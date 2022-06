Prey, il trailer italiano del prequel di Predator che dà la caccia a un guerriero Comanche

Arriva il trailer ufficiale di Prey, il prequel di Predator incentrato su un guerriero Comanche che affronta l’iconico cacciatore alieno.

Il franchise di Predator torna indietro nel tempo per l’ultimo capitolo, Prey. Amber Midthunder, nota soprattutto per i suoi ruoli in Legion e Roswell, New Mexico, interpreterà Naru, una feroce guerriera Comanche che vive nelle Grandi Pianure agli inizi del 1700 e che vede la sua tribù minacciata da un pericolo sconosciuto. Mentre si mette alla ricerca della minaccia, Naru viene affrontata da un Predator, che la costringe a una lotta feroce per la sua vita.

Oltre a Midthunder, il cast di Prey comprende Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope e Dane DiLiegro nel ruolo del Predator. Il regista di 10 Cloverfield Lane Dan Trachtenberg è al timone dell’ultimo film sui Predator, con la sceneggiatura del produttore di Wayward Pines e Jack Ryan Patrick Aison. Dopo un paio d’anni di sviluppo e produzione segreta, il pubblico sta finalmente ricevendo il primo assaggio di ciò che ci potremo aspettare da Prey.

A meno di due mesi dal suo arrivo, Hulu ha pubblicato il primo trailer ufficiale del film. Il video presenta l’eroina Naru e la sua tribù Comanche mentre vengono attaccati dal Predator e il suo viaggio per eliminare il nemico alieno prima che sia troppo tardi.

Se Predator può aver lasciato un brutto sapore in bocca ad alcuni spettatori, il trailer ufficiale di Prey contribuirà sicuramente a far crescere l’attesa per il franchise d’azione. Il video promette un ritorno alla formula grintosa da survival horror del film originale Predator, che molti dei sequel hanno criticato per la sua mancanza, mentre la Naru di Midthunder mostra le sue abilità di combattimento nella creazione di armi specializzate e nella mimetizzazione ambientale per affrontare il cacciatore alieno.

Il trailer di Prey costruisce anche una tensione efficace tenendo il Predator in gran parte nascosto, salvo brevi inquadrature della sua tuta dell’invisibilità ricoperta di sangue e del suo utilizzo di un’ascia contro un gruppo di commercianti di pellicce.

Oltre all’azione, il trailer di Prey offre anche una bella panoramica degli sforzi per affermare la Naru di Midthunder come una guerriera che va contro le norme di genere per diventare un’eroina. Il precedente progetto di Trachtenberg ha visto un approccio simile alla sua eroina, con la Michelle di Mary Elizabeth Winstead in 10 Cloverfield Lane che passa da prigioniera indifesa a sopravvissuta che uccide gli alieni.

Anche se la protagonista del prequel di Predator sembra essere tutt’altro che indifesa nel trailer di Prey, sembra essere pronta a sfidare le probabilità nella sua battaglia contro l’iconica minaccia aliena. L’attesa per Prey è quasi finita: il nuovo film di Predator debutterà su Disney+ come Original il 5 agosto 2022.