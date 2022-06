Top Gun: Maverick utilizza un geniale trucco di sceneggiatura per creare la perfezione

Top Gun: Maverick è stato un blockbuster estivo molto acclamato e gran parte del suo successo risiede nel modo in cui la sceneggiatura conduce al terzo atto.

Top Gun: Maverick è strutturato in modo da rendere l’ultimo atto un finale perfetto. Atteso sequel dell’originale Top Gun del 1986, Top Gun: Maverick è stato accolto dal pubblico con gioia e lo sta rendendo il nuovo successo estivo da battere, con praticamente solo elogi da parte di tutti coloro che lo hanno visto.

Maverick mette in scena una missione ad alto rischio per la quale il Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise sta addestrando le sue reclute Top Gun. La sceneggiatura del film, scritta da Ehren Kruger, Christopher Macquarrie e Eric Warren Singer, gioca molto bene le sue carte nel costruire la missione.

Maverick e le sue reclute, tra cui il figlio del suo vecchio amico Goose (Anthony Edwards) con il nome di battaglia Rooster (Miles Teller), devono distruggere un sistema di armi costruito da una nazione nemica senza nome e nascosto in una base di montagna prima che possa essere lanciato.

Il film dedica la maggior parte del suo secondo atto al Mach-10, spingendo il pilota Maverick a guidare la sua squadra attraverso la logistica della missione, eseguendo molteplici scenari di addestramento al volo e aggiornandoli su tutti i dettagli tecnici necessari per il successo. Questo giova molto al terzo atto di Maverick, in quanto il pubblico viene informato di tutto proprio a fianco dei personaggi.

Quando Maverick e i suoi giovani piloti si imbarcano finalmente nella missione, il film non deve dedicare tempo a informare il pubblico su ciò che sta accadendo, su ciò che deve essere eseguito per la missione o sulla sequenza di eventi che devono verificarsi per il successo. L’intera sezione centrale è già in grado di fornire tutti questi dettagli, in quanto il pubblico ha visto il piano provato e praticato in diversi scenari di addestramento.

Questo permette al finale aereo di Maverick di dare il massimo quando arriva la missione culminante, sapendo che tutto ciò che riguarda la missione è stato reso chiaro. Ma non si può dire che il film sia semplicemente un gioco di guerra nel suo secondo atto. Maverick stesso inizia a lottare con l’incertezza, sapendo che la missione è estremamente difficile e che c’è la possibilità di perdere alcuni o addirittura tutti i suoi piloti.

Tuttavia riesce a snellire molto bene la sua narrazione veloce, introducendo il vecchio amico di Maverick, Iceman (Val Kilmer), per un cameo che scalda il cuore e rafforza la fiducia, al momento giusto, senza interrompere il flusso della storia.

La trama da bomba a orologeria e la missione del protagonista richiedeva che il film venisse appesantito il meno possibile nel suo atto finale, assicurandosi che il pubblico comprendesse il paesaggio e le singole fasi della missione aerea di Maverick e della sua squadra. Più avesse dovuto farlo mentre la sua squadra di coraggiosi piloti schivava il fuoco nemico, più la sua capacità di mantenere la tensione e la suspense sarebbe diminuita. Questo problema, fortunatamente, è quasi del tutto assente non appena gli aerei decollano.

Maverick è diventato un pilota più coscienzioso e attento ai dettagli grazie alle sue esperienze passate, come viene mostrato nel modo in cui guida la sua squadra per questa missione. Il film condivide la mentalità di Maverick, secondo cui la preparazione è una virtù prima di entrare nel campo di battaglia.

LEGGI ANCHE-> Tom Cruise, le dieci follie milionarie che non conosci dell’attore di Hollywood

LEGGI ANCHE-> Top Gun: Maverick è davvero un buon pilota?

Grazie alla sceneggiatura meticolosa del film, che ha contribuito in modo determinante al suo successo al botteghino, Top Gun: Maverick è in grado di lanciarsi direttamente nella missione ad alto rischio dell’atto finale e di dare al pubblico in cerca di brividi ciò per cui è andato al cinema senza bisogno di fare pause.