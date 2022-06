The Crown, ladri rubano oltre 200mila dollari di oggetti di scena antichi durante la produzione della stagione 5

Sono centinaia gli oggetti di scena antichi della serie The Crown che sono stati rubati da tre veicoli il 18 febbraio.

Netflix ha confermato che il set della quinta stagione di The Crown ha subito un furto che è costato alla produzione oltre 200.000 dollari. Secondo quanto riferito, tre veicoli sono stati scassinati e saccheggiati a Mexborough. I camion erano parcheggiati in un’area di sosta non troppo distante dal luogo in cui si stava svolgendo la produzione della quinta stagione di The Crown. Nel corso del colpo sono stati rubati oltre 350 oggetti.

Tra gli oggetti rubati c’erano centinaia di materiali di scena antichi come una replica di un uovo Fabergé, il quadrante di un orologio a pendolo, una toletta, cristalleria e candelabri d’argento e d’oro. Durante il furto sono stati sottratti anche decanter e una gabbia per uccelli a cupola. La polizia del South Yorkshire si sta occupando del caso. L’incidente non ha interrotto in alcun modo la produzione, ma Netflix intende recuperare gli oggetti.

Il gigante dello streaming ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Possiamo confermare che gli oggetti d’antiquariato sono stati rubati e speriamo che vengano ritrovati e restituiti sani e salvi. Saranno sostituiti e non è previsto che le riprese vengano interrotte”.

Anche la decoratrice del set di The Crown, Alison Harvey, ha parlato con The Gazette della questione, dicendo, “Gli oggetti rubati non sono necessariamente nelle migliori condizioni e quindi hanno un valore limitato per la rivendita. Tuttavia, sono preziosi come pezzi per l’industria cinematografica del Regno Unito”.

La quinta stagione di The Crown è attualmente prevista su Netflix per il novembre 2022. Le riprese della quinta stagione sono iniziate nel luglio 2021, mentre l’inizio della produzione della sesta stagione, che sarà l’ultima, è previsto per quest’anno.

The Crown segue la vita e la famiglia della Regina Elisabetta II e ha visto Claire Foy e Olivia Colman nei panni di diverse iterazioni del personaggio. La quinta stagione della serie vedrà Imelda Staunton nei panni della figura reale e ne descriverà la vita all’inizio e alla metà degli anni Novanta.

Anche Elizabeth Debicki, Dominic West e Jonathan Pryce si uniranno al cast principale. The Crown ha vinto diversi Emmy e BAFTA e la serie ha attualmente un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes.

Attualmente è molto probabile che gli oggetti siano stati rubati per essere venduti e Netflix ne è consapevole. Lo streamer ha informato il settimanale Antiques Trade Gazette degli oggetti mancanti, nel caso in cui vengano venduti. La produzione della quinta stagione di The Crown proseguirà con oggetti di scena sostitutivi, ma sembra che Netflix e la polizia del South Yorkshire stiano lavorando duramente per recuperarli.

La quinta stagione di The Crown arriverà su Netflix nel novembre 2022, ma è possibile guardare le prime quattro stagioni sul servizio di streaming già da ora.