Peaky Blinders 6, il finale di stagione: Tommy Shelby ha spezzato la maledizione?

La sesta stagione di Peaky Blinders si conclude con una rivelazione scioccante, Tommy Shelby è riuscito a sfuggire alla maledizione gitana che gli è stata inflitta o il peggio deve ancora venire?

(*Attenzione: questo articolo contiene spoiler sulla stagione 6 di Peaky Blinders*)

Il finale della sesta stagione di Peaky Blinders lascia aperta la porta per il prossimo film, con la maledizione gitana di Tommy Shelby che si conclude. L’epica serie ha ricevuto una reazione contrastante per la stagione finale, con una storia che si concentra principalmente su Tommy, a discapito degli altri membri del clan Shelby.

Tuttavia, questo focus permette al creatore dello show, Steven Knight, di esplorare la psiche di Tommy Shelby, compresa la sua ossessione per l’eredità e la rottura della sua maledizione gitana.

Tommy Shelby trascorre la maggior parte della sesta stagione di Peaky Blinders scappando da quella che considera la maledizione del suo sangue e dai demoni del suo passato.

La perdita di Grace e Ruby a causa di una maledizione, insieme al disturbo da stress post-traumatico, lo hanno lasciato un guscio di se stesso. Ritenendo che Tommy abbia un tumore inoperabile, il finale della sesta stagione di Peaky Blinders lo vede far saltare in aria la sua casa per far posto alle case popolari, tagliare i ponti con la sua famiglia e andarsene per porre fine alla sua vita.

Una visione della figlia Ruby, però, gli fa scoprire di essere stato ingannato dal suo medico, su ordine di Mosley. Questo lo riporta indietro dall’orlo del baratro, concludendo la sesta stagione di Peaky Blinders con una nota di trionfante sollievo per aver spezzato la sua maledizione.

Quando l’orologio segna le 11:00, Tommy Shelby nota che l’ora è quella dell’armistizio e dice “finalmente la pace”. Il peso della maledizione che si portava dietro viene finalmente tolto, la scena successiva è caratterizzata dall’incendio della carovana, simbolo di una pira funeraria. Quando si allontana incorniciato dalle fiamme del carro in fiamme, Tommy è libero dalla maledizione, dai suoi fantasmi e dagli obblighi.

Se la maledizione fosse reale o nella sua testa non trova una risposta definitiva nella sesta stagione di Peaky Blinders. Nel mondo di Peaky Blinders, le maledizioni sono percepite come reali, almeno agli occhi di Tommy e dei suoi fratelli zingari. Le tragedie che colpiscono Tommy Shelby hanno spiegazioni reali, ma sono anche presentate in modo tale da poter essere collegate al soprannaturale.

Alla fine della sesta stagione di Peaky Blinders, Tommy apprende fatti concreti che gli salvano la vita solo grazie alla visione di Ruby, suggerendo che il suo fantasma non è un prodotto della sua immaginazione. Seguendo questa logica, si potrebbe sostenere che anche altri fenomeni soprannaturali di Peaky Blinders, come maledizioni, visioni e premonizioni, siano reali.

Il fatto che la maledizione di Tommy sia reale o meno, tuttavia, è in gran parte irrilevante per la storia complessiva, poiché, a prescindere dal modo in cui ci è arrivato, sono le sue azioni a guidare la storia. Se Tommy Shelby crede che la maledizione sia reale, allora questo è sufficiente per influenzare le sue decisioni, nel bene e nel male.

Alla fine al pubblico non resta che decidere se la maledizione nella sesta stagione di Peaky Blinders sia reale o il risultato del trauma psicologico di Tommy Shelby e di coincidenze circostanziali. Se si sia veramente liberato dalla sua maledizione probabilmente lo scopriremo nel film di Peaky Blinders, che concluderà la storia di Tommy.

Sebbene possa aver messo a tacere i suoi demoni, per il momento la strada verso la redenzione è ancora lunga e ci sono nemici che lo vogliono morto. Il potere di Mosley continua a crescere e i gangster di Boston Jack Nelson e Gina Gray hanno in mente di vendicarsi per la morte di Michael.

Il finale della sesta stagione di Peaky Blinders può dare pace a Tommy Shelby, ma non durerà a lungo.