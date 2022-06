I migliori film in arrivo nei prossimi mesi da non perdere

Dopo due anni di pandemia, Hollywood sta ricominciando a sfornare nuovi prodotti e annunciarne di sempre più interessanti. Le ultime novità sul catalogo Netflix, Disney+ e Amazon Prime, insieme ai film annunciati negli scorsi giorni, ha riacceso l’hype per il cinema.

Se siete curiosi di scoprire quali sono i migliori film in arrivo nei prossimi mesi, continuate a leggere: abbiamo stilato una lista solo per voi!

Don’t Worry Darling (23 settembre 2022)

Diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry Darling è uno dei film più attesi dei prossimi mesi. Con Florence Pugh, Chris Pine e Harry Stiles, la pellicola è un thriller ambientato negli anni ’50 in cui la vita perfetta di una comunità sperimentale nasconde dei terribili segreti. Jack (Harry Styles), come gli altri uomini della comunità, passa le sue giornate a lavorare al Victory Project, un progetto top-secret. Alice (Florence Pugh), sua moglie, ben presto comincerà a chiedersi che cosa nasconda questo strano impegno lavorativo.

Indiana Jones 5 (30 giugno 2023)

Dopo il flop di Indiana Jones e il regno del tempio di cristallo i fan stanno riponendo le loro speranze nel prossimo capitolo dell’esploratore più amato al mondo, previsto per il 30 giugno 2023. Le riprese sono terminate lo scorso febbraio e il film è ormai in post-produzione, pronto a (si spera) conquistare di nuovo il cuore degli avventurieri.

Oltre ad Harrison Ford, nel cast troviamo Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.

Blade

Sentivamo il bisogno di un reboot di Blade? Forse no, ma come si può resistere al suo richiamo? Dopo la trilogia con Wesley Snipes, i vampiri sono pronti a tornare, anche se non si sa ancora quando. Al posto di Snipes troveremo Mahershala Ali (Green Book, Moonlight).

Renfield (14 aprile 2023)

Con Nicolas Cage, Renfield ci racconterà la leggenda di Dracula in chiave umoristica. Il film è stato descritto come “una commedia estremamente violenta“. Renfield, protagonista omonimo della pellicola, è l’assistente di Dracula, interpretato da Cage.

Rogue Squadron (22 dicembre 2023)

Un altro titolo che si aggiunge alla saga di Star Wars: Rogue Squadron, previsto per dicembre 2023, segue le vicende di piloti di starfighter, quelli del team di Luke Skywalker. Alla regia Patty Jenkins, la prima donna dietro la cinepresa di un lungometraggio della saga.

Lightyear (17 giugno 2022)

Siete pronti a ritornare i bambini e volare verso l’infinito e oltre? Tra i film più attesi dell’anno c’è Lightyear, un film dedicato interamente a Buzz e al suo passato da Space Ranger. A dare la voce all’action figure sarà Chris Evans.

Wonka (15 dicembre, 2023)

Wonka è uno dei film più discussi e attesi dell’ultimo paio di anni. Timothée Chalamet prenderà in mano l’eredità di Gene Wilder e Johnny Depp e vestirà i panni di Willy Wonka, il cioccolatiere più famoso al mondo. In Wonka assisteremo alle origini del personaggio e scopriremo il suo misterioso passato.

Rebel Moon

Zack Snyder ha mostrato su Twitter i primi scatti della sua prossima fatica, Rebel Moon. Definito come un’unione tra Akira e Star Wars, il film dovrebbe uscire per la fine di quest’anno, probabilmente solo su Netflix.

The Flash (23 giugno 2023)

Previsto per giugno del prossimo anno, The Flash è uno dei film più attesi del DCEU. Ezra Miller vestirà i panni di The Flash, e sarà affiancato da Micheal Keaton e Ben Affleck, entrambi nel ruolo di Batman.

Killers Of The Flower Moon (2022)

Il western drammatico tratto dall’omonimo libro di David Gran dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Diretto e prodotto da Martin Scorsese, nel cast figurano Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. La pellicola racconta delle indagini dell’FBI riguardo gli omicidi della tribù Osage in Oklahoma.

John Wick 4 (24 marzo 2023)

John Wick cavalca la lunga onda del suo successo e prosegue con un quarto capitolo, previsto a marzo del prossimo anno. Con l’immancabile Keanu Reeves, questa volta Wick unirà le forze con Bowery King (Lawrence Fishburne) per sconfiggere definitivamente la Gran Tavola.

