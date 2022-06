Joker 2, Todd Phillips conferma che il sequel è in arrivo e rivela il titolo

Joaquin Phoenix tornerà nel sequel, ma non solo, Todd Phillips svela anche il titolo del prossimo attesissimo capitolo.

Dopo oltre un anno dall’inizio delle voci sul sequel del Joker di Todd Phillips, quest’ultimo ha confermato ufficialmente la notizia. Lo sceneggiatore e regista ha condiviso un post su Instagram che non solo conferma l’arrivo di un secondo film, ma rivela anche il titolo attuale: Joker: Folie à Deux.

Nelle due foto del post, Phillips condivide la copertina della sceneggiatura di Joker 2, di un audace colore rosso adatto al personaggio centrale del film, inoltre rivela che Phillips e Scott Silver sono tornati a scrivere la sceneggiatura. La seconda foto è uno scatto in bianco e nero dello stesso Joker, Joaquin Phoenix, con il copione aperto in mano mentre fuma e indossa un paio di occhiali.

Non sono disponibili al pubblico dettagli sulla trama di Joker: Folie à Deux, il titolo dà un’idea di ciò che potrebbe accadere. “Folie à deux” si riferisce a un “raro disturbo delirante condiviso da due o più persone con stretti legami emotivi”. Un personaggio che la maggior parte dei fan e anche degli spettatori occasionali sanno essere legato al Joker è Harley Quinn. È quindi lecito pensare che Phillips possa introdurre Harley nei suoi film.

Margot Robbie è l’attrice più recente che ha interpretato Harley nei film live-action, ma poiché è stata abbinata al Joker di Jared Leto in Suicide Squad, è probabile che se Harley dovesse essere introdotta in Joker 2, un’altra attrice si calerebbe nel ruolo.

Joker è stato accolto positivamente da fan e critica, nonostante la diffusa riluttanza nei confronti del suo messaggio. Il film ha incassato poco più di 1 miliardo di dollari a livello globale ed è stato nominato per 11 premi Oscar. Alla fine Phoenix ha portato a casa l’Oscar per la migliore interpretazione di un attore protagonista e la compositrice Hildur Guðnadóttir ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora originale.

Joker è uscito inizialmente nel 2019 e ha seguito una nuova iterazione del noto cattivo della DC. Il film è incentrato su Arthur Fleck (Phoenix), un aspirante cabarettista con problemi di salute mentale che si ritrova in una spirale negativa che porta alla nascita dell’iconico Joker.

Oltre a Phoenix, il cast comprende Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham, Douglas Hodge, Dante Pereira-Olson, Sondra James e Carrie Louis Putrello. Phillips e Silver hanno co-scritto la sceneggiatura, mentre Phillips ha curato la regia.