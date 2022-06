Top Gun 3 ci sarà? Ecco cos’ha detto il CEO della Paramount su questa possibilità

Il presidente e amministratore delegato della Paramount Pictures Brian Robbins ha parlato della possibilità di un Top Gun 3 dopo il successo di Top Gun: Maverick, sia di pubblico che al botteghino.

Brian Robbins, Presidente e Amministratore Delegato della Paramount Pictures, descrive la probabilità che venga realizzato un film di Top Gun 3. Per molti, compreso Robbins, la più grande sorpresa dell’anno è stata la portata enorme di Top Gun: Maverick, soprattutto perché è uscito così tanto tempo dopo il film originale. Sono passati 36 anni dall’uscita di Top Gun di Tony Scott, ma nonostante il lungo ritardo, c’è ancora chiaramente un certo interesse per l’azione aerea ad alto numero di ottani.

Lo dimostra il fatto che Top Gun: Maverick ha superato completamente le aspettative al botteghino. Attualmente, il film ha incassato un totale di 569 milioni di dollari a livello globale, diventando il più grande film della star Tom Cruise negli Stati Uniti e avviandosi a diventare il suo miglior incasso di sempre.

Il successo finanziario è accompagnato da Top Gun: Maverick ha ottenuto un punteggio incredibile nelle recensioni, con un 97% su Rotten Tomatoes e un 78 su Metacritic, e la maggior parte dei critici sembra essere d’accordo sul fatto che il film non si limiti alle emozionanti sequenze d’azione, ma anche ai momenti più emotivi.

È quindi sorprendente che la Paramount non stia parlando immediatamente di un sequel. In un’intervista a Variety, Robbins afferma di non voler dare speculazioni su un film di Top Gun 3 e di essere felice di lasciare che Maverick continui a tenere i riflettori accesi. È chiaramente soddisfatto del successo del sequel e non indica alcun piano per un seguito nel prossimo futuro.

Lo stesso dice, “Vediamo dove saremo tra 35 anni. Non voglio fare speculazioni. Questa è una corsa incredibile. Il cielo è il limite per questo film”.

Sebbene possa sembrare controcorrente rispetto alle attuali tendenze cinematografiche, il fatto che né Robbins né Cruise abbiano iniziato a parlare di un film su Top Gun 3 dimostra il loro senso di integrità. Al giorno d’oggi è raro che uno studio non voglia approfittare del successo di un film come Top Gun: Maverick, ma forse questo fa parte della filosofia creativa che ha reso il film un tale successo.

Molti critici hanno detto che sembra un ritorno al cinema dei blockbuster degli anni passati, quando i film di successo potevano stare in piedi da soli senza continui sequel; forse il fatto che non ci sia un Top Gun 3 già in sviluppo è solo un’altra parte di questa etica vecchio stile.

Tuttavia, potrebbe esserci anche un problema urgente che ostacola qualsiasi discorso su ulteriori film: all’inizio di questo mese, la famiglia di Ehud Yonay, che ha scritto la storia da cui è stato tratto l’originale Top Gun, ha fatto causa alla Paramount per violazione del copyright.

La causa sostiene che Top Gun: Maverick contenga elementi simili al materiale di Yonay, che lo studio non aveva più i diritti di utilizzare, ma il copyright è scaduto dopo 35 anni. Resta da vedere se ne verrà fuori qualcosa, anche se questo potrebbe mettere in crisi un eventuale Top Gun 3.