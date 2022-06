Joker 2: aggiornamento positivo per il sequel del film DC, un nuovo report

Nuovi report suggeriscono che Joker 2 è molto vicino alla realizzazione con Joaquin Phoenix grazie ai progressi fatti dallo sceneggiatore/regista Todd Phillips.

Il regista Todd Phillips sarebbe molto vicino alla realizzazione di Joker 2 con Joaquin Phoenix. Nell’ambito della decisione della Warner Bros. e della DC Films di abbandonare il modello dell’universo condiviso per tutti i suoi film DC, lo studio ha dato il via libera alla storia delle origini del Joker.

Il film vede Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck, l’uomo che diventa Joker in questo universo. Joker è diventato un enorme successo per WB e DC alla sua uscita nel 2019. Il film ha sconvolto Hollywood, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e diventando un importante candidato agli Oscar, con Phoenix che ha vinto l’Oscar come miglior attore.

Non sorprende che il successo di Joker abbia portato a discutere di un sequel. Lo sviluppo di Joker 2 è iniziato alla fine del 2019, quando è stato riferito che Phillips e il co-sceneggiatore Scott Silver avevano iniziato le trattative con gli studios per tornare. Da allora non ci sono stati molti aggiornamenti sul sequel, in quanto Phoenix ha dichiarato di non essere sicuro che un altro film sarebbe stato realizzato.

Il destino di Joker 2 e di molti altri film DC è stato recentemente rimesso in discussione dopo la fusione della Warner Bros. con Discovery.

Secondo un nuovo rapporto di Puck News, sembra che Joker 2 abbia fatto molti progressi, In un articolo di Matthew Belloni si legge che Todd Phillips si starebbe “avvicinando molto al sequel di Joker”. Dal momento che è lui a dirigere e a co-scrivere la sceneggiatura, è possibile che questo significhi che la storia di Joker 2 sia stata definita o che la sceneggiatura sia quasi completa.

La Warner Bros. non ha ancora annunciato ufficialmente il sequel di Joker né ha indicato una data di uscita.

La notizia che Joker 2 sta facendo progressi arriva dopo altre notizie secondo cui Phillips potrebbe assumere un ruolo più ampio nel futuro cinematografico della DC. Secondo quanto riferito, l’amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, vorrebbe che il regista di Joker fungesse da consulente per lo storyline della DC. Questo dopo che Zaslav e Phillips hanno apparentemente sviluppato un ottimo rapporto di lavoro.

Sulla base di questi rapporti precedenti, è possibile che Joker 2 sia così vicino a realizzarsi proprio grazie all’ammirazione di Zaslav per ciò che Phillips ha realizzato con il primo film e della volontà di mantenerlo all’interno dell’universo DC.

LEGGI ANCHE-> Joker 2, data di uscita, cast, trailer, trama: il sequel di Joker è stato annunciato?

Se il sequel di Joker verrà realizzato con il ritorno di Phoenix, tutti gli occhi saranno puntati sulla storia di Phillips. I fan sono molto interessati a vedere il Joker di Phoenix combattere una versione di Batman, anche se Bruce Wayne era solo un bambino durante gli eventi del primo film. Naturalmente, anche l’idea proposta di Willem Dafoe che interpreta un secondo Joker nel sequel ha suscitato grande entusiasmo.

LEGGI ANCHE-> Joker, il folle anarchico. Joaquin Phoenix fa impazzire Venezia con la sua magistrale interpretazione

La verità è che al momento nessuno sa quale sarà la storia di Joker 2, ma le cose potrebbero cambiare se il film continuerà a fare progressi.