Ryan Gosling diventa Ken a torso nudo nella prima immagine per il film Barbie

Il primo sguardo al Ken di Ryan Gosling nel film Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie è qui e l’immagine lo mostra a torso nudo.

È arrivato il primo sguardo al Ken di Ryan Gosling nel film live-action di Barbie. Dopo decenni di linea di giocattoli iconici per Mattel, il marchio Barbie si sta avventurando a Hollywood come mai prima d’ora. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di realizzare un film di Barbie in live-action, con Amy Schumer precedentemente impegnata a dirigere un film.

Tuttavia, i cambiamenti nello sviluppo del progetto hanno portato la regista di Piccole donne Greta Gerwig a prendere il controllo e Margot Robbie a diventare il nuovo volto di Barbie.

Nonostante un certo scetticismo iniziale su cosa potesse essere un film di Barbie, gli aggiornamenti che il progetto ha ricevuto hanno continuato a cambiare le aspettative. Il coinvolgimento della Gerwig e della Robbie hanno immediatamente fatto sì che il pubblico cominciasse a ripensare a cosa sarebbe stato il film, soprattutto dopo che è apparsa online la prima immagine di Barbie dell’attrice premio Oscar nei panni dell’iconica bambola.

La Barbie di Robbie è circondata da un cast di incredibile talento, come Ryan Gosling nel ruolo di Ken, il consueto interesse amoroso del personaggio.

Ora la Warner Bros. ha presentato il primo sguardo al Ken di Ryan Gosling nel film di Barbie. Il due volte candidato all’Oscar sfoggia capelli biondi e una giacca di jeans tagliata che mette in risalto l’incredibile fisico di Gosling.

Sulla scia della prima immagine della Robbie nei panni di Barbie, il debutto del Ken a torso nudo di Gosling è un altro eccellente sguardo al film. Il design quasi completamente rosa della location davanti alla quale si trova corrisponde a quanto visto in precedenza.

Nel frattempo, la biancheria intima con il marchio Ken, l’abbigliamento interamente in jeans, i capelli biondi e l’aspetto muscoloso del personaggio di Barbie di Ryan Gosling danno immediatamente un’idea di come sarà Ken. È stato riferito che il film presenta più versioni di Barbie e Ken, quindi sarà affascinante vedere se altre versioni di Ken avranno un design simile.

A detta di tutti, Barbie è due su due quando si tratta di rivelare immagini in anteprima dei suoi personaggi principali. Anche se la Barbie della Robbie e il Ken di Gosling non sono stati mostrati insieme, è facile capire quanto funzioneranno bene insieme.

Questo dovrebbe continuare ad aumentare l’entusiasmo per le potenziali foto di Simu Liu, Alexandra Shipp, Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon e il resto del cast all-star. Dato che il film non debutterà nelle sale prima di un anno, questo tipo di foto potrebbe essere il miglior sguardo su Barbie che la Warner Bros. ci fornirà per un bel po’ di tempo.