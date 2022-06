Nope, la rivelazione dell’alieno nel trailer suggerisce un colpo di scena molto più grande

La conferma che Nope di Jordan Peele parla di un’invasione aliena lascia intendere che il film avrà un colpo di scena molto più grande.

Uno spot televisivo del film Nope di Jordan Peele ha finalmente confermato che la storia prevede un’invasione aliena, il che a sua volta lascia intendere che il film avrà un colpo di scena molto più grande. Il genere horror sta vivendo un periodo di grande successo negli ultimi anni grazie a sequel, reboot, “requel”, adattamenti di altre opere e storie originali, oltre che alla crescita di alcuni registi del genere. Tra questi c’è Jordan Peele, che è riuscito a passare con successo da un acclamato attore di commedie a uno dei più apprezzati registi di horror.

Il debutto alla regia di Peele è stato Get Out nel 2017, la storia di un giovane nero che scopre un inquietante segreto quando incontra la famiglia della sua ragazza bianca. Get Out è stato un successo di critica e commerciale, che ha permesso a Peele di continuare a raccontare storie dell’orrore che affrontano diverse tematiche sociali, e il suo progetto successivo è stato Noi, uscito nel 2019.

Dopo aver condotto il terzo revival di Ai confini della realtà, Peele è tornato con il suo terzo film horror, Nope, che ha dato spazio a una serie di teorie sulla storia, i temi e la grande minaccia che i protagonisti dovranno affrontare.

Sebbene siano già stati diffusi trailer, teaser e spot televisivi di Nope, i dettagli della trama sono ancora per lo più un mistero. Quello che si sa è che segue Jill (Keke Palmer) e James Haywood (Daniel Kaluuya), i proprietari di Haywood Ranch in California. Insieme agli abitanti di questa cittadina isolata, Jill e James saranno testimoni di un misterioso e anomalo evento soprannaturale, descritto da Peele come un “confronto ultraterreno”.

Ora, dopo molte speculazioni e teorie sul fatto che Nope abbia a che fare con gli alieni, uno spot televisivo lo ha confermato mostrando un UFO alieno sopra l’Haywood Ranch – ma se questo grande dettaglio della trama è già stato rivelato, ciò potrebbe far pensare a un colpo di scena ancora più grande in arrivo.

Ci sono state molte teorie su Nope, la maggior parte delle quali riguardavano l’incontro degli Haywood con gli alieni e il titolo del film come acronimo di “Not Of Planet Earth”, ma ora che l’invasione aliena è stata confermata, Nope ha sicuramente qualche altro asso nella manica.

Peele è stato incredibilmente riservato con le trame dei suoi film: sia Get Out che Noi hanno avuto importanti colpi di scena che ovviamente non potevano essere rivelati casualmente o accennati nel materiale promozionale, quindi se Nope ha già confermato la più grande teoria sulla storia è perché c’è un colpo di scena più grande in arrivo, molto probabilmente legato al motivo per cui gli alieni hanno preso di mira specificamente Haywood Ranch.

Alcune teorie su Nope suggeriscono che gli Haywood siano in realtà alieni fuggiti dal loro pianeta e che i loro compagni alieni siano ora pronti a riprenderli, mentre altre credono che il riferimento sociale di Nope sarà sui rifugiati e sullo sfruttamento dei lavoratori immigrati, con gli alieni che rappresentano i rifugiati e gli immigrati clandestini, l’elemento horror derivante dalla reazione degli abitanti della città al loro arrivo.

Queste teorie sembrano plausibili, visto che Peele ha dimostrato nei suoi film precedenti che non ci si può fidare di nessuno e che i personaggi che potrebbero sembrare buoni e gli eroi della storia possono in realtà essere le vere minacce. La conferma che Nope parla di un’invasione aliena non dovrebbe scoraggiare gli spettatori dalla visione del film, perché non si tratta certo di uno spoiler o di una “rivelazione eccessiva”, ma dimostra solo che Jordan Peele ha preparato qualcosa di più grande per sorprendere il pubblico.