Johnny Depp ha vinto, ma entrambi sono colpevoli di diffamazione reciproca

Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard: la giuria riconosce all’attore 15 milioni di dollari in danni compensativi e punitivi.

La giuria ha raggiunto un verdetto nel tanto pubblicizzato processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard. L’ex coppia si è conosciuta sul set di The Rum Diary – Cronache di una passione nel 2011 e si è sposata nel 2015. Dopo un anno di matrimonio, la Heard ha chiesto il divorzio e ha accusato Depp di abusi domestici.

Da allora i due sono stati coinvolti in una controversa battaglia legale. In precedenza Depp ha perso una causa per diffamazione nel Regno Unito, intentata contro il tabloid britannico The Sun per un articolo che lo definiva “picchiatore di mogli“.

Nel 2018, la Heard ha scritto un articolo per il Washington Post con l’aiuto dell’ALCU in cui descriveva la sua esperienza di abusi domestici e violenze sessuali, senza però mai nominare Depp. Nonostante ciò, Depp sostiene che le accuse hanno danneggiato gravemente la sua carriera e la sua reputazione.

In risposta, ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro la Heard, oggetto del recente processo a Fairfax, in Virginia. Dall’inizio del mese scorso, l’11 aprile, il processo per diffamazione ha rivelato diverse notizie bomba sulla tumultuosa relazione dell’ex coppia e sul loro coinvolgimento nei franchise di Pirati dei Caraibi e Aquaman. Dopo diverse settimane di testimonianze e giorni per deliberare, la giuria ha raggiunto un verdetto.

Secondo quanto riportato da American Press, il verdetto della giuria è stato annunciato, Depp ha vinto la causa per diffamazione contro la Heard, la quale ha vinto per un solo capo di accusa, ovvero diffamazione ed è stata ricompensata con 2 milioni di dollari. A Depp sono stati riconosciuti 15 milioni di dollari.

Sebbene la giuria abbia stabilito che entrambi gli attori sono responsabili di diffamazione reciproca, questo verdetto è considerato una grande vittoria per Depp e il suo team legale. Per quanto riguarda i danni totali, la giuria ha assegnato a Depp 10 milioni di dollari di danni compensativi e 5 milioni di dollari di danni punitivi.

Alla Heard, invece, sono stati concessi solo 2 milioni di dollari di danni compensativi e nulla in termini di danni punitivi. La Heard non ha reagito alla lettura del verdetto in tribunale, ma ha subito rilasciato una dichiarazione in cui si dice “affranta”.

Depp non era presente in aula per l’annuncio del verdetto, ma è stato visto suonare la chitarra a un concerto di Jeff Beck nel Regno Unito durante lo scorso fine settimana. Lui ha reagito alla sentenza con una dichiarazione scritta: “La giuria mi ha restituito la mia vita”.

Anche se ci saranno sicuramente altri commenti da entrambe le parti e molte reazioni online, questo verdetto chiude di fatto il processo mediatico che ha catturato l’attenzione collettiva del pubblico nelle ultime sei settimane.

Sebbene la giuria si sia pronunciata a favore di Depp, questa controversa battaglia legale sembra aver danneggiato la reputazione e la carriera di entrambi gli attori.

LEGGI ANCHE-> Johnny Depp e Amber Heard, il verdetto del processo. La situazione è assurda

Resta da vedere se Johnny Depp e Amber Heard saranno mai in grado di riprendersi completamente, ma forse ora potranno finalmente lasciarsi alle spalle questa dura battaglia legale e iniziare ad andare avanti con le loro vite.