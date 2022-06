La vera storia su come Jennifer Grey ottenne il ruolo di Baby in Dirty Dancing

Jennifer Grey ha ottenuto il suo ruolo più iconico al fianco di Patrick Swayze nel ruolo di Baby di Dirty Dancing grazie a un momento di audizione imprevisto e assolutamente perfetto.

Jennifer Grey era un’improbabile scelta per il ruolo di Baby di Dirty Dancing, finché un momento chiave non l’ha distinta dal gruppo. Il film, uscito nel 1987, è diventato una delle pellicole più iconiche di tutti i tempi: l’ingenuità e la determinazione giovanile di Baby hanno conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo. E furono proprio queste qualità a far ottenere alla Grey il ruolo iniziale.

Fresca del suo ruolo in Una pazza giornata di vacanza del 1986, la Grey aveva appena interpretato la sprezzante e cattiva sorella adolescente di Ferris Bueller, Jeanie Bueller, quando fece il provino per Dirty Dancing. Il ruolo di Frances “Baby” Houseman non avrebbe potuto essere più diverso, con Baby affascinata dal bel Johnny Castle (Patrick Swayze) e dal mondo proibito che ha trovato negli alloggi del personale del resort di famiglia a Catskills.

Avvicinandosi al mondo con una vulnerabilità infantile, Baby si allontana dalla vita ordinaria che conosce come figlia adorata dello stimato dottor Houseman (Jerry Orbach), si innamora e conclude l’estate non più come una bambina, ma come una donna.

Il film è incentrato sulla Baby di Dirty Dancing, combattuta tra il suo ruolo di figlia, alla disperata ricerca dell’approvazione e dell’amore del padre, e il suo desiderio di essere una donna a sé stante: una lotta che la Grey racchiude nel primo minuto del suo provino.

Secondo la produttrice del film, Linda Gottlieb, “Jennifer Grey è stata spinta nella stanza dei provini da suo padre e ci siamo innamorati”. La sceneggiatrice di Dirty Dancing Eleanor Bergstein concorda, dicendo: “Quando la Grey è entrata, ha detto: “Augurami buona fortuna, papà” e ha semplicemente fissato il volto di Baby nella mia mente… da quel momento in poi è stata l’unica persona che volevo”.

Avendo recentemente fatto un’audizione ed essendo stata scartata per quello che sarebbe stato un altro grande film di danza degli anni ’80, Flashdance, la Grey era incredibilmente nervosa quando ha fatto l’audizione per la Baby di Dirty Dancing. A peggiorare le cose c’era un’agguerrita concorrenza per il ruolo.

I produttori avevano già messo gli occhi su Sarah Jessica Parker per la parte, famosa per i suoi ruoli nei successi come Footloose e Voglia di ballare.

Dopo aver salutato il padre, la Grey si rivolse a Gottlieb e disse, “So che non dovrei dirlo, ma sarei fantastica in questo ruolo” e procedette a ballare selvaggiamente sulle note dei Jackson Five. La Grey non sapeva che si era aggiudicata la parte prima ancora di iniziare a ballare.

La Baby di Dirty Dancing è diventata, e continua ad essere, uno dei ruoli più duraturi nella storia del cinema, nato dall’affetto e dalla fiducia della Grey nei confronti del padre e dalla sua determinazione a ottenere il ruolo dei suoi sogni.