Thor: Love & Thunder vi farà fare il tifo per Gorr il macellatore di dei

Gorr il macellatore di dei sarà uno dei cattivi più complessi e simpatici del MCU, secondo il cast e il regista di Thor: Love & Thunder.

Thor: Love & Thunder potrebbe vedere il suo cattivo, Gorr il macellatore di dei, attirare la simpatia del pubblico. Dopo gli eventi culminanti di Avengers: Endgame, Love & Thunder vede la divinità protagonista in missione per trovare la pace interiore.

Tuttavia, i piani di Thor vengono rovinati quando deve riunire una squadra composta dai suoi vecchi alleati, tra cui Korg, Valchiria, i Guardiani della Galassia e la sua ex fidanzata Jane Foster (ora Mighty Thor). Insieme, il gruppo dovrà combattere contro Gorr il macellatore di dei che, come dice il suo nome, è in missione deicida.

Personaggio relativamente nuovo nel canone Marvel, Gorr è nato su un pianeta aspro e senza nome, ed è cresciuto in una società che venerava gli dei nonostante nessun dio fosse mai andato in loro aiuto. Con la morte della sua compagna, dei suoi genitori e dei suoi figli, Gorr ha sviluppato un profondo odio per gli dei e ha cercato di uccidere tutti quelli che incontrava.

Per sua sfortuna, Thor si adatta a questa situazione e Love & Thunder prepara la resa dei conti tra il Dio del Tuono e il macellatore di dei, interpretato dal nuovo arrivato nel MCU Christian Bale.

A quanto pare, però, la rappresentazione di Gorr in Love & Thunder potrebbe non essere così in bianco e nero. In un’intervista rilasciata a Fandango, il regista Taika Waititi, insieme alle star Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ha descritto le “sfumature” di Gorr, affermando che si tratta del “cattivo più simpatico” mai visto nel MCU.

Allo stesso modo, Hemsworth sottolinea che Gorr non è un “cattivo standard”, mentre la Thompson fa riferimento alla filosofia di Stan Lee per i supereroi come elemento della complessa storia e dei traumi passati di Gorr. Ecco che cos’hanno detto su Gorr:

Hemsworth: “Bale porta a Gorr esattamente ciò che si desidera, si spera e ci si aspetta. Sfumature, complessità, profondità, una sorta di eccentricità che non ho visto prima. Con qualsiasi tipo di cattivo classico, il fatto che ci si ritrovi a empatizzare o a porsi le domande che si pone o le idee che si pone. Non si tratta di un cattivo standard”.

Thompson: “A volte fai il tifo per loro, a volte per lui”.

Hemsworth: “Il che è fantastico quando interpreti l’eroe e tutti fanno il tifo per il cattivo”.

Waiititi: “Direi che è il cattivo più simpatico che hanno avuto. È anche il più testato di tutti i cattivi che la Marvel ha avuto”.

Thompson: “È anche la cosa di cui parlava Stan Lee, giusto? Che il tuo trauma è la cosa che ti rende un supereroe e un cattivo. Solo che nel caso di un cattivo è incontrollato. La tua fonte di dolore è ciò che si manifesta nella tua malvagità. E credo che lui lo colga così bene. Ed è anche così sorprendente. È così divertente da guardare, con una tale destrezza”.

Per coloro che hanno apprezzato l’energia fresca e unica che la regia di Waititi del franchise di Thor ha portato al MCU dopo Ragnarok, questa è certamente una notizia entusiasmante. Non solo il regista continua a portare il suo caratteristico taglio comico, ma sembra che Love & Thunder risolverà uno dei pochi problemi che il pubblico ha avuto con Ragnarok: un cattivo tradizionale e un po’ più interessante di Hela.

Le caratteristiche complesse e la storia simpatica che Waititi, Thompson e Hemsworth descrivono di Gorr lasciano intendere che lo scontro finale in Love & Thunder potrebbe avere un peso emotivo maggiore, il che è interessante visto che Hela era la sorella di Thor.

Nel complesso, Love & Thunder si preannuncia come un altro film del MCU completamente diverso da quello di Waititi, i precedenti trailer hanno aumentato l’attesa che già era alle stelle. Parte di questo sarà senza dubbio dovuto al suo cattivo più ricco di sfumature, con un attore veterano come Bale che interpreta Gorr, non sarebbe troppo azzardato ipotizzare che questo personaggio si unirà alla schiera dei più popolari Big Bad del MCU.

Per Thor e la sua banda di divinità disadattate, Gorr rappresenta la minaccia più pericolosa da affrontare finora, ma potrebbe catturare i cuori di alcuni spettatori lungo il cammino.