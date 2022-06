I dettagli del film horror su Winnie The Pooh riguardano Pooh e Pimpi che mangiano Ih-Oh

Nuove informazioni su Winnie the Pooh: Blood and Honey, il film horror basato sul franchise Disney, rivela che Pooh e Pimpi mangeranno Ih-Oh.

Nuove informazioni su Winnie the Pooh: Blood and Honey, il film horror basato sui libri di A.A. Milne, rivela che Pooh e Pimpi mangeranno Ih-Oh. La prima uscita nelle sale del franchise mediatico di Winnie the Pooh, prodotto dalla Disney sulla base dei libri dell’autore A.A. Milne, risale al 1966 con il cortometraggio Winnie the Pooh e l’albero del miele.

Milne ha anche basato i personaggi della serie sui giocattoli che suo figlio, Christopher Milne, aveva da bambino. Da allora sono stati realizzati diversi film e la popolare serie televisiva Le nuove avventure di Winnie the Pooh.

Al centro di ogni film o serie televisiva c’è Pooh, l’orsacchiotto di peluche che, nel corso degli anni, ha trovato diversi amici, tra cui Tigro, Pimpi e Ih-Oh, per citarne alcuni.

Pimpi è il migliore amico di Pooh ed è generalmente timido, anche se a volte trova il coraggio di aiutare Pooh. Tigro è un tigrotto che saltella sulla sua coda, mentre Ih-Oh, al contrario, è un asino solitamente triste e depresso.

Recentemente, lo sceneggiatore e regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, ha parlato di alcuni punti specifici della trama del film, tra cui il fatto che Pooh e Pimpi mangeranno Ih-Oh. Secondo Frake-Waterfield, la trama inizia con Pooh e Pimpi che diventano malvagi a causa di Christopher che smette di nutrirli quando diventa adulto.

Questo porta Pimpi e Pooh a diventare sempre più feroci e a mangiare Ih-Oh per sopravvivere. Sebbene Ih-Oh sia una delle prime vittime di Pooh e Pimpi, non è certo l’ultima, poiché la loro furia continua per tutto il film. Ecco la citazione completa di Frake-Waterfield sulla morte di Ih-Oh nel film,

“Pooh e Pimpi subiscono un drastico calo di cibo quando Christopher cresce. Nel corso degli anni diventano sempre più affamati e selvaggi. Si vedono costretti a mangiare Ih-Oh. Poi Christopher torna con la moglie per presentarle i suoi vecchi amici. E quando questo accade, si infuriano quando li vedono. Tutto l’odio che hanno accumulato negli anni si scatena come una furia. E questo continua quando finiscono in questa casa di campagna con alcune ragazze”.

Frake-Waterfield promette che anche se Pooh e Pimpi sono i personaggi principali, sono molto diversi dalla versione Disney di loro stessi. Sono sadici senza alcun rimorso, invece di essere premurosi e amichevoli. Una parte di questo sadismo si manifesta in morti estenuanti in cui Pooh e Pimpi scelgono di schernire le loro vittime senza pietà.

Come Pooh e Pimpi erano amici nelle storie originali, sono ancora una volta una squadra, ma questa volta con Pooh che assume un ruolo da capo di un clan mafioso e Pimpi che agisce come suo scagnozzo. Questa dinamica di potere più solidamente definita può portare a tensioni nel film a causa delle loro uccisioni e forse anche a una potenziale lotta per il potere nei film futuri, se dovessero esserci dei sequel.

La rivisitazione dei personaggi potrebbe dare vita a un nuovo film splatter di successo, bizzarro, che ricorda i film di Chucky, in cui il protagonista è basato su un archetipo tradizionalmente rassicurante, nel caso di Chucky una bambola, ma terribilmente malvagio in un universo alternativo.

La premessa del film offre un divertimento nostalgico con un tocco horror per molti adulti che sono cresciuti guardando i film e le serie tv di Winnie the Pooh o per i fan dello genere splatter.

Frake-Waterfield è un nuovo arrivato nel campo dell’horror, con Winnie the Pooh: Blood and Honey si trova al suo film d’esordio. È ancora da vedere se l’amore di Frake-Waterfield per il genere horror sarà sufficiente per realizzare un film d’esordio all’altezza delle grandi aspettative degli spettatori.

Si dovrà aspettare per vedere Winnie the Pooh: Blood and Honey e giudicare se il film offre uno sguardo soddisfacente e raccapricciante sugli amati personaggi per bambini trasformati in animali cattivi.