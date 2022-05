Pinocchio, ecco il trailer del remake live-action della Disney con Tom Hanks

Arriva il trailer ufficiale di Pinocchio, il remake live-action della Disney della famosa storia di Carlo Collodi e del suo classico d’animazione.

La Disney si tuffa di nuovo nel suo caveau di classici con il trailer ufficiale di Pinocchio in live-action. Negli ultimi sette anni la Casa del Topo ha prodotto una serie di adattamenti live-action dei suoi classici d’animazione, a partire da Alice in Wonderland di Tim Burton, che fungeva anche da sequel del film originale.

Hanno continuato con i remake di Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia, Dumbo, Aladdin, Il re leone, Lilli e il vagabondo e Mulan, tutti avuto un diverso parere da parte della critica, ma che nella maggior parte dei casi si sono rivelati dei successi al botteghino.

Pinocchio racconta la storia di Geppetto, falegname dal cuore gentile, che costruisce il burattino e desidera che prenda vita, crescendolo poi come un figlio. Portato in vita dalla Fata Turchina, Pinocchio deve imparare il valore dell’onestà, poiché ogni volta che mente il suo naso si allunga, e allo stesso tempo deve sforzarsi di diventare un bambino vero.

A pochi mesi dall’uscita del film, Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale, Benjamin Evan Ainsworth è il doppiatore originale di Pinocchio per il film live-action, mentre Tom Hanks interpreta Geppetto, Cynthia Erivo la Fata Turchina, Joseph Gordon-Levitt il Grillo Parlante, Luke Evans, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco.

Oltre a dare uno sguardo al Geppetto di Tom Hanks che ricrea la classica scena Disney del desiderio di una stella, il trailer di Pinocchio offre uno sguardo a una serie di altri protagonisti, un breve scorcio che sicuramente catturerà l’attenzione del pubblico è quello del Cocchiere di Luke Evans, l’antagonista principale del film, che attira i bambini ad avventurarsi nel nel paese dei balocchi, dove non esistono regole o autorità, per poi trasformarli in veri e propri asini ed essere venduti come schiavi per lavorare nelle miniere di sale e nei circhi.

L’interpretazione di Evans nel ruolo del cocchiere segna il suo secondo cattivo in un remake Disney live-action, dopo aver interpretato il brutale Gaston ne La bella e la bestia.

È interessante notare che, mentre mostra uno sguardo a molti dei personaggi di secondari del film, il trailer di Pinocchio tiene in gran parte nascosto il burattino di legno, salvo uno sguardo alla Fata Turchina di Cynthia Erivo che lo porta in vita. Con il video etichettato come teaser trailer, sembra probabile che la rivelazione completa del Pinocchio live-action sia stata conservata per un trailer completo, che arriverà sicuramente nel prossimo mese o due prima della prima in streaming del film.

L’attesa per il Pinocchio live-action è quasi finita: il film arriverà su Disney+ l’8 settembre, giorno in cui inizierà anche l’evento D23 di quest’anno.