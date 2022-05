Pinocchio, il primo teaser trailer rivela il Grillo Parlante e la Fata Turchina in carne e ossa

Disney+ svela il primo teaser trailer di Pinocchio che rivela il Grillo Parlante e la Fata Turchina in live-action nel nuovo adattamento della fiaba Disney.

Arriva il primo teaser trailer di Pinocchio che rivela il primo sguardo all’ultimo adattamento cinematografico live-action della Disney. Il nuovo film sarà basato sul famoso romanzo del 1883 di Collodi e sul film Disney del 1940 che ruota attorno al burattino di legno che prende vita grazie ai poteri della Fata Turchina e che viene aiutato a diventare un ragazzo vero rimanendo sincero.

Mentre si sforza di diventare un ragazzo vero, Pinocchio incontrerà una varietà di personaggi problematici e scoprirà la capacità del suo naso di crescere ogni volta che mente.

Tom Hanks guida il cast di Pinocchio nel ruolo del creatore del burattino Geppetto, insieme a Benjamin Evan Ainsworth come voce di Pinocchio, Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina, Luke Evans nel ruolo del cocchiere, Joseph Gordon-Levitt come voce del Grillo Parlante, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco.

Lo sviluppo del live-action di Pinocchio è stato annunciato per la prima volta nel 2015, ma è rimasto in sospeso per quasi cinque anni, quando diversi sceneggiatori e registi si sono avvicendati sul progetto, tra cui Paul King di Paddington, prima che Robert Zemeckis firmasse per co-scrivere e dirigere.

Dopo che la produzione del film si è conclusa nel 2021, il pubblico potrà finalmente dare un’occhiata al film di Pinocchio in live-action.

Il Twitter ufficiale di On The Red Carpet ha rivelato il primo teaser trailer di Pinocchio. Il video, che annuncia che il trailer ufficiale arriverà oggi, rivela il primo sguardo al Grillo Parlante e alla Fata Turchina del prossimo film Disney.

“When you wish upon a Star…” Tune in tomorrow to @GMA to see the Teaser Trailer for @Disney’s #Pinocchio coming soon to @DisneyPlus. pic.twitter.com/OaENfj0j7n — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) May 30, 2022

Mentre il teaser trailer di Pinocchio non rivela completamente il burattino, i primi sguardi al Grillo Parlante e alla Fata Turchina in live-action offrono scorci emozionanti di ciò che verrà dal remake Disney. La due volte candidata all’Oscar Cynthia Erivo sembra portare il suo tocco unico all’iconico personaggio della Fata Turchina, in particolare con la sua interpretazione di “When You Wish Upon A Star” di Cliff Edwards.

Il brano, che sarebbe diventato la canzone ufficiale utilizzata durante i loghi degli studi Disney per i film e gli show televisivi, era originariamente cantato dal Grillo Parlante nel film d’animazione Pinocchio del 1940, il che indica una delle modifiche apportate per il film live-action.

Il 2022 si sta preparando a essere l’anno di Pinocchio, visto che quest’anno usciranno tre diversi adattamenti dell’iconico libro per bambini. Lo scorso marzo è uscito un film d’animazione con Pauly Shore nei panni del burattino, mentre la versione Disney sarà rapidamente seguita dall’adattamento in stop-motion di Netflix, realizzato da Guillermo del Toro e interpretato da Gregory Mann nel ruolo di Pinocchio e da Ewan McGregor in quello di Sebastian J. Cricket.

Mentre il pubblico attende l’arrivo del Pinocchio di Robert Zemeckis, può ammirare il primo trailer in anteprima questa settimana.