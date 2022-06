My Policeman, il primo trailer del film LGBT con Harry Styles e Emma Corrin

Il primo trailer di My Policeman ha rivelato che Harry Styles è coinvolto in un triangolo amoroso con Emma Corrin e David Dawson.

È stato pubblicato il primo trailer di My Policeman, basato sull’omonimo romanzo di Bethan Roberts, My Policeman vede Harry Styles nel suo primo ruolo da protagonista. Finora l’ex One Directioner ha avuto solo due ruoli: uno minore nell’epico film di guerra Dunkirk di Christopher Nolan e un breve cameo in Eternals, film del Marvel Cinematic Universe dello scorso anno.

Styles reciterà al fianco di Emma Corrin, l’attrice che si è guadagnata il plauso per il ruolo della Principessa Diana nella quarta stagione di The Crown. Nel cast anche David Dawson di The Last Kingdom.

My Policeman è ambientato a Brighton, una città balneare dell’Inghilterra degli anni Cinquanta. Styles interpreta il poliziotto Tom, sposato con Marion, insegnante di Corrin. A sua insaputa, Tom ha una relazione con il Patrick di Dawson, curatore di un museo. Naturalmente, la loro relazione segreta non solo minaccia il matrimonio di Tom con Marion, ma anche la loro reputazione e molto altro.

Le prime immagini di My Policeman hanno mostrato le tese dinamiche tra il trio, ma non hanno rivelato molto di quello che ci aspetta in questo film d’epoca.

Ora Prime Video ha pubblicato il primo trailer di My Policeman. La breve clip mostra il matrimonio di Tom e Marion che, pur essendo felice, è complicato dalla presenza di Patrick. Il trio sembra essere molto amico, ma questa amicizia sembra portare a una spaccatura molto più profonda per il gruppo, dato che Tom e Patrick hanno difficoltà a combattere i loro sentimenti reciproci.

Styles sembra certamente adatto alla parte, così come la Corrin, che ha dimostrato di saper affrontare i conflitti coniugali nel ruolo della Principessa Diana. Naturalmente, questo film è molto importante per Styles, in quanto ha l’opportunità di trasformare o distruggere la sua carriera di attore, così come il suo secondo film importante dell’anno. Il cantante sarà anche il protagonista di Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, un thriller psicologico interpretato anche da Florence Pugh.

Con My Policeman, è possibile che Styles si trovi a seguire le orme di altri musicisti diventati attori, entrando nel giro dei premi. Il film sembra avere il pedigree giusto e l’Academy ama i film d’epoca. La data di uscita del film, novembre, è anche il periodo di punta per l’uscita di questo tipo e, anche se tutta l’attenzione sarà concentrata su Styles, il trailer di My Policeman dimostra che la pellicola ha molto altro in serbo, dalla splendida grafica a quella che sembra un’altra interpretazione di spicco della Corrin.