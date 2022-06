Il ritorno di Hunger Games nel primo teaser trailer di Ballata dell’usignolo e del serpente

Lionsgate ha pubblicato un teaser trailer del prequel di Hunger Games, Ballata dell’usignolo e del serpente, ben oltre un anno prima della data di uscita.

Lionsgate ha svelato il primo teaser di Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente, il film prequel del franchise Young adult di successo. In uscita nel 2020, dieci anni dopo la pubblicazione di Mockingjay, Ballata dell’usignolo e del serpente è l’attesissimo prequel della serie di libri di Suzanne Collins Hunger Game. La storia è ambientata anni prima della serie originale ed è incentrata su un giovane Coriolanus Snow, che da grande diventa il malvagio Presidente Snow. Nei film di Hunger Games è stato interpretato da Donald Sutherland.

Nell’aprile 2020, appena un mese prima dell’uscita del libro, è stato annunciato che la Lionsgate stava sviluppando un adattamento del film con Francis Lawrence, che ha diretto Hunger Games: La ragazza di fuoco ed entrambi gli adattamenti di Mockingjay, tornerà alla regia. Tom Blythe ha firmato per il ruolo del giovane Snow. Recentemente, la star di West Side Story Rachel Zegler è stata scritturata per il ruolo centrale di Lucy Gray Baird, una giovane ragazza del Distretto 12 che stringe un legame con il futuro sovrano di Panem.

Lionsgate ha rilasciato un teaser trailer ufficiale di Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente, non vengono mostrati filmati in live-action, poiché il film non ha ancora iniziato le riprese principali, ma il filmato di lancio mostra una foresta innevata da cui emerge un usignolo dorato, oltre a un serpente. Il trailer promette al pubblico un ritorno ai giochi nel 2023.

Sebbene il trailer sia indicato come evento, non è chiaro se Lionsgate intenda proiettarlo nelle sale. Con l’uscita di Jurassic World – Il dominio nelle sale questa settimana, l’inserimento del breve teaser davanti all’attesissimo blockbuster porterebbe Ballata dell’usignolo e del serpente all’attenzione del pubblico, in particolare di coloro che non sono a conoscenza dell’arrivo di un nuovo capitolo del franchise di Hunger Games.

Sebbene manchi ancora più di un anno all’uscita, le immagini del teaser suscitano sicuramente un grande interesse, in quanto mettono in scena le tese dinamiche tra Snow e Lucy. Una è un usignolo e l’altra è un serpente e, come suggerisce il trailer, questo porta al conflitto.

Quando Ballata dell’usignolo e del serpente arriverà nelle sale, saranno passati otto anni da Hunger Games: Il canto della rivolta, e Lionsgate probabilmente spera che la nostalgia per la serie porti il film ai livelli precedenti del franchise.

Hunger Games è stata una delle più grandi serie cinematografiche tra l’inizio e la metà degli anni ’90, con ogni episodio entrato nella top 10 mondiale degli incassi dei rispettivi anni. Lionsgate ha fissato per Hunger Games: Ballata dell’usignolo e del serpente una data che dovrebbe aggirarsi intorno al novembre 2023, Solo il tempo ci dirà quanto tempo dovremo realmente aspettare.