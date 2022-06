Thor: Love and Thunder, quanto è potente Gorr rispetto a Hela e Thanos?

Thor: Love and Thunder introdurrà una nuova formidabile minaccia con Gorr il macellatore di dei. Ecco come si colloca rispetto ad altri potenti cattivi del MCU come Thanos e Hela.

Tra i cattivi più letali del MCU in Thor: Love and Thunder c’è Gorr il macellatore di dei (Christian Bale), ma c’è da chiedersi quanto sarà vicino alla potenza di Hela (Cate Blanchett) e Thanos (Josh Brolin). Per alcuni sembrerebbe che nessun cattivo possa superare la Dea della Morte o il Titano Pazzo in termini di sfida al Thor di Chris Hemsworth, ma c’è di più.

Infatti, Gorr il macellatore di dei del MCU potrebbe essere davvero formidabile, soprattutto visto come Thor si sta preparando per combatterlo in Thor: Love and Thunder.

Hela ha spazzato via la maggior parte degli Asgardiani con facilità e ha distrutto senza sforzo il prezioso martello di Thor a mani nude. Nemmeno una squadra composta da Hulk, Thor, Loki e Valchiria è riuscita ad abbatterla. Thor ha dovuto lasciare che la sua casa ancestrale venisse distrutta da Surtur per poterla eliminare in Thor: Ragnarok.

E Thanos ha distrutto gli Avengers e cancellato metà dell’universo. Nemmeno un raduno senza precedenti di eroi del MCU è riuscito a fermarlo senza ricorrere a un altro schiocco con il Guanto dell’Infinito.

I poteri di Gorr sono altrettanto impressionanti, il che ha senso visto che le sue prede preferite sono immortali di grande potenza. Ciò che distingue Gorr il Macellaio di Dio da personaggi come Hela e Thanos, tuttavia, è il legame unico che ha con la sua lama senziente, All-Black the Necrosword. Questo non lo rende definitivamente più potente di Hela e Thanos, ma lo rende un nemico particolarmente pericoloso.

Ecco cosa dovrà affrontare Thor nella lotta contro Gorr il macellatore di dei in Thor: Love and Thunder.

Gorr è immensamente potente nei fumetti

Thor: Love and Thunder alzerà necessariamente la posta in gioco, essendo il quarto film da solista di Thor, e l’impressionante livello di potenza di Gorr il macellatore di dei nei fumetti Marvel significa che anche la sua versione MCU sarà probabilmente un duro colpo.

In effetti, se c’è un cattivo dei fumetti di Thor che può avvicinarsi a ripetere le battaglie che sono stati in grado di dare al Dio del Tuono sullo schermo, è Gorr il macellatore di dei di Christian Bale. I combattimenti che ha affrontato nella storia di Jason Aaron nei fumetti sono indicativi di ciò che sarà capace di fare nel MCU.

Prima di tutto, quando si esaminano i poteri di Gorr, è importante notare che la minaccia che rappresenta per personaggi come Thor deriva principalmente dalla sua arma caratteristica, la Necrosword. Ha secoli di esperienza nel combattimento, ma non abbastanza potenza naturale per poter competere con Thor o con gli Avengers.

Tuttavia, la spada gli conferisce ogni sorta di abilità impressionante, una delle quali è la super forza, alla pari con pesi massimi della Marvel come Thor, Hulk, Ercole e Namor.

La Necrosword rende Gorr all’altezza di Hela e Thanos

È solo grazie alla Necrosword che Gorr può competere con Hela e Thanos. Armato di questa, anche lui ha i mezzi per uccidere gli dei, un’impresa che entrambi i cattivi della Fase 3 hanno compiuto in passato. Grazie al notevole potenziamento fisico della Necrosword e a tutti i poteri che gli conferisce, Gorr sarebbe probabilmente un buon avversario per entrambi i cattivi in combattimento.

Anzi, c’è una forte possibilità che possa addirittura vincere. Ciò si basa sul fatto che Gorr una volta ha battuto tre diverse versioni di Thor in una sola volta e sulla storia in cui Gorr ha sconfitto Galactus con la Necrospada, mentre Thanos (senza il Guanto dell’Infinito) è tipicamente raffigurato come inferiore a Galactus.

Gorr fa indossare a Thor la sua armatura da battaglia

Un altro indizio del fatto che Thor: Love and Thunder renderà i livelli di potenza di Gorr il macellatore di dei all’altezza di Hela e Thanos è la nuova armatura che Thor sfoggia. Questo abito blu e giallo, molto diverso dai precedenti abiti indossati nel MCU, sembra essere un adattamento diretto dell’armatura da battaglia di Thor dei fumetti.

Tradizionalmente, Thor sfodera questa armatura solo per i suoi nemici più duri, come ad esempio la sua onnipotente sorella Hela. L’armatura da battaglia di Thor: Love and Thunder, quindi, sembra implicare che Gorr sia più potente di Hela, o almeno che Thor lo consideri una minaccia maggiore.

Se gli eventi di Thor: Ragnarok non sono stati sufficienti a giustificare l’uso della sua Armatura da Battaglia, Thor deve essere ancora più preoccupato quando si tratta di sconfiggere Gorr il macellatore di dei.

Gli dei che Gorr potrebbe uccidere in Thor 4

Come indica il suo nome, l’obiettivo principale di Gorr il macellatore di dei è, ovviamente, quello di uccidere gli dei – un’altra ragione per credere che i suoi livelli di potenza saranno fuori scala in Thor 4.

Oltre agli Asgardiani (Thor compreso) che potrebbero incontrare la loro fine per mano di Gorr, è molto probabile che in questo film Gorr possa uccidere anche gli dei dell’Olimpo, in particolare lo Zeus di Russell Crowe.

Anche il pantheon egizio introdotto dalla serie Moon Knight di Disney+ potrebbe essere sulla lista dei bersagli di Gorr, persino il dolce e affettuoso ippopotamo cosmico Taweret. In modo significativo, il trailer di Thor 4 rivela già un’uccisione di Falligar.

Se in Thor: Love and Thunder la Marvel fornirà un’accurata rappresentazione di Gorr e della Spada Necroscopica, allora lo stesso potrà essere all’altezza del suo minaccioso titolo e potrà competere con i livelli di potenza di Hela e Thanos.

Come personaggio che è riuscito a uccidere con successo esseri potenti come dei, sembra giusto che il Gorr del MCU sia al livello di Thanos o superiore. Come quarto film in solitaria di Thor, deve alzare la posta in gioco e Gorr sembra essere il personaggio perfetto per farlo.