James Bond 26

Daniel Craig ha salutato la spia più famosa al mondo con un’ultima missione, ma la saga di James Bond non si ferma. I produttori hanno già confermato l’arrivo di James Bond 26, pur non avendo svelato dettagli sulla data di uscita. Il nuovo Bond è ancora tutto da scegliere: tra i nomi più quotati ci sono Idris Elba, Tom Hardy e Henry Cavill.

Nope (22 luglio 2022)

Dal regista di Noi e “Scappa – get out” è in arrivo una nuova pellicola il prossimo luglio. Nope è un horror – fantascienza con al centro i rapimenti alieni. Pochi i dettagli sulla trama, ancora: Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun scopriranno un segreto agghiacciante in una gola della California.

Knives Out 2 (2022)

Dopo il successo del primo film, Knives Out ritorna con Daniel Craig alle prese con una nuova indagine e un assassino da trovare. A lui si uniranno Edward Norton, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Ethan Hawke, Dave Bautista e Jessica Henwick, insieme ad altri ancora da annunciare. Il film è previsto per l’autunno di quest’anno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Fantastici Quattro

Quando si parla di un film su I fantastici quattro i fan provano sempre un brivido di paura. Dopo il primo film del 2005 e il reboot flop del 2015, il timore di assistere a un altro prodotto di bassa qualità è molto alto. La data di uscita non è stata ancora resa nota, ma sappiamo che John Krasinski sarà Mr. Fantastic.

Furiosa (24 maggio, 2024)

Furiosa sarà il prequel spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dell’universo di Mad Max. Non sarà Charlize Theron a vestire i panni della guerriera: al suo posto troveremo Anya Taylor-Joy, affiancata da Chris Hemsworth. Il film è previsto per il 2024, ma i fan sono già in visibilio.

Spider-Man: Across The Spider-Verse Parti 1 e 2 (7 ottobre 2022, 2023)

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato uno dei film più amati dell’universo Marvel, nonostante non proponga gli attori “in carne e ossa” che conosciamo ormai bene. Miles Morales e gli altri spider-man torneranno in una nuova avventura divisa in due parti, la prima prevista per il prossimo 7 ottobre.

Un nuovo progetto Star Wars con Taika Waititi

Annunciato per la prima volta nel 2020, Disney ha in cantiere un nuovo film di Star Wars diretto da Taika Waititi. Non c’è alcun tipo di dettaglio sulla trama o sui personaggi che prenderanno parte alla pellicola, e l’ultimo aggiornamento risale allo scorso novembre: sembra che la produzione stia proseguendo come previsto, ma c’è il massimo riserbo sulla pellicola.

Avatar 2 (16 dicembre 2022)

Sono passati ben 13 anni dal film che ha fatto la storia del box office, e finalmente sta per arrivare il secondo capitolo. Avatar 2 è atteso per il prossimo dicembre, in occasione delle festività natalizie, ed è pronto a sfidare di nuovo il botteghino. Ci riuscirà anche questa volta? Gli effetti 3D del film, tanto amati all’epoca, hanno ormai perso il loro fascino, tanto che col passare del tempo non è stato prodotto più alcun film (o quasi) con questa tecnologia.

The Batman 2

Robert Pattinson si è appena guadagnato una trilogia? Non è ancora confermato, ma è molto probabile. Matt Reeves, il regista dell’ultimo The Batman, ha espresso il desiderio di proseguire con la saga e l’attore. Per ora non ci sono notizie ufficiali, ma visto il successo del film è quasi certo che rivedremo Pattinson nei panni del giustiziere mascherato.

Dune: Part 2 (ottobre 2023)

Che ci fosse una seconda parte per Dune si sapeva già prima dell’uscita del primo film. Non c’è da stupirsi se la parte 2 è una delle pellicole più attese dei prossimi mesi, e le riprese dovrebbero cominciare il prossimo luglio. Insieme a Timothée Chalamet troveremo anche Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan: la coppia torna insieme sullo schermo dopo Piccole donne.

Oppenheimer (21 luglio 2023)

Diretto da Christopher Nolan e con protagonista Cillian Murphy. Vi basta per convincervi a vedere Oppenheimer? Il film sarà un biopic su J. Robert Oppenheimer, scienziato americano considerato tra i “padri” della bomba atomica. Nel film figurano i nomi di Emily Blunt, Robert Downey Jr. Matt Damon, Florence Pugh, Kenneth Branagh e Rami Malek. Imperdibile.

