.

Per fortuna, il film non nasconde l’esistenza di Fat Thor sotto il tappeto, per quanto Avengers: Endgame, l’arco narrativo di Thor è stato una delle parti più controverse del blockbuster del 2019, poiché ha utilizzato il personaggio principalmente a fini comici. Il film mostra il tentativo di Thor di perdere peso e allo stesso tempo di prendersi cura del suo disturbo post-traumatico da stress, si spera che il nuovo film del MCU eviti di sminuire ulteriormente le sue battaglie.

Sebbene il nuovo trailer non riveli alcun contesto per l’apparizione di Fat Thor in Thor: Love and Thunder, è probabile che si tratti di una sequenza flashback che mostra le avventure del Dio del Tuono con i Guardiani della Galassia.

Come visto alla fine di Avengers: Endgame, il principe asgardiano ha relegato i compiti di governo a Valchiria, mentre lui è partito con i suoi amici cosmici. In seguito, i due potrebbero essersi separati quando Thor ha iniziato il suo viaggio di guarigione. Il pubblico lo scoprirà quando Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale molto presto e i biglietti sono già disponibili per la precendita.