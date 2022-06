Thor: Love and Thunder, nella prima clip Thor incontra la potente Thor di Jane Foster

I Marvel Studios presentano la prima clip di Thor: Love and Thunder durante gli MTV Movie & TV Awards, a poco più di un mese dal debutto del film.

A poco più di un mese dall’uscita del film, è arrivata la prima clip di Thor: Love and Thunder della Marvel. L’attesissimo film, che debutterà in esclusiva nelle sale cinematografiche a luglio, segna una novità assoluta per il MCU, in quanto è la prima volta che un personaggio ottiene un quarto film da solista.

Chris Hemsworth torna a vestire i panni di Thor in questa nuova avventura, e non sarà l’unica iterazione del personaggio che brandisce il martello. Love & Thunder introdurrà anche la potente Thor di Jane Foster, con Natalie Portman che rientra nel MCU dopo aver saltato Thor: Ragnarok del 2017.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder riprende il cammino del dio protagonista dopo Avengers: Endgame del 2019. Con una svolta a sorpresa, Thor si è allontanato dall’eroismo e ha scelto di adottare uno stile di vita più pacifico dopo la devastazione operata da Thanos. Tuttavia, la comparsa del sanguinario Gorr il macellatore di dei (Christian Bale) sconvolge la nuova vita di Thor, costringendolo a tornare nel mondo dei supereroi.

Thor: Love and Thunder è interpretato anche da Tessa Thompson, Russell Crowe e dal resto del cast di Guardiani della Galassia.

Durante gli MTV Movie & TV Awards di domenica sera, i Marvel Studios hanno svelato la prima clip di Thor: Love and Thunder. Waititi ha presentato la clip, che mette in evidenza un momento cruciale tra gli ex Thor e Jane.

The new Thor: Love and Thunder clip released during the MTV Awards! #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/B3Yegui5VY — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) June 6, 2022

Il primo incontro tra Thor e il Potente Thor di Jane è stato anticipato nel primo trailer, ma la nuova clip offre un contesto aggiuntivo. Thor è impegnato nella ricerca del suo amato martello Mjolnir, notoriamente distrutto da sua sorella Hela (Cate Blanchett) in Ragnarok.

Resta da vedere come Jane ottenga esattamente il Mjolnir riparato, ma come si evince chiaramente dalla clip, saprà già esattamente come brandirlo quando si riunirà al suo ex. Negli ultimi istanti del video, si vede Jane impugnare il Mjolnir proprio come fa spesso Thor, lasciando intendere la sua disinvoltura con l’arma.

Sebbene gli sforzi promozionali per il nuovo film abbiano offerto numerosi scorci di Jane nella sua forma di Mighty Thor, c’è ancora molto da svelare su come sia arrivata a questo punto. È stato confermato che il film adatterà almeno in parte la trama di Mighty Thor dei fumetti, questo prevedeva che Jane lottasse contro il cancro mentre entrava nel suo nuovo personaggio eroico.

Tuttavia, è chiaro che il Mighty Thor di Jane sarà una parte importante di Thor: Love and Thunder. Dalla reazione stupita di Thor nel vederla nella nuova clip, sembra che il film si intratterrà molto a riunire questi due potenti esseri. Sarà interessante vedere cosa seguirà questo primo incontro carico di tensione quando Thor: Love and Thunder arriverà al cinema il mese prossimo.