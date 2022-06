La timeline di Animali fantastici 3 suggerisce l’oscuro futuro babbano di Jacob

In quanto babbano con conoscenze nel mondo dei maghi, la timeline di Animali fantastici potrebbe collocare Jacob Kowalski in prima linea in due guerre.

Jacob Kowalski (Dan Fogler) è diventato un personaggio amato nel franchise di Animali fantastici, ma la linea temporale della serie indica un futuro pericoloso per il babbano. Dopo essere stato trascinato nel mondo dei maghi da Newt Scamander (Eddie Redmayne), nel corso dei tre film della serie aiuta i maghi nella loro lotta contro il suprematista Gellert Grindelwald (inizialmente interpretato da Johnny Deep prima che Mads Mikkelsen entrasse nel ruolo).

Il finale di Animali fantastici: I segreti di Silente ha visto il personaggio sposarsi con Queenie Goldstein (Alison Sudol), la strega di cui si era innamorato.

A differenza del franchise di Harry Potter, che sembra essere ambientato ai giorni nostri (nonostante l’ambientazione anni ’90 dei libri), i film di Animali fantastici vanno dalla metà degli anni ’20 ai primi anni ’30 del Novecento. La storia del mondo dei maghi della Rowling è spesso caratterizzata da eventi importanti che si verificano in concomitanza con eventi storici babbani.

Sembra che il franchise stia costruendo il duello tra Grindelwald e Silente (Jude Law) menzionato nella serie Potter, un evento che si verifica nel 1945 e che colloca l’evento vicino alla fine della Seconda Guerra Mondiale nella storia babbana.

Poiché I segreti di Silente si svolge e si conclude nel 1932, il franchise è ancora a circa nove anni di distanza dal momento in cui gli Stati Uniti si unirono allo sforzo bellico contro la Germania. Sebbene i bassi incassi del film più recente mettano in dubbio il futuro del franchise di Animali fantastici, il piano iniziale prevedeva un totale di cinque uscite al cinema.

Se la storia si sta effettivamente dirigendo verso la resa dei conti tra Grindelwald e Silente, i film dovranno fare un paio di salti temporali significativi per arrivarci. Nel farlo dovranno anche affrontare la situazione e le storie dei personaggi secondari, tra cui Jacob.

Se il franchise di Animali fantastici si sta effettivamente avvicinando al famoso duello tra i due maghi più potenti dell’epoca (Voldemort sarebbe salito al potere solo circa 40 anni dopo), non è probabile che Jacob possa rimanere in pace nella felicità coniugale. La Seconda Guerra Mondiale vide molti uomini chiamati sul campo di battaglia per combattere contro l’esercito di Hitler. In quanto babbano americano, Jacob potrebbe essere arruolato.

I film di Animali fantastici hanno anche mostrato Jacob come un coraggioso (anche se a volte inutile) alleato, quindi è anche possibile che senta il dovere di arruolarsi e combattere a fianco dei suoi compatrioti per aiutare l’Inghilterra, dove vivono molti dei suoi amici maghi.

Tuttavia, se da un lato questa sarebbe una possibile strada da percorrere per la storia di Jacob, dall’altro è anche possibile che il personaggio sia troppo vecchio in base alla linea temporale. Animali fantastici non si è mai soffermato sull’età dei suoi personaggi (e ha anche commesso alcuni errori relativi a elementi prestabiliti del contesto, come la presenza troppo precoce della professoressa McGranitt a Hogwarts), ma con il primo film che inizia nel 1926, Jacob sarà invecchiato di circa 15 anni all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Anche se all’inizio del franchise aveva poco più di vent’anni, questo lasso di tempo lo renderebbe molto più vecchio del soldato medio dell’epoca.

Indipendentemente dal fatto che Jacob sia o meno coinvolto attivamente nella Seconda Guerra Mondiale, se il franchise dovesse andare in quella direzione, sembra abbastanza certo che sarà molto coinvolto nel lato magico delle cose, soprattutto dopo il suo prefigurato matrimonio con Queenie.

Jacob è uno che combatte per i suoi amici e non si tira indietro di fronte a una battaglia, anche quando i suoi nemici hanno la magia dalla loro parte. Se il suo futuro da babbano in Animali fantastici lo condurrà alla Seconda Guerra Mondiale, i suoi amici maghi faranno tutto ciò che è in loro potere per portarlo in salvo.