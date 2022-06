Il Maverick di Tom Cruise non ha più futuro dopo Top Gun 2

Per quanto sia stato emozionante il ritorno di Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell in Top Gun, Maverick non ha più alcuna storia dopo il sequel.

Dopo Top Gun: Maverick, il Pete “Maverick” Mitchell di Tom Cruise non ha più una storia. Ci sono voluti più di tre decenni per realizzare il sequel del classico cult di Tony Scott, Top Gun. L’attesa è valsa la pena, perché Top Gun: Maverick è diventato un successo di critica e di botteghino per Paramount. Al di là di Maverick, tuttavia, i potenziali sequel di Top Gun dovrebbero finalmente abbandonare Maverick.

Top Gun: Maverick si concentra sul personaggio principale che lotta per andare avanti nella sua vita personale e professionale. Il film lo vede ancora come un umile capitano della Marina, nonostante le sue eccezionali capacità di volo e il suo impeccabile curriculum. Grazie al coinvolgimento di Tom “Iceman” Kazansky (Val Kilmer) in Top Gun: Maverick, Maverick torna per addestrare un nuovo gruppo di piloti per una missione altamente pericolosa.

Alla fine, viene reclutato come capo squadra per quella che sembra essere la sua ultima missione. Fortunatamente per lui e il resto dei suoi subordinati non solo raggiungono il loro obiettivo, ma tornano anche a casa sani e salvi.

Sorprendentemente, Top Gun: Maverick si conclude con una nota positiva.

Prima del film, c’era la ragionevole aspettativa che il sequel avrebbe visto morire il personaggio di Cruise, ciò non accade grazie a Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller). Nonostante il lieto fine del film, il sequel di Top Gun conclude essenzialmente la storia di Maverick. Dopo aver volato la sua ultima missione e con la sua reputazione in Marina ristabilita, Mitchell non ha più un arco personale avvincente sufficiente per portare avanti la storia di Top Gun 3.

Come ha detto Iceman, è ora di lasciar perdere. Maverick dovrebbe seguire il consiglio, smettere di volare e trovare un’altra strada per servire la Marina, sia come leader che come istruttore di TOPGUN. Qualunque cosa la Paramount intenda fare con lui, non dovrebbe più essere al centro dell’attenzione nel sequel. L’attenzione dovrebbe spostarsi sui suoi subordinati, su Rooster o Hangman (Glen Powell), o forse su entrambi.

Solo perché Maverick non ha più una storia in Top Gun: Maverick non significa che avrebbe dovuto morire nel sequel, la sua sopravvivenza presenta diversi vantaggi. In primo luogo, il sequel di Top Gun ha un finale che fa stare bene, simile a quello del film originale.

Questo gioca un ruolo importante nel fattore di richiamo del film, poiché è sempre soddisfacente vedere una storia trionfale. In secondo luogo, consente alla Paramount di mantenere Cruise nei futuri seguiti di Top Gun. Mentre il franchise passa ai piloti più giovani, questi hanno ancora bisogno di un personaggio mentore, simile a Viper (Tom Skerritt) del primo film. Con la scomparsa di Iceman, Maverick è l’unico personaggio rimasto del gruppo originale di TOPGUN che può ancora avere un ruolo nella serie di film.

L’unica differenza è che ora Cruise, invece di essere il protagonista della narrazione, interpreta più un personaggio di supporto.

È difficile immaginare che la Paramount non stia sviluppando attivamente Top Gun 3 a questo punto.

Considerando l’amore di Cruise per il cinema e la sua passione per questo franchise, è probabile che sia disposto a fare qualsiasi cosa per mantenerlo in vita dopo Top Gun: Maverick. In ogni caso, rimarrà comunque coinvolto attraverso la produzione dei film.