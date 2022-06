Dirty Dancing 2, abbiamo una data di uscita per l’attesissimo sequel

Dirty Dancing 2, che vede Jennifer Grey riprendere il suo ruolo di Baby dal film originale, ha una data di uscita nelle sale e siamo tutti in fibrillazione.

Dirty Dancing 2 ha una data di uscita fissata che lascia i fan con le palpitazioni alte. Il film originale è uscito nelle sale nel 1987, Dirty Dancing vede Jennifer Grey nel ruolo di Frances “Baby” Houseman, una giovane donna che trascorre involontariamente l’estate in un resort delle Catskills con la sua famiglia.

Baby si innamora dell’istruttore di ballo del campeggio, Johnny Castle (Patrick Swayze), l’improbabile coppia scopre di avere una certa chimica mentre l’affascinante insegnante di ballo insegna alla dolce ragazza a eseguire il ballo più importante dell’estate. Nel 2020 è stato annunciato che Dirty Dancing 2 era in lavorazione con la Grey che avrebbe ripreso il ruolo di Baby. Recentemente, Dirty Dancing 2 ha rivelato che il film sequel sarà diretto dal regista di Warm Bodies Jonathan Levine.

Adesso la tanto attesa pellicola ha ricevuto un altro importante aggiornamento. Secondo Deadline, Dirty Dancing 2 uscirà nelle sale il 9 febbraio 2024. Scritto da Elizabeth Chomko e Levine, Dirty Dancing 2 è incentrato sul ritorno di Baby al Kellerman’s Resort, la sua storia si intreccia inevitabilmente con il luogo della sua memoria e una nuova giovane coppia del resort mentre affrontano il romanticismo e il ballo.

Al momento Dirty Dancing 2 non ha ancora annunciato chi si unirà alla Grey nel cast.

Avendo già ispirato il film prequel del 2004 Dirty Dancing: Havana Nights un remake fatto per la televisione del 2017, Dirty Dancing potrebbe fornire un adeguato seguito alla storia della ormai famosissima Baby che non può essere messa in un angolo.

Naturalmente, Dirty Dancing 2 dovrebbe rendere omaggio a Swayze, scomparso nel 2009, un dolore che ancora adesso si fa sentire forte nel cuore di tutti i fan. Dirty Dancing ha debuttato oltre tre decenni fa, ma il film continua ad affascinare e divertire il pubblico di tutte le generazioni.

Per ora, i fan di Dirty Dancing non dovranno aspettare ancora molto per vedere il prossimo capitolo. Dirty Dancing 2 arriverà nelle sale il 9 febbraio 2024.