Blonde, il primo trailer vede Ana de Armas ricreare i momenti iconici di Marilyn Monroe

Il primo trailer di Blonde rivela Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, ricreando alcuni dei momenti più iconici della celebre attrice nel corso degli anni.

Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe nel primo trailer di Blonde. Basato sul romanzo di Joyce Carol Oates, Blonde è un’interpretazione romanzata della vita tumultuosa dell’icona americana. Diretto da Andrew Dominik, Blonde sarà il primo film del regista di Cogan – Killing Them Softly dal 2012.

Dopo aver debuttato in Cena con delitto – Knives Out, la de Armas ha vissuto una carriera vorticosa, ma il suo ruolo in Blonde è forse il più atteso di tutti. La stessa Monroe è un’icona del cinema, protagonista di numerosi film nel corso degli anni, come “Gli uomini preferiscono le bionde” e “A qualcuno piace caldo”.

Oltre alla de Armas, Blonde è interpretato da Adrien Brody, Bobby Canavale e Julianne Nicholson. Dopo che Dominik ha iniziato a sviluppare il film nel 2010, Blonde ha affrontato un percorso difficile per arrivare sugli schermi, con molte altre attrici inizialmente proposte per il ruolo principale. Anche di recente, il furore per il rating NC-17 di Blonde ha dato adito a molti dubbi, ma con la distribuzione del film da parte di Netflix, un rating del genere non rappresenta un grosso problema. Tuttavia, un primo sguardo al film è stato molto atteso e ora è finalmente arrivato.

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Blonde che vede la de Armas ricreare alcuni dei momenti più iconici di Marilyn Monroe.

Dominik è un regista di sorprendente talento il cui lavoro spesso risuona con i critici senza raggiungere un pubblico commerciale più ampio. È prima di tutto un artista senza compromessi, costantemente interessato a soggetti che alcuni potrebbero descrivere come “difficili”.

Nel corso degli anni, Dominik ha reso abbondantemente chiaro che ha poco, se non nessun, interesse a passare oltre o a cedere alle richieste di coloro che vorrebbero che lui levigasse i suoi bordi ruvidi. In altre parole: non aspettatevi che il ragazzo faccia un film Marvel molto presto.

Detto questo, è perfettamente ragionevole aspettarsi che Blonde, l’ultimo progetto progetto di Dominik, sarà impegnativo come tutti i suoi film precedenti.

Quando il pubblico sarà in grado di posare gli occhi su Blonde di Dominik, il film potrebbe anche non qualificarsi come un biopic convenzionale e dopo anni e anni di ritardi, è qualcosa di simile a un miracolo. Si tratta di un dramma biografico (quindi, non un biopic) da tempo in fase di preparazione e sicuramente controverso sulla vita di Norma Jeane Mortensen, meglio nota ai più come la leggenda del cinema Marilyn Monroe.