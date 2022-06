Stranger Things 4 Parte 2, le nuove immagini per alleviare la tortura dell’attesa

Netflix ha condiviso le immagini della seconda parte della stagione 4 di Stranger Things, queste confermano la fuga di Steve e Nancy da Vecna.

Le nuove immagini della quarta stagione di Stranger Things rivelano che Steve e Nancy sono sfuggiti a Vecna nel Sottosopra. Dopo un ritardo eccessivo causato dalla pandemia COVID-19, i primi sette episodi della quarta stagione di Stranger Things sono arrivati su Netflix a fine maggio.

Acclamati come la stagione più terrificante e ricca d’azione finora, i nuovi episodi sono stati accolti con grande favore perché hanno tracciato un territorio più oscuro e approfondito il passato di Unci (Millie Bobby Brown). L’uscita di Stranger Things stagione 4, parte 2, che contiene i due episodi finali, è prevista per il 1° luglio 2022.

Superando le aspettative degli spettatori, la prima parte della stagione 4 di Stranger Things ha davvero superato i limiti del rating TV-14, in quanto ha introdotto il nuovo grande cattivo, Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower. Vecna è senza dubbio la minaccia più grande che Undici e la banda abbiano mai affrontato finora, poiché la temibile creatura senziente si nutre dei traumi e dei sensi di colpa degli adolescenti.

Nel primo volume, Vecna possiede Max (Sadie Sink), ma lei riesce a sfuggire alle sue grinfie dopo che i suoi amici suonano la sua canzone preferita “Running Up That Hill”. Nel finale della quarta stagione, tuttavia, Vecna sviluppa una connessione psichica con Nancy (Natalia Dyer), facendola cadere in trance.

Steve rimane nel Sottosopra per cercare di salvare Nancy da Vecna. I destini di entrambi i personaggi sono stati lasciati in sospeso.

Ora Netflix ha pubblicato alcune foto degli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things. La cosa più importante è che Nancy e Steve sembrano essere riusciti a sfuggire al Sottosopra, in quanto vengono visti con il resto del loro gruppo mentre pianificano la prossima mossa. La nuova galleria funge essenzialmente da appello per i vari fili della trama della quarta stagione di Stranger Things, con immagini che mostrano tutte le trame in sospeso e i personaggi coinvolti.

Descritta come “una folle sinfonia di caos” dai fratelli Duffer, la stagione 4 di Stranger Things, parte 2, proporrà drammi e sequenze d’azione spettacolari. Anche se Steve è riuscito a fuggire dal Sottosopra, questo non significa necessariamente che le sue probabilità di uscire vivo dalla quarta stagione siano elevate.

I fratelli Duffer hanno già accennato al fatto che l’impatto dell’incontro di Steve con i Demobat si ripercuoterà sugli ultimi due episodi della quarta stagione, quindi è giustificato essere preoccupati per il personaggio. In realtà, gli showrunner hanno lasciato intendere che, in vista della quarta stagione di Stranger Things, parte 2, tutti i personaggi sono in pericolo. Quindi, nei prossimi episodi, quasi tutti i personaggi principali possono finire per avere lo stesso destino di Chrissy (Grace Van Dien), Fred (Logan Riley Brune) e Patrick (Myles Truitt).

La quarta stagione di Stranger Things si avvia a una conclusione epica con l’imminente secondo volume, senza esclusione di colpi. Naturalmente, con Undici che ha riacquistato i suoi poteri, ha una possibilità di combattere contro Vecna. Ma considerando quanto questa stagione sia stata profondamente matura, toccante e senza fronzoli, è improbabile che l’intero cast centrale ne esca indenne.

I fratelli Duffer hanno già affermato che la quarta stagione di Stranger Things non si concluderà felicemente. Si può affermare che Stranger Things sia in ritardo per la morte di un personaggio importante, quindi sarà interessante vedere come si svolgerà la battaglia contro Vecna